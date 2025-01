Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy toàn cầu

Ngày 24/9/2024, Hội nghị Quốc tế về phòng, chống ma túy thế giới lần thứ 38 (IDEC 38) diễn ra tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Hội nghị có sự tham dự của 1.200 đại biểu từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an dẫn đầu. Hội nghị là một diễn đàn hợp tác đa phương toàn cầu do Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) khởi xướng nhằm đấu tranh tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt tội phạm ma túy.