BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới

Hùng Cường

Hùng Cường

14:03 | 18/09/2025
Đây là dòng sản phẩm mới giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí bằng cách sạc vào giờ thấp điểm và xả vào giờ cao điểm, tận dụng chênh lệch giá điện để giảm chi phí vận hành, giảm áp lực lưới điện quốc gia.
Với diện tích khoảng 2 m², tủ lưu trữ năng lượng BESS PISEN CUBE có thể cung cấp dung lượng lưu trữ tối đa đến 418 kWh, cùng khả năng kết nối lên đến 15 tủ, tương tự như một “sạc dự phòng khổng lồ”. Đặc biệt khi lưới điện gặp sự cố, hệ thống tự động chuyển sang chế độ điện dự phòng khẩn cấp, xả ổn định, đảm bảo hoạt động liên tục.

BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới
BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ về sản phẩm mới dành cho doanh nghiệp, bà Juvy Nguyen – Giám đốc PISEN Việt Nam cho biết: “Chúng tôi có thể tùy chỉnh công suất đầu ra theo nhu cầu từng doanh nghiệp.”

Dựa trên thế mạnh R&D nhiều năm và nền tảng thiết bị di động 3C, PISEN đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái năng lượng mới như Súng sạc xe điện, nguồn điện di động, tủ lưu trữ năng lượng thế hệ mới. Và BESS PISEN CUBE được tích hợp công nghệ mới PiCube là sử dụng pin LFP (Lithium Sắt Phosphate), công nghệ đã được kiểm chứng trong các nhà máy điện lưu trữ với độ an toàn vượt trội, vòng đời dài, mật độ năng lượng phù hợp công nghiệp.

BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới
Dễ dàng biến mái nhà xưởng thành “nhà máy điện xanh”

Sản phẩm cũng đồng thời được tích hợp điều tần, hỗ trợ ổn định tần số lưới nội bộ cùng hệ thống và bộ chuyển đổi hiệu suất cao, tối đa hóa giá trị mỗi kWh.

PISEN chủ động xây dựng nền tảng kết nối giữa các nhà sản xuất thương mại, xây dựng và dịch vụ năng lượng mới, thúc đẩy quang điện phân tán và BESS thết hệ mới phát triển theo nhu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp đã đến khảo sát trực tiếp tại tập đoàn PISEN, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng.

BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới
BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới

PISEN hiện diện tại nhiều quốc gia, rút ngắn quá trình logistics, tối ưu vận hành và bảo trì (O&M), gia tăng hiệu quả đầu tư cho đối tác.

Đại diện PISEN hiện diện tại nhiều quốc gia, rút ngắn quá trình logistics, tối ưu vận hành và bảo trì (O&M), gia tăng hiệu quả đầu tư cho đối tác.

Ngoài ra, PISEN cũng cam kết: “Cùng với đà thúc đẩy mục tiêu kép carbon và các chính sách hỗ trợ, năng lượng mới là xu thế tất yếu. Là mắt xích quan trọng của ngành, sản phẩm lưu trữ năng lượng PISEN sẽ còn đón nhận tương lai rộng mở. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào quản trị năng lượng thông minh, đổi mới – đột phá, đồng hành cùng chuyển đổi số – thông minh của doanh nghiệp.” Bà Juvy Nguyen – Giám đốc PISEN Việt Nam khẳng định.

BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới
PISEN cũng đưa ra bảo hiểm trách nhiệm 50 tỷ đồng để mang đến sự an tâm cho doanh nghiêp

PISEN cũng đưa ra bảo hiểm trách nhiệm 50 tỷ đồng để mang đến sự an toàn và an tâm cho doanh nghiệp. Để được tư vấn giải pháp “Siêu sạc dự phòng” email theo địa chỉ juvy.nguyen@pisenvietnam.vn hoặc tìm hiểu thêm trên website: www.pisenvietnam.vn

PINSEN BESS PISEN CUBE giải pháp lưu trữ năng lượng dành cho doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
34°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
31°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
36°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
27°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
24°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16859 17129 17718
CAD 18610 18887 19505
CHF 32503 32887 33545
CNY 0 3470 3830
EUR 30348 30622 31659
GBP 34722 35115 36066
HKD 0 3262 3465
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15142 15728
SGD 19987 20269 20803
THB 743 806 861
USD (1,2) 26115 0 0
USD (5,10,20) 26157 0 0
USD (50,100) 26185 26220 26445
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,202 26,202 26,445
USD(1-2-5) 25,154 - -
USD(10-20) 25,154 - -
EUR 30,680 30,705 31,793
JPY 175.52 175.84 182.41
GBP 35,229 35,324 36,047
AUD 17,172 17,234 17,636
CAD 18,824 18,884 19,339
CHF 32,902 33,004 33,675
SGD 20,210 20,273 20,855
CNY - 3,669 3,751
HKD 3,340 3,350 3,436
KRW 17.51 18.26 19.62
THB 792.1 801.88 854.27
NZD 15,191 15,332 15,702
SEK - 2,772 2,855
DKK - 4,099 4,222
NOK - 2,628 2,706
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,870.3 - 6,593.13
TWD 790.7 - 952.85
SAR - 6,932.41 7,263
KWD - 84,300 89,189
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,220 26,225 26,445
EUR 30,476 30,598 31,685
GBP 35,101 35,242 36,184
HKD 3,326 3,339 3,442
CHF 32,679 32,810 33,700
JPY 174.22 174.92 182.02
AUD 17,094 17,163 17,683
SGD 20,210 20,291 20,810
THB 805 808 843
CAD 18,787 18,862 19,356
NZD 15,264 15,746
KRW 18.16 19.88
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17063 17163 17734
CAD 18747 18847 19398
CHF 32770 32800 33687
CNY 0 3673.5 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30670 30770 31543
GBP 35100 35150 36274
HKD 0 3385 0
JPY 174.78 175.78 182.33
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15293 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20159 20289 21017
THB 0 773 0
TWD 0 860 0
XAU 12800000 12800000 13200000
XBJ 11000000 11000000 13200000
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,445
USD20 26,180 26,230 26,445
USD1 26,180 26,230 26,445
AUD 17,104 17,204 18,345
EUR 30,677 30,677 32,041
CAD 18,675 18,775 20,115
SGD 20,215 20,365 20,866
JPY 175.19 176.69 181.53
GBP 35,180 35,330 36,151
XAU 12,998,000 0 13,202,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 809 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,850 ▲50K 12,050 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 11,800 ▲50K 12,000 ▲50K
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Hà Nội - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Miền Tây - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,320 ▲40K 12,920 ▲40K
Trang sức 99.9 12,310 ▲40K 12,910 ▲40K
NL 99.99 11,790 ▲40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,790 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Cập nhật: 20/09/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131 ▲1K 13,302 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131 ▲1K 13,303 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,268 ▲1142K 1,295 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,268 ▲1142K 1,296 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 124 ▼1108K 127 ▼1135K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,743 ▲108748K 125,743 ▲113248K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,791 ▼78518K 9,541 ▼85268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,019 ▲544K 86,519 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 70,128 ▲63164K 77,628 ▲69914K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,698 ▲466K 74,198 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,614 ▲333K 53,114 ▲333K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Cập nhật: 20/09/2025 18:00

