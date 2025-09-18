Với diện tích khoảng 2 m², tủ lưu trữ năng lượng BESS PISEN CUBE có thể cung cấp dung lượng lưu trữ tối đa đến 418 kWh, cùng khả năng kết nối lên đến 15 tủ, tương tự như một “sạc dự phòng khổng lồ”. Đặc biệt khi lưới điện gặp sự cố, hệ thống tự động chuyển sang chế độ điện dự phòng khẩn cấp, xả ổn định, đảm bảo hoạt động liên tục.

BESS PISEN CUBE: giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ về sản phẩm mới dành cho doanh nghiệp, bà Juvy Nguyen – Giám đốc PISEN Việt Nam cho biết: “Chúng tôi có thể tùy chỉnh công suất đầu ra theo nhu cầu từng doanh nghiệp.”

Dựa trên thế mạnh R&D nhiều năm và nền tảng thiết bị di động 3C, PISEN đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái năng lượng mới như Súng sạc xe điện, nguồn điện di động, tủ lưu trữ năng lượng thế hệ mới. Và BESS PISEN CUBE được tích hợp công nghệ mới PiCube là sử dụng pin LFP (Lithium Sắt Phosphate), công nghệ đã được kiểm chứng trong các nhà máy điện lưu trữ với độ an toàn vượt trội, vòng đời dài, mật độ năng lượng phù hợp công nghiệp.

Dễ dàng biến mái nhà xưởng thành “nhà máy điện xanh”

Sản phẩm cũng đồng thời được tích hợp điều tần, hỗ trợ ổn định tần số lưới nội bộ cùng hệ thống và bộ chuyển đổi hiệu suất cao, tối đa hóa giá trị mỗi kWh.

PISEN chủ động xây dựng nền tảng kết nối giữa các nhà sản xuất thương mại, xây dựng và dịch vụ năng lượng mới, thúc đẩy quang điện phân tán và BESS thết hệ mới phát triển theo nhu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp đã đến khảo sát trực tiếp tại tập đoàn PISEN, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng.

PISEN hiện diện tại nhiều quốc gia, rút ngắn quá trình logistics, tối ưu vận hành và bảo trì (O&M), gia tăng hiệu quả đầu tư cho đối tác.

Ngoài ra, PISEN cũng cam kết: “Cùng với đà thúc đẩy mục tiêu kép carbon và các chính sách hỗ trợ, năng lượng mới là xu thế tất yếu. Là mắt xích quan trọng của ngành, sản phẩm lưu trữ năng lượng PISEN sẽ còn đón nhận tương lai rộng mở. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào quản trị năng lượng thông minh, đổi mới – đột phá, đồng hành cùng chuyển đổi số – thông minh của doanh nghiệp.” Bà Juvy Nguyen – Giám đốc PISEN Việt Nam khẳng định.

PISEN cũng đưa ra bảo hiểm trách nhiệm 50 tỷ đồng để mang đến sự an tâm cho doanh nghiêp

PISEN cũng đưa ra bảo hiểm trách nhiệm 50 tỷ đồng để mang đến sự an toàn và an tâm cho doanh nghiệp. Để được tư vấn giải pháp “Siêu sạc dự phòng” email theo địa chỉ juvy.nguyen@pisenvietnam.vn hoặc tìm hiểu thêm trên website: www.pisenvietnam.vn