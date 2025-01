Pisen ra mắt trạm sạc đa năng Pisen Aurora GaNUltra All-In-One Charger

Đáng chú ý, tính năng sạc nhanh của trạm sạc Pisen Aurora GaNUltra có thể cùng lúc đáp ứng việc sử dụng sạc cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và tất cả các loại thiết bị điện tử di động nhỏ khác, bên cạnh tính năng ổ cắm và giá đỡ MagSafe.

Pisen Aurora GaNUltra trang bị đa cổng sạc, bao gồm: 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A, cho phép sạc nhiều thiết bị cùng lúc, và mỗi cổng sẽ tương ứng với mỗi công suất khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà không cần thêm các bộ sạc riêng biệt.

Đáng chú ý tất cả những loại sạc có dây, sạc không dây hay sạc AC công suất cao… đều có thể sử dụng cùng lúc với Pisen Aurora GaNUltra, mang đến sự tiện lợi, giúp cho việc sạc các thiết bị trên bàn làm việc trở nên gọn gàng hơn.

Ngoài ra, tính năng sạc không dây sử dụng đầu nối từ tính Pogo Pin cũng đồng thời hỗ trợ nhu cầu sạc đồng hồ thông minh, cho phép người dùng có thể sạc mà không cần tháo dây đeo. Cấu trúc đế khóa của trạm sạc giúp ổn định đế sạc đồng hồ trong quá trình vận chuyển hoặc rung lắc, đảm bảo căn chỉnh Pogo Pin luôn chính xác.

Không chỉ cực kỳ tiện lợi, thiết kế, Pisen Aurora GaNUltra cũng rất ấn tượng với kích thước chỉ 66*77.5*115mm - tương đương với kích thước của một chiếc đế lót ly và trọng lượng cũng chỉ 805g, giúp tối giản không gian, cũng như thích hợp cho việc sắp đặt, trang trí như một món phụ kiện công nghệ trên bàn làm việc, đặt ở bàn phòng khách hay thậm chí là tab đầu giường ngủ.

Kích thước nhỏ gọn này cũng là ưu điểm để người dùng có thể dễ dàng mang Pisen Aurora GaNUltra khi đi công tác hay các hoạt động bên ngoài.

Phần chân đế của trạm sạc được làm bằng hợp kim kẽm đúc nguyên khối, mang lại độ cứng cao, khả năng chống chịu áp lực, sức căng và mài mòn, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Chưa kể, chân đế này đồng thời cũng có thể xoay được, tạo sự tiện lợi và linh động cho mọi thao tác cắm, sạc. Ổ cắm điện AC 1625W trên trạm sạc đóng vai trò là nơi tập trung các thiết bị công suất lớn và đáp ứng nhu cầu sạc của nhiều thiết bị khác nhau, cung cấp dịch vụ bổ sung năng lượng một lần.

Và một trong những thiết kế ấn tượng có ở Pisen Aurora GaNUltra là hệ thống đèn được so sánh như “The breathing beauty of the Aurora Australis”. Theo đó, mặt bên của trạm sạc được thiết kế với 3 luồng đèn có hiệu ứng tương thích với từng tính năng, công suất sạc. Cụ thể, đèn xanh thể hiện công suất sạc ở mức xanh (điện áp 5V), tím (điện áp 9V-15V), vàng (điện áp 20v), phù hợp lần lượt cho các loại thiết bị từ nhỏ đến lớn (headphones, đồng hồ; điện thoại, máy tính bảng đến máy tính xách tay).

Ngoài ra, Aurora Australis cũng thường xuyên hiển thị các màu sắc khác nhau dưới dạng dải, vòng cung hoặc cột sáng - không chỉ là dấu hiệu giúp mang lại sự tiện lợi khi sử dụng trạm sạc mà còn tạo vẻ sống động, rực rỡ hơn cho sản phẩm.

Tương tự như các sản phẩm tiền nhiệm (Pisen KF25 - Black Warrior) Pisen Aurora GaNUltra cũng mang diện mạo hình khối, hiện đại và nhỏ gọn. Đặc biệt dòng trạm sạc thế hệ mới này có rất nhiều màu sắc, từ be nhẹ nhàng, vàng rực rỡ, xanh quân đội, trắng xám và đen cơ bản, để người dùng có thể lựa chọn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Pisen Aurora GaNUltra đó chính là công suất sạc 140W và công nghệ sạc siêu nhanh GaNUltra. Pisen cxung khẳng định rằng 140W là dải công suất tối ưu để hỗ trợ nhiều thiết bị cùng lúc. Với công suất tối đa lên đến 140W, trạm sạc Pisen mới có thể sạc nhiều thiết bị cùng lúc với tốc độ nhanh chóng, an toàn, đồng thời luôn duy trì các thiết bị ở trạng thái hoạt động tốt nhất.

Ví dụ cụ thể về tốc độ sạc của Pisen Aurora GaNUltra: sạc MacBook Pro tăng 56% năng lượng trong 30 phút, sạc New iPad Pro tăng 70% năng lượng trong 1 giờ, sạc iPhone 15 Pro Max tăng 80% năng lượng trong 1 giờ (dữ liệu được thu thập từ các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm của Pisen). Tốc độ này có được nhờ công nghệ sạc siêu nhanh GaNUltra, cho phép các trạm sạc nhỏ hơn, nhanh hơn và mát hơn, nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng, có thể sạc nhanh công suất cao 140W mà không bị quá nóng.

Bên cạnh đó, chế độ Sạc không dây MagSafe của trạm sạc này hỗ trợ công suất 15W chính thức của Qi 2.0, cho phép dòng iPhone 13 đến 15 được “hưởng lợi” từ sạc không dây 15W - một lợi ích cho người dùng Apple.

Pisen Aurora GaNUltra sử dụng màn hình hiển thị thông minh để người dùng thuận tiện theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, tăng tính thời trang cũng như công nghệ Hệ thống An toàn 7 điểm giúp Bảo vệ quá áp; Bảo vệ quá dòng; Bảo vệ ngắn mạch; Chống cháy; Chống tĩnh điện; Bảo vệ nối đất; Kiểm soát quá nhiệt độ, để bảo vệ thiết bị luôn được an toàn.

Pisen Aurora GaNUltra chính thức được bán ra tại Việt Nam với giá bán lẻ đề nghị 199 USD. Trong thời gian này nhà phân phối đang có chương trình ưu đãi, theo đó 100 khách hàng đầu tiên sẽ được mua sản phẩm với giá chỉ 99 USD (giảm 50% so với giá bán, cùng gói quà tặng gồm cáp sạc, thanh quản lý dây cáp, vòng nam châm từ tính và dây đeo điện thoại… trị giá 25USD.

Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mại xem thêm tại https://pisenvietnam.vn/