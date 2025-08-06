Ford Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới

Cụ thể, tất cả các khách hàng mua xe đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 01/08/2025 đến hết 31/08/2025 đối với các dòng xe Ranger Sport và Ranger Wildtrak sẽ được ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Ford Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 8

Đối với dòng xe Ranger Raptor và Ranger XLS bao gồm phiên bản XLS 4x2 và XLS 4x4, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý.

Riêng dòng xe Everest phiên bản Titanium 4x4, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý đề xuất ưu đãi tặng 02 năm bảo hiểm vật chất, kèm theo 01 Camera Vietmap cho khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán.

Lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Thông tin chi tiết chương trình xem tạị: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-8/

Ford Everest

Ford Territory

Nhằm nỗ lực hỗ trợ để những hành trình di chuyển của mỗi khách hàng thân thiết được thuận lợi, an toàn và dễ dàng hơn, chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết cũng sẽ được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục triển khai.

Theo đó, khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam và quay trở lại mua xe mới từ ngày 01/08/2025 đến ngày 31/08/2025 sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần trong 18 tháng, hoặc ưu đãi tiền mặt lên đến 10 triệu đồng với tùy từng loại xe.

Chi tiết chương trình xem tại: https://www.ford.com.vn/owner/vehicle-support/incentives/

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger WildTrak

Không ngừng mang đến những chương trình đãi cùng quà tặng thiết thực và hấp dẫn, Ford Việt Nam thể hiện cam kết bền bỉ trong vai trò người bạn đồng hành đáng tin, không ngừng nâng tầm trải nghiệm với những sản phẩm tiên tiến cùng dịch vụ tận tâm để tạo nên hành trình tuyệt vời cho người dùng. Đây đồng thời cũng là lời tri ân được gửi đến những khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn cùng Ford viết nên hành trình 30 năm kết nối và vững bước cùng đam mê.