Người dân hiện có thêm công cụ để tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin và phản ánh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt ứng dụng "Quanh tôi" trên App Store và Google Play.

Ứng dụng "Quanh tôi" giúp người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu giá bán và thông tin hoạt động ngay trên điện thoại.

Thông qua bản đồ số tích hợp trên ứng dụng, người dùng có thể xác định cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, nhận chỉ dẫn đường đi, theo dõi tình trạng hoạt động của cửa hàng cũng như cập nhật các loại nhiên liệu và giá bán.

Những thông tin này đặc biệt hữu ích đối với người dân khi di chuyển trên các tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm thị trường xuất hiện biến động về nguồn cung.

Bên cạnh chức năng tra cứu, ứng dụng còn cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Người dùng có thể phản ánh tình trạng bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường.

Người dân có thể gửi phản ánh về hoạt động kinh doanh xăng dầu và đánh giá chất lượng phục vụ của từng cửa hàng thông qua ứng dụng "Quanh tôi".

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp nhận và xử lý các phản ánh này. Cơ chế tương tác trực tiếp giúp tăng sự tham gia của người dân trong hoạt động giám sát thị trường xăng dầu.

Ứng dụng cũng cho phép người dùng đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu. Dữ liệu đánh giá góp phần nâng cao tính công khai trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ người dân lựa chọn điểm mua nhiên liệu phù hợp.

Một tính năng khác của "Quanh tôi" là hỗ trợ quản lý phương tiện và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân. Người dùng có thể lưu thông tin phương tiện, ghi nhận lịch sử mua nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí theo từng xe.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ứng dụng tạo thêm kênh giới thiệu các dịch vụ đi kèm như trạm sạc điện, cửa hàng tiện lợi, rửa xe, khu vệ sinh hoặc dịch vụ ăn uống. Các đơn vị cũng có thể cập nhật thông tin giá bán để người dân chủ động lựa chọn trước khi đến mua hàng.

Theo định hướng phát triển, "Quanh tôi" sẽ tiếp tục bổ sung các tính năng mới như cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.