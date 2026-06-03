Với chủ đề “Sẵn sàng cất cánh - Tăng trưởng toàn cầu”, tại Hội nghị Xuất khẩu qua Thương mại điện tử 2026, trọng tâm mà Amazon muốn mang đến chính là trải nghiệm “Next-Gen Selling” (Bán hàng Thế hệ mới), giúp doanh nghiệp vượt ra khỏi vai trò sản xuất truyền thống, xây dựng thương hiệu toàn cầu vững mạnh và tạo dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trên thị trường quốc tế. Đồng thời Amazon cũng ra mắt loạt công cụ mới ứng dụng AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt tăng tốc tăng trưởng toàn cầu.

Đại diện Amazon Global Selling cùng đại diện Sở Công Thương TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM và các Hiệp hội ngành Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ,Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho rằng: “Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô sản lượng, mà còn bởi năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, xây dựng các thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng và cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế. Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn chuyển mình từ vai trò sản xuất truyền thống sang đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp cận trực tiếp với khách hàng trên toàn thế giới.

Thông qua việc liên tục đầu tư vào các chương trình phát triển năng lực cho đối tác bán ang, đơn giản hóa hoạt động vận hành và ứng dụng các công cụ hỗ trợ bởi AI, chúng tôi mong muốn giúp nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh toàn cầu, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu TMĐT hàng đầu khu vực.”

Ông Larry Hu - Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á

Theo ông Larry Hu, xuất khẩu TMĐT của Việt Nam sẽ bùng nổ

Trong bài chia sẻ của mình ông Larry Hu cũng khẳng định, xuất khẩu qua TMĐT chính là động lực tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam. Cụ thể với nền tảng sản xuất vững chắc, năng lực logistics ngày càng hoàn thiện cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại số, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu qua TMĐT hàng đầu Đông Nam Á.

Động lực tăng trưởng này đang tạo ra những tác động tích cực và ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Theo nghiên cứu mới nhất của Access Partnership khảo sát 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong lĩnh vực nội thất và thời trang, 93% doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu qua TMĐT là yếu tố then chốt cho tăng trưởng trong tương lai, trong khi 96% cho biết TMĐT đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế.

Để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Amazon Global Selling Việt Nam tiếp tục đầu tư vào các chương trình phát triển năng lực cho nhà bán hàng, tăng cường hệ thống logistics, phát triển các giải pháp Bán hàng Thế hệ mới và triển khai các chiến lược tăng trưởng theo ngành hàng. Thông qua những nỗ lực này, Amazon hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế, xây dựng giá trị thương hiệu bền vững và gia tăng dấu ấn trên thị trường toàn cầu.

Với năng lực sản xuất của Việt Nam thì đây là cơ hội tốt cho các ngành Nội thất gỗ và Quà tặng Việt

Ngoài ra, năng lực sản xuất của Việt Nam cũng đang là cơ hội tốt cho các ngành Nội thất gỗ và Quà tặng cá nhân hóa vươn xa. Cụ thể theo đại diện Amazon, chiến lược phát triển tiếp theo Amazon Global Selling sẽ tập trung vào hai phân khúc giàu tiềm năng, thể hiện rõ bước chuyển của Việt Nam từ lợi thế sản xuất sang năng lực xây dựng thương hiệu và tạo giá trị trên thị trường toàn cầu, đó là:

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ và nội thất hàng đầu thế giới

Nội thất gỗ (V-Wooden): Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ và nội thất hàng đầu thế giới, được hậu thuẫn bởi năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng vững mạnh. Thông qua xuất khẩu TMĐT, ngành hàng này đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo nghiên cứu của Access Partnership, doanh thu từ xuất khẩu qua TMĐT theo mô hình B2C của ngành nội thất được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn gấp hai lần so với tốc độ tăng trưởng chung của xuất khẩu nội thất trong giai đoạn 2024–2029.

Xu hướng này mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt vượt ra khỏi mô hình xuất khẩu truyền thống, từng bước xây dựng các thương hiệu tiêu dùng và phong cách sống, đồng thời kết nối trực tiếp với khách hàng trên toàn cầu. Amazon Global Selling đồng hành cùng quá trình chuyển đổi này thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu theo ngành hàng, phân tích thị hiếu người tiêu dùng và cung cấp các công cụ hỗ trợ nhà bán hàng nâng cao vị thế thương hiệu khi mở rộng kinh doanh quốc tế.

Quà tặng Cá nhân hóa (V-Gifting) cũng là ngành hàng giàu tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi thế mạnh của Việt Nam trong thiết kế, tùy biến sản phẩm và sản xuất linh hoạt

Thứ hai là nhóm ngành hàng Quà tặng Cá nhân hóa (V-Gifting): đây là ngành hàng giàu tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi thế mạnh của Việt Nam trong thiết kế, tùy biến sản phẩm và sản xuất linh hoạt. Trải rộng từ thời trang, đồ gia dụng đến các sản phẩm làm đẹp và phong cách sống, ngành hàng này đáp ứng xu hướng ngày càng gia tăng của người tiêu dùng toàn cầu đối với các sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và giá trị cảm xúc.

Với lợi thế về năng lực thiết kế, khả năng sản xuất theo yêu cầu với tốc độ nhanh cùng việc tận dụng hiệu quả chương trình Amazon Custom, các nhà bán hàng Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để cạnh tranh trên thị trường quốc tế thông qua việc xây dựng những thương hiệu khác biệt, giàu tính kể chuyện và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng toàn thế giới.

Cả hai ngành hàng chiến lược này được giới thiệu tại Hội nghị năm nay chính là minh chứng cho định hướng của Amazon Global Selling trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nhận diện các cơ hội xuất khẩu có tiềm năng mở rộng quy mô, nâng cao giá trị thương hiệu và tăng tốc tăng trưởng toàn cầu thông qua xuất khẩu qua TMĐT.

Toạ đàm thảo luận với chủ đề đưa sản phẩm và thương hiệu gỗ Việt ra toàn cầu cùng Amazon

Ngoài ra, Hội nghị cũng mang đến trải nghiệm bán hàng thế hệ mới, công cụ AI và Logistics toàn cầu tiếp sức Nhà bán hàng Việt.

Theo đại diện Amazon, để hỗ trợ các thương hiệu Việt tiếp tục mở rộng ra thế giới, Amazon đã ra mắt Next-Gen Selling - trải nghiệm bán hàng mới được hỗ trợ bởi đổi mới AI, các công cụ thông minh dành cho nhà bán hàng cùng hạ tầng logistics tích hợp toàn cầu.

Đánh dấu một trong những cải tiến quan trọng nhất trong hành trình hỗ trợ đối tác bán hàng, Next-Gen Selling hợp nhất hàng trăm công cụ của Amazon vào một giao diện trực quan và liền mạch hơn. Với không gian làm việc linh hoạt theo từng vai trò và các đề xuất được cá nhân hóa, doanh nghiệp có thể dễ dàng phát hiện các cơ hội thị trường còn bỏ ngỏ, nhận diện tín hiệu tăng trưởng phù hợp với ngành hàng của mình và mở rộng tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách hiệu quả hơn.

Hàng loạt công cụ AI được giới thiệu tại sự kiện với mục tiêu hỗ trợ nhà bán hàng Việt tăng tốc bứt phá toàn cầu.

Trọng tâm của trải nghiệm này là AI sẽ được tích hợp trực tiếp, hỗ trợ đối tác bán hàng hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng toàn cầu, xác định cơ hội phát triển sản phẩm, tạo nội dung bản địa hóa và tối ưu hóa danh sách sản phẩm hiệu quả hơn.

Thông qua việc chuyển đổi dữ liệu phức tạp về người tiêu dùng và vận hành thành các thông tin chi tiết để hành động, AI đang giúp doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô đưa ra những quyết định nhanh chóng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh các công cụ và giải pháp số, Amazon cũng tiếp tục củng cố mạng lưới logistics toàn cầu thông qua các dịch vụ như Fulfillment by Amazon (FBA - Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon), Amazon Global Logistics (AGL - dịch vụ logistics xuyên biên giới do Amazon vận hành) và Supply Chain by Amazon (Giải pháp Chuỗi cung ứng của Amazon). Các dịch vụ tích hợp này giúp đơn giản hóa vận hành xuyên biên giới, giảm bớt những thách thức trong khâu logistics và đảm bảo sản phẩm Việt có thể đến tay khách hàng toàn cầu nhanh hơn và tin cậy hơn.

Đồng thời, Amazon cũng công bố chương trình Amazon Custom, giúp đối tác bán hàng dễ dàng tạo và cung cấp các sản phẩm cá nhân hóa theo yêu cầu, phục vụ cả khách hàng tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp.

Có thể nói, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thương mại số, Amazon Global Selling cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp địa phương bằng công cụ, công nghệ và hạ tầng toàn cầu cần thiết để mở rộng quy mô quốc tế.

Bằng cách kết hợp đổi mới dựa trên AI, chiến lược tăng trưởng tập trung vào ngành hàng chủ lực và năng lực xuất khẩu qua TMĐT toàn diện, Amazon đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng xuất khẩu mà còn xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh toàn cầu với giá trị khách hàng dài hạn và phạm vi tiếp cận quốc tế.

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