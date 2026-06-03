Chương trình siêu sale giữa năm 6.6 diễn ra từ 20h ngày 5.6 đến hết ngày 8.6

Đáng chú ý trong thời gian diễn ra chương trình siêu sale giữa năm 6.6, Lazada tiếp tục củng cố vị thế nền tảng thương mại điện tử chất lượng cao hàng đầu khi mang đến cho người tiêu dùng những deal hời nhất được tuyển chọn từ các thương hiệu uy tín toàn cầu. Trong đó nổi bật nhất là voucher toàn sàn trị giá lên đến 6 triệu đồng, giúp người mua chốt đơn hời không tưởng. Ngoài ra, người tiêu dùng còn được hưởng các ưu đãi như voucher thương hiệu giảm tới 20%, dễ dàng tích thêm 3,000 Xu (tương đương 3,000 đồng) cho mỗi lần vào điểm danh tại trang Xu cũng như thu thập hàng loạt voucher độc quyền và quà tặng mỗi ngày. Ngoài ra, "Đại hội đua Xu" cũng sẽ được triển khai để người dùng có thêm cơ hội nhận đến 80,000 xu, đồng thời nhận thêm 6,666 xu cho đội thắng.

Song song đó, chính sách freeship 0đ (áp dụng nếu thỏa điều kiện, xem chi tiết trên trang Trợ giúp/Help Center) và quyền đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày tiếp tục được duy trì, giúp người dùng “chốt đơn” mà không cần đắn đo.

Và đến khung giờ vàng 20h ngày 05/06, “Siêu Sale 6.6” sẽ chính thức đổ bộ. Vào thời điểm này tất cả các ưu đãi mạnh nhất sẽ được kích hoạt, mở ra trải nghiệm mua sắm bùng nổ và đầy giá trị cho người tiêu dùng Việt.

Là cầu nối với những hệ sinh thái thương mại điện tử hàng đầu châu Á - TMALL và Gmarket nên việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMALL và Gmarket, vào trong ứng dụng Lazada cũng mở ra “thiên đường mua sắm” hàng chính hãng chất lượng cao từ châu Á cho người tiêu dùng Việt.

TMALL, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket, một trong những nền tảng hàng đầu tại Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái của LazMall

Sự hiện diện của TMALL, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket, một trong những nền tảng hàng đầu tại Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái của LazMall. Người tiêu dùng Việt giờ đây có thể tiếp cận dễ hàng hơn với nguồn hàng quốc tế chính hãng đa dạng, từ diện tử, gia dụng, làm đẹp, thời trang.

Ngoài ra, trong dịp Siêu Sale giữa năm 6.6 này, Lazada Việt Nam còn mang đến ưu đãi độc quyền với hàng loạt mặt hàng TMALL và Gmarket giảm giá trực tiếp đến hơn 50%, hơn 10.000 shop mới ra mắt trên hệ sinh thái. Toàn bộ đơn hàng quốc tế đều được áp dụng chính sách freeship, giao nhanh trong vòng 7 ngày và đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày.

“Bật deal 6.6: "Vote hăng - Săn voucher đỉnh” là chương trình Lazada đồng hành cùng người hâm mộ

Siêu Sale 6.6 năm nay còn diễn ra ngay trước thềm lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và để nắm bắt khoảnh khắc đặc biệt này, Lazada đã đồng hành cùng người dùng tận hưởng không khí sôi động của mùa giải bằng chuỗi trải nghiệm “Chơi hết mình, Sống chất lượng”, nơi người dùng vừa thoả sức “chốt đơn”, vừa hoà mình vào tinh thần thể thao và phong cách sống năng động.

Cụ thể, chương trình “Bật deal 6.6: Vote hăng - Săn voucher đỉnh” khởi động từ ngày 01/06. Theo đó, mỗi ngày, các cặp sản phẩm đến từ 20 thương hiệu hàng đầu sẽ “mở bình chọn” trực tiếp trên ứng dụng. Sản phẩm thắng cuộc sẽ được kích hoạt voucher giảm thêm 20% (tối đa 100.000 đồng), để người dùng “chốt đơn” với mức giá không tưởng. Người dùng có thể bình chọn ngay tại ĐÂY.

Với chuỗi hoạt động được đầu tư đa dạng, từ khuyến mãi sâu đối với hàng chính hãng trong nước và quốc tế đến minigame hấp dẫn, Siêu Sale giữa năm 6.6 năm nay là minh chứng cho nỗ lực của Lazada trong việc đồng hành cùng người dùng trên hành trình mua sắm “hàng xịn, giá hời”.