Kinh tế số

Rohto Mentholatum và bài toán chiến lược sau 10 năm lên sàn

Hồng Anh

Hồng Anh

21:16 | 28/05/2026
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Điểm đáng chú ý là sau 10 năm đồng hành cùng Lazada Việt Nam, sàn thương mại điện tử cũng chính là một trong những động lực quan trọng giúp thương hiệu tăng trưởng mạnh và mở rộng nhóm khách hàng trực tuyến.
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Suốt 30 năm năm qua, tập đoàn này vẫn luôn theo đuổi tầm nhìn trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện. Để hiện thực hóa triết lý ấy, thương hiệu này mở rộng hệ sinh thái đa tầng: phòng khám da liễu cao cấp Rohto Aohal Clinic, thực phẩm chức năng từ thiên nhiên Rohto Health Science và nhà hàng thực dưỡng Nhật Bản Yakuzen. Đây là bước đi khẳng định mạnh mẽ cam kết nâng tầm chất lượng sống cho người tiêu dùng của tập đoàn.

Tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực, Rohto-Mentholatum đã xây dựng 2 nhà máy quy mô lớn đạt tiêu chuẩn cao cấp Japan-GMP và WHO-GMP tại Bình Dương để mở rộng năng lực sản xuất nội địa.

Rohto-Mentholatum và bài toán chiến lược sau 10 năm lên sàn
Rohto-Mentholatum vừa kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Thương hiệu cũng đã phát triển được hệ sinh thái thương mại điện tử nhằm tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp hơn trong bối cảnh ngành dược mỹ phẩm thường tập trung vào kênh bán hàng truyền thống ở giai đoạn đó. Tuy nhiên, Rohto-Mentholatum đã chủ động hợp tác với Lazada từ rất sớm, tận dụng nền tảng này làm “bệ phóng” mạnh mẽ để tiếp cận khách hàng số và duy trì độ phủ trong suốt 10 năm qua.

Sau 10 năm hợp tác bền chặt cùng Lazada, hiện tại gian hàng Rohto-Mentholatum đã hoàn thiện hệ sinh thái danh mục sản phẩm toàn diện với dung dịch nhỏ mắt (V.Rohto), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Blossomy, Alcofree, Rohto V5) và sản phẩm chống muỗi (Remos).

Rohto-Mentholatum và bài toán chiến lược sau 10 năm lên sàn
Các sản phẩm hiện có tại gian hàng Rohto-Mentholatum trên sàn TMĐT Lazada

Không chỉ vậy, thông qua các hợp tác sâu rộng với Lazada, doanh nghiệp đã mở rộng kênh phân phối trực tuyến, tiếp cận tệp khách hàng trẻ, đảm bảo logistic vận chuyển, thiết kế đa chiến dịch truyền thông và chương trình ưu đãi… Đặc biệt, công cụ AI của Lazada cũng giúp nhãn hàng tối ưu thời gian vận hành gian hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh như trợ lý gian hàng ảo AI Chatbot, AI cố vấn kinh doanh. Nhờ đó gian hàng nhiều lần đạt top “Nhà bán hàng xuất sắc” trong các chiến dịch siêu sale lớn trên nền tảng Lazada trong ngành hàng chăm sóc sức khỏe - làm đẹp.

Duy trì đà tăng trưởng bền vững sau 10 năm đồng hành, Rohto-Mentholatum vừa ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trên Lazada trong quý 1/2026, bứt phá doanh thu gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Sàn thương mại điện tử giờ đây đã trở thành hạ tầng tăng trưởng chiến lược, nơi thương hiệu mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực.

Đại diện Rohto-Mentholatum cho biết: “Lazada không chỉ là nền tảng bán hàng, mà còn là đối tác chiến lược quan trọng trong hành trình tăng trưởng dài hạn của chúng tôi. Những tư vấn sát sao và hỗ trợ kịp thời từ sàn đã góp phần quan trọng để gian hàng đạt được mục tiêu doanh số, đồng thời xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.”

Trong chiến lược tăng trưởng 2025-2035, Rohto-Mentholatum sẽ định hướng trở thành tập đoàn chăm sóc chất lượng sống toàn diện, mở rộng mạnh các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động và y học chuyên sâu (nhãn khoa, da liễu…) trên quy mô toàn cầu. Trong đó,Lazada tiếp tục là đối tác được doanh nghiệp gửi trao tin cậy tại Việt Nam.

Rohto-Mentholatum và bài toán chiến lược sau 10 năm lên sàn
Kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Lazada, Rohto-Mentholatum triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt

Kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Lazada, Rohto-Mentholatum triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Siêu sale 6.6 quy mô lớn với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, voucher giảm giá sâu và chính sách miễn phí vận chuyển. Đây là bước đi nhằm tối ưu hóa giá trị cho khách hàng trực tuyến, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu ngành hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trên sàn thương mại điện tử.

Sàn TMĐT Lazada Rohto-Mentholatum 10 năm đồng hành cùng Lazada khách hàng trực tuyến

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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AJC Giá mua Giá bán
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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026