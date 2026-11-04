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nvictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Tạ Thành

Tạ Thành

15:53 | 04/11/2026
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Invictus Gaming đánh bại Top Esports với tỷ số 3-1 tại tứ kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Chiến thắng giúp TheShy cùng đồng đội giành tấm vé đầu tiên vào bán kết.
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Invictus Gaming khởi đầu áp đảo, Top Esports đáp trả

Rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam), vòng tứ kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026) khởi tranh với cuộc đối đầu giữa hai đại diện Trung Quốc là Invictus Gaming (IG) và Top Esports (TES). Sau bốn ván đấu, IG giành chiến thắng 3-1 để tiến vào bán kết, đồng thời chấm dứt hành trình của TES tại giải đấu.

Invictus Gaming (IG) đối đầu Top Esports (TES) tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Invictus Gaming (IG) đối đầu Top Esports (TES) tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ngay trong ván mở màn, IG nhanh chóng kiểm soát thế trận với đội hình gồm Gnar của TheShy, Qiyana của Wei và Syndra trong tay Rookie. Các tuyển thủ liên tục gây sức ép lên những vị trí trọng yếu, qua đó tạo lợi thế trong các pha giao tranh và kiểm soát mục tiêu. IG kết thúc ván đấu với 27 điểm hạ gục, vượt xa con số 12 của TES. Đội tuyển cũng phá hủy 9 trụ của đối phương, qua đó giành chiến thắng và vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, TES nhanh chóng đáp trả trong ván hai. Những tuyển thủ như 369, Tian, Creme và JackeyLove cải thiện khả năng phối hợp, đồng thời chủ động tổ chức giao tranh nhằm hạn chế sức ép từ IG. Hai đội liên tục tranh chấp các mục tiêu quan trọng, khiến thế trận trở nên giằng co. TES tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định, giành 20 điểm hạ gục và kết thúc ván đấu với chiến thắng, cân bằng tỷ số 1-1.

TheShy cùng đồng đội giành vé vào bán kết

Bước sang ván ba, IG nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Dù TES sử dụng những vị tướng như Rumble, Yone và Ashe, đội hình của IG vẫn phát huy hiệu quả trong các tình huống giao tranh tổng.

Khả năng phối hợp giữa các vị trí giúp IG liên tục mở rộng khoảng cách về tài nguyên. Đội tuyển giành 16 điểm hạ gục, phá hủy 9 trụ và tạo lợi thế khoảng 9.200 vàng khi kết thúc ván đấu. Chiến thắng này đưa IG vươn lên dẫn trước 2-1, đẩy TES vào thế buộc phải thắng.

Ở ván đấu quyết định, TheShy lựa chọn K'Sante, trong khi Rookie sử dụng Taliyah nhằm tăng khả năng kiểm soát giao tranh và hỗ trợ đồng đội. IG tiếp tục duy trì sức ép trên toàn bản đồ, không cho TES cơ hội triển khai lối chơi. Đại diện LPL giành 16 điểm hạ gục, kiểm soát 4 rồng và bảo vệ thành công toàn bộ hệ thống trụ của mình.

Invictus Gaming (IG) đánh bại Top Esports (TES) tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Invictus Gaming (IG) đánh bại Top Esports (TES) tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Với lợi thế vượt trội, IG kết thúc ván bốn, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 mà không cần bước vào ván đấu thứ năm. Kết quả này giúp Invictus Gaming trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt tại bán kết CKTG 2026. Trong khi đó, Top Esports chính thức dừng bước sau thất bại trước đối thủ cùng khu vực.

TheShy, Rookie và các đồng đội sẽ chờ đợi đội thắng trong cặp tứ kết giữa Gen.G và LYON, dự kiến diễn ra lúc 5h00 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), để xác định đối thủ tiếp theo.

Kết quả: Invictus Gaming 3-1 Top Esports (Tứ kết CKTG 2026).

Kết quả tứ kết CKTG 2026 Tứ kết CKTG 2026 CKTG 2026 Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 liên minh huyền thoại Invictus Gaming Top Esports

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
Trang sức 99.9 13,360 ▲150K 13,960 ▲150K
Trang sức 99.99 13,370 ▲150K 13,970 ▲150K
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▲18K 14,242 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▲18K 14,243 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲28K 1,405 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲28K 1,406 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲28K 1,395 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▲2772K 138,119 ▲2772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▲2100K 104,785 ▲2100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲1904K 95,019 ▲1904K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▲1709K 85,254 ▲1709K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▲1633K 81,487 ▲1633K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▲43791K 58,327 ▲52611K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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