Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hằng năm theo chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ Công an chủ trì tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tạo nên sự kết nối thống nhất từ Trung ương đến cơ sở trong cùng một thời điểm.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Từ điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, được Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức, chương trình được kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước, thể hiện quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy từ cơ sở

Phát biểu tại sự kiện từ điểm cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Uỷ ban quốc gia đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy”. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, đưa công tác phòng, chống ma túy về tận cơ sở, phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn trong công tác phòng, chống ma túy. Khu vực "Tam giác Vàng" gần với Việt Nam vẫn là một trong những trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới; hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm quốc tế.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và các hình thức thanh toán ẩn danh đã làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy. Chúng không chỉ vận chuyển ma túy qua biên giới mà còn len lỏi vào từng khu dân cư, từng gia đình và trực tiếp đe dọa tương lai của thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy”.

Các đại biểu thực kiện nghi thức phát động chương trình.

“Để thực hiện có hiệu quả, tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa; triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước hãy cùng hành động chung một quyết tâm - vì một Việt Nam không ma túy. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy thực hiện tốt thông điệp: Ba có (Có nhận thức về tác hại của ma túy, Có bản lĩnh nói không với ma túy, Có trách nhiệm phòng, chống ma túy) và Ba Không (Không thử ma túy, Không vi phạm pháp luật về ma túy, Không tiếp tay cho tội phạm ma túy).

Hơn 6.000 người tham gia giải chạy hưởng ứng

Ngay sau Lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc là Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo UBND TP. Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên... với khoảng 6.000 người đã tham gia Giải chạy phong trào.

Cùng thời điểm tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố và tại điểm cầu 3.321 xã. phường, đặc khu, các lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành... cùng tham gia Giải chạy với nhân dân địa phương.

6.000 người tham gia giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Trong khuôn khổ của chương trình, vào tối 27/6 diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại với ba chương: “Lạc bước trong đêm”, “Đi về phía mặt trời” và “Sải bước giữa bình minh”. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình phản ánh những hậu quả nặng nề do ma túy gây ra, đồng thời khắc họa hành trình những người từng vướng vào vòng xoáy của ma túy vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời; từ đó khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng xây dựng cộng đồng không ma túy của toàn dân.

Chương trình mở cửa tự do, Ban tổ chức dự kiến thu hút từ 25.000 đến 30.000 người dân trên địa bàn Thủ đô và du khách tham dự.

Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone.