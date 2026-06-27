UBND thành phố Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị.

Sáng 27/6, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức tài chính, ngân hàng cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Đây là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình chuyển đổi số trên địa bàn, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đồng bộ.

Phấn đấu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, năm 2025, tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội đạt 17,34% GRDP, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Hà Nội hiện đứng đầu cả nước về Chỉ số thương mại điện tử (EBI), sở hữu 10.996 doanh nghiệp công nghệ số, chiếm khoảng 15% tổng số doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam. Trong khi đó, nền tảng iHanoi sau hơn một năm vận hành đã tiếp nhận trên 107.620 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với xã hội.

Theo kế hoạch năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt tối thiểu 22% GRDP, đồng thời bảo đảm tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt từ 15% trở lên.

Đối với xã hội số, Hà Nội phấn đấu 85% người dân trưởng thành có tài khoản iHanoi, đồng thời trên 75% người dân được trang bị kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, mục tiêu dài hạn của Hà Nội là đưa kinh tế số đóng góp khoảng 40% GRDP, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Hoàn thiện hệ sinh thái số từ cơ sở

Những năm qua, Hà Nội đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô. Thành phố đã ban hành 8 nghị quyết của HĐND liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng phát triển ngành công nghiệp ICT, các giải pháp thúc đẩy kinh tế số theo từng lĩnh vực và mô hình phát triển xã hội số tại Hà Nội.

Nhiều giải pháp, nền tảng số phục vụ chính quyền cấp xã, phường cũng được giới thiệu, trong đó có mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở, hệ sinh thái hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cùng lộ trình tích hợp với iHanoi SuperApp phiên bản 3.0 nhằm hình thành một nền tảng thống nhất phục vụ quản trị đô thị.

Xây dựng "Hộ kinh doanh số tin cậy", lấy iHanoi làm nền tảng kết nối

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khẩn trương xây dựng kế hoạch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số, gắn với thực hiện Nghị quyết số 59.

Theo ông Trương Việt Dũng, mỗi địa phương cần lựa chọn những nhiệm vụ sát với điều kiện thực tế để triển khai ngay. Những địa phương có thế mạnh thương mại cần thúc đẩy thanh toán số và gian hàng số; các vùng có làng nghề, sản phẩm OCOP cần phát triển truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử; địa phương có tiềm năng du lịch, di sản cần ứng dụng công nghệ số để quảng bá văn hóa; khu vực đông dân cư cần đẩy mạnh phổ cập iHanoi, sổ sức khỏe điện tử và thanh toán số.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu các thỏa thuận hợp tác và giải pháp được giới thiệu tại hội nghị phải nhanh chóng được cụ thể hóa bằng sản phẩm, kết quả và chỉ số đo lường cụ thể trong thời gian từ 3-6 tháng.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ xây dựng mô hình "Hộ kinh doanh số tin cậy" và "Gian hàng số tin cậy", gắn với định danh điện tử, mã truy xuất nguồn gốc, hóa đơn điện tử và dữ liệu quản lý thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Song song với đó, thành phố xác định iHanoi sẽ trở thành nền tảng kết nối thống nhất theo định hướng "một tài khoản - nhiều dịch vụ", liên thông với VNeID, bảo đảm an toàn dữ liệu, tránh phát triển các ứng dụng rời rạc gây khó khăn cho người dân và chính quyền cơ sở.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị, gồm Viện Nghiên cứu điện tử, phân tử Meri, Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn G, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Quốc gia và một đối tác công nghệ khác nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của Thủ đô, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.