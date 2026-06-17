Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ ba cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Một trong những nội dung nổi bật là việc thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết được thông qua, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND thành phố, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và hệ thống báo cáo tài chính độc lập.

Quỹ được thành lập nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là công cụ quan trọng giúp Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền kinh tế số và xã hội số.

Theo quy định, quỹ có thể thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ như tài trợ, đặt hàng nghiên cứu khoa học, hỗ trợ lãi suất vay, hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại hóa tài sản trí tuệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Đáng chú ý, quỹ được vận hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa xung đột lợi ích và không để xảy ra tình trạng hỗ trợ trùng lặp với các nguồn ngân sách khác.

Hỗ trợ đào tạo năng lực số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Cùng với cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, Hà Nội cũng ban hành nghị quyết riêng về thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Nghị quyết tập trung ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ nền tảng như dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, thương mại điện tử và các nền tảng số dùng chung.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, thành phố hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị với mức tối đa 3 triệu đồng/người/năm.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, thành phố hỗ trợ một lần tối đa 20 triệu đồng để trang bị máy tính xách tay hoặc máy tính bảng phục vụ công tác điều hành, xử lý công việc trên môi trường số.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số thông qua cơ chế phiếu hỗ trợ đối với các dịch vụ công nghệ số, giải pháp thương mại điện tử, an toàn thông tin, đào tạo kỹ năng số và tư vấn chuyển đổi số.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều ưu đãi chưa từng có dành cho startup đổi mới sáng tạo

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là nghị quyết về khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, các dự án khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hưởng nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ. Thành phố hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê chuyên gia tư vấn, 100% chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật và cơ sở ươm tạo để nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm.

Ngoài ra, các startup còn được hỗ trợ tới 50% chi phí tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn ở nước ngoài; được hỗ trợ toàn bộ kinh phí tham gia các cuộc thi, diễn đàn, hội thảo, chương trình giới thiệu sản phẩm, công nghệ và kết nối đầu tư do thành phố tổ chức.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong vòng 5 năm đầu thành lập sẽ được hỗ trợ 100% chi phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ kinh doanh có ý tưởng khởi nghiệp, thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí tư vấn pháp lý để thành lập doanh nghiệp và triển khai dự án.

Các dự án đủ điều kiện còn được sử dụng miễn phí không gian làm việc, cơ sở hạ tầng và tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố trong thời gian tối đa 3 năm; trường hợp cần thiết có thể được gia hạn thêm một năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp một người được hỗ trợ 100% chi phí sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và nền tảng quản trị doanh nghiệp trên nền tảng đám mây trong hai năm đầu hoạt động.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các chính sách mới cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, các cơ chế mới còn góp phần tháo gỡ những rào cản về hạ tầng, nhân lực và sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo nhanh chóng được thương mại hóa và phát triển thành doanh nghiệp.

Ba nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô Hà Nội.