Động thái xuất hiện ngay sau khi Anthropic nâng cấp tính năng tương tự cho Claude, phản ánh hướng dịch chuyển rõ rệt trong cạnh tranh AI, nơi khả năng kế thừa dữ liệu dần giữ vai trò then chốt. Thay vì yêu cầu người dùng xây dựng lại hồ sơ cá nhân hóa, Gemini cung cấp một câu lệnh chuyên biệt để trích xuất thông tin từ nền tảng cũ. Sau khi dán câu lệnh và nhận dữ liệu phản hồi, người dùng chỉ cần nhập lại vào Gemini, hệ thống lập tức nhận diện thói quen, phong cách xử lý công việc và ngữ cảnh sử dụng.

Cùng với đó, công cụ nhập lịch sử trò chuyện hỗ trợ tải tệp nén dung lượng tối đa 5GB, giúp tái hiện toàn bộ hội thoại trước đó. Cách tiếp cận này duy trì tính liên tục trong các tác vụ dài hạn như soạn thảo nội dung, lập kế hoạch hoặc xử lý dữ liệu phức tạp, hạn chế sai lệch do thiếu ngữ cảnh. Google đồng thời đổi tên mục lưu trữ thành “Ký ức”, cho thấy định hướng phát triển trợ lý AI có khả năng ghi nhớ dài hạn thay vì chỉ lưu trữ dữ liệu rời rạc.

Quyền kiểm soát dữ liệu được giữ ở mức chi tiết, người dùng chủ động xóa từng cuộc trò chuyện hoặc toàn bộ tệp đã nhập trong phần cài đặt. Tính năng hiện triển khai trên máy tính cho tài khoản cá nhân, bao gồm cả bản miễn phí và trả phí, chưa mở rộng sang nhóm doanh nghiệp và người dùng dưới 18 tuổi. Bước đi này trực tiếp làm suy giảm rào cản chuyển đổi, qua đó định hình lại cách các nền tảng AI cạnh tranh trong giai đoạn mới, khi chi phí “học lại” gần như bị loại bỏ.