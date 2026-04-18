NXB Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm mới dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ

Những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn và gợi mở trí tò mò của trẻ em

Hạt mầm nhân cách

Bộ tranh truyện “Hạt mầm nhân cách” mang đến một cách tiếp cận nhẹ nhàng, qua các câu chuyện được xây dựng dựa trên các giai thoại và tình huống có thật, các nhân vật đều là những danh nhân, những gương tốt được nhiều người biết tới.

Khi đọc sách, độc giả nhí không chỉ theo dõi diễn biến, mà còn dần đặt mình vào vị trí của nhân vật, từ đó tự cân nhắc điều gì là đúng, điều gì nên làm. Nhờ vậy, bài học về sự trung thực hay lòng nhân hậu không còn là những khái niệm trừu tượng, mà trở thành những trải nghiệm gần gũi và dễ hiểu.

Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki

Tác phẩm tranh truyện mới nhất được Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền từ xưởng phim Studio Ghibli. Được chuyển thể từ bộ phim kinh điển của Studio Ghibli, "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki" không chỉ khắc họa cách cô phù thủy tập sự học cách lắng nghe con tim và đứng vững giữa thế giới rộng lớn, mà còn là lời nhắn dịu dàng, khiến ta nhận ra rằng phép màu không ở đâu xa, mà nằm trong chính niềm tin và sự kiên trì của mỗi người.

Phiên bản truyện tranh màu tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp ấy - trong trẻo, ấm áp và đầy chất thơ - như một làn gió nhẹ đưa ta trở về những ngày tháng tuổi trẻ đầy mơ mộng.

Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn!

Tác giả của cuốn sách "Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn" - Mike Rampton là ông bố của một bạn nhỏ có hàng trăm câu hỏi ngây ngô. Hơn 200 câu hỏi trong sách đều xuất phát từ những điều tưởng chừng ngẫu nhiên, thế nhưng, chính những câu hỏi ấy lại mở ra cánh cửa dẫn tới kiến thức khoa học, khi được giải đáp một cách rõ ràng, dễ hiểu và không hề khô khan. Mỗi lời giải thích đều được viết sao cho vừa đủ đơn giản để trẻ hiểu, nhưng vẫn giữ được tính chính xác. Kiến thức vì thế không còn là những điều xa lạ, mà trở thành câu trả lời trực tiếp cho một thắc mắc cụ thể. Khi một đứa trẻ nhận ra rằng câu hỏi “ngớ ngẩn” của mình thực ra có lời giải hợp lý, các em sẽ thêm tự tin để tiếp tục hỏi, tiếp tục khám phá.

Cuốn sách “Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn” không cố gắng biến trẻ em thành những “nhà khoa học nhí”, mà khuyến khích các em giữ lại sự tò mò vốn có. Chính những câu hỏi tưởng như vu vơ lại là điểm khởi đầu cho những hiểu biết sâu sắc nhất về thế giới.

Những cuốn sách giàu cảm xúc, mời gọi những bước chân khám phá dành cho bạn đọc trẻ

Đề Ngạn không mưa

Tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Huỳnh Trọng Khang khắc họa những số phận trôi dạt bên rìa lịch sử: Xóm ngụ cư tồi tàn của những người di cư, con chim từng hót hay nhất xứ bỗng câm lặng, thằng khờ tự gọi mình là “bông vụ” xoay hoài theo bánh xe số phận…

Các nhân vật sống trong nhiều thế giới tồn tại đồng thời và soi chiếu lẫn nhau, từ đó mở ra bức tranh rộng lớn về những kí ức xưa cũ, sự lưu lạc về không gian lẫn thời gian, và những mất mát âm thầm đau đớn của con người trong biến thiên thời cuộc. Với giọng văn sâu lắng, giàu hình ảnh và cấu trúc phân mảnh độc đáo, Huỳnh Trọng Khang không kể những câu chuyện ồn ào, mà để nỗi buồn da diết và sự im lặng ám ảnh tự cất tiếng.

Bước, Đài Loan - tập tản văn giàu cảm xúc cho những ai yêu xê dịch

Với nhiều người trẻ, đi không đơn thuần là rời khỏi nơi chốn quen thuộc, mà để mở rộng tầm mắt, chạm vào những nền văn hóa vừa gần gũi vừa mới mẻ. Đài Loan không xa về địa lí, không lạ về căn tính Á Đông nhưng đủ khác biệt trong nhịp sống và lịch sử, là một vùng đất khiến người ta muốn bước đến, sống chậm lại và quan sát. Với tư cách một người ngụ cư, học tập tại Đài Loan suốt bốn năm, Trần Minh Hợp đã ghi chép những gì mình nếm trải, suy ngẫm, bằng một giọng văn điềm đạm, giàu cảm xúc.

Bằng cách “Bước và Viết”, tác giả chậm rãi gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ bé của cảnh, của người, của chữ, ghép thành một bức tranh Đài Loan nhìn từ đời sống thường nhật, qua từng bước đi, qua từng rung động rất đời. Bước, Đài Loan là một chuyến đi nhẹ nhàng mà sâu lắng, dành cho những ai yêu xê dịch, yêu văn chương, và muốn hiểu một Đài Loan gần gũi không qua bản đồ, mà qua những ngày đang sống, những con đường đang in dấu chân.

Bám váy mẹ - cuốn sách đầu tay của designer Tạ Quốc Kỳ Nam

Cuốn sách đầu tay của designer Tạ Quốc Kỳ Nam khi đối diện với sức khỏe lao dốc vì bệnh tật. Công việc liên tiếp gặp biến cố. Những cơn lo âu cùng bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình trở thành sức ép không thể chịu đựng. Những hào quang tuổi trẻ vốn là lớp vỏ bảo vệ chắp vá cho cái tôi sợ hãi, dễ tổn thương, đã không còn nữa.

Từng bước một, chàng trai vừa bước qua tuổi 30 học cách đối diện với chính mình, tháo bỏ từng lớp mặt nạ để nhìn sâu vào những tổn thương thơ ấu, nỗi sợ bị chối bỏ, những cơn khủng hoảng về danh tính mà trước đây chỉ biết trốn chạy. Bám váy mẹ là những trang viết chân thành, đôi lúc trần trụi, về hành trình tìm lại chính mình giữa những tháng ngày tăm tối nhất. Bởi ta đâu chỉ gặp nhau trong những yên vui ở đời.

Đi mô rứa? - Cố đô Huế trong lòng bàn tay

Cố đô Huế - vùng đất tưởng chừng như đã quá quen thuộc trong thi ca và sử sách, nay được tái khám phá theo một cách hoàn toàn mới trong Đi mô rứa? – Cố đô Huế trong lòng bàn tay. Không còn là những trang tư liệu khô cứng, cuốn sách “kéo” độc giả bước vào một chuyến vi vu tràn ngập cảm xúc, nơi lịch sử, văn hóa và địa lí hòa quyện trong những khung truyện tranh sinh động.

Từ truyện xưa xửa xừa xưa thời chúa Nguyễn khai hoang mở đất đến những lát cắt đời sống đương đại rất mang đậm “phong vị Huế”, những câu chuyện được kể lại bằng giọng điệu dí dỏm, gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo độc giả.

Họa sĩ Phan dẫn dắt bạn đọc xuôi dòng Hương Giang để lật mở từng lớp kí ức và nét đẹp ẩn giấu của xứ sở dịu dàng. Cuốn sách Đi mô rứa? – Cố đô Huế trong lòng bàn tay tạo nên một trải nghiệm đọc mới mẻ khi kết hợp giữa kiến thức và giải trí: vừa học, vừa cười, vừa tiếp nhận biết bao điều thú vị, độc đáo của xứ Huế. Không chỉ là một cuốn truyện tranh đơn thuần, cuốn sách còn là lời mời gọi khám phá Huế theo cách gần gũi và sống động, để biết đâu sau khi đọc xong, bạn đọc cũng sẽ tự hỏi: “Đi mô rứa? Hay là… đi Huế luôn?”