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NXB Kim Đồng ra mắt loạt sách mới về AI, khoa học và tâm lí học hiện đại nhân Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5

Lê Giang

Lê Giang

14:56 | 17/05/2026
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Các ấn phẩm mới của NXB Kim Đồng tập trung vào trí tuệ nhân tạo, khoa học thần kinh và tâm lí học hiện đại, mang đến góc nhìn dễ tiếp cận cho độc giả trẻ trong thời đại số.
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Nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5, NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học và tâm lí học hiện đại. Các tựa sách thuộc thương hiệu 2045 Books hướng tới việc trang bị tư duy phản biện, khả năng tự học và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Ba ấn phẩm tiêu biểu được giới thiệu gồm: Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT, Sống thư thái trong thời đại AI và Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học.

NXB Kim Đồng ra mắt loạt sách mới về AI, khoa học và tâm lí học hiện đại nhân Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
Bìa cuốn sách Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT.

Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: Vì sao trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua, nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Từ câu hỏi ấy, tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Thay vì tập trung vào thuật toán hay công nghệ, cuốn sách quay ngược về cội nguồn của trí khôn: bộ não con người.

Dựa trên “năm bước đột phá” trong tiến hóa, cuốn sách Lược sử trí khôn tái hiện hành trình hình thành trí tuệ sinh học qua nhiều thử nghiệm, thất bại và bước ngoặt. Từ đó, cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người: khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lí thông tin trong môi trường phức tạp. Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỉ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỉ nguyên công nghệ.

Nếu Lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì Sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay: Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày?

NXB Kim Đồng ra mắt loạt sách mới về AI, khoa học và tâm lí học hiện đại nhân Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
Cuốn sách Sống thư thái trong thời đại AI.

Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng: liệu con người có bị thay thế, liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời, liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc.

Không né tránh những băn khoăn ấy, Sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một “bản đồ định hướng” cho bạn đọc trẻ trong thời đại số: không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới.

Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách Dưới lăng kính tâm lí học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lí, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ: Vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động?

NXB Kim Đồng ra mắt loạt sách mới về AI, khoa học và tâm lí học hiện đại nhân Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học.

Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lí học giao thoa. Phân tích dưới góc nhìn liên ngành, cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lí thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, kí ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp.

Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư, lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lí học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi.

Ba ấn phẩm trên thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của NXB Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Với slogan “Hành trang cho người trẻ”, 2045 Books hứa hẹn mang đến những cuốn sách giàu tri thức khoa học hiện đại, trang bị tư duy toàn diện cho thế hệ trẻ tự tin làm chủ tương lai.

NXB Kim Đồng AI Khoa học Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam khoa học công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026