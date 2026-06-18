Trải nghiệm máy giặt lồng ngang LG AI DD™ 2.0 Inverter 12kg mã hiệu FX1412S3KAV

Sở dĩ mình tiếp tục lựa chọn LG cho chiếc máy giặt mới lần này là vì sau khi đã từng sử dụng qua 3 mẫu máy giặt của 3 thương hiệu khác nhau thì chiếc máy giặt LG mà mình từng sử dụng vẫn cho mình trải nghiệm tốt nhất. Một lý do khác là gia đình mình cũng đang sử dụng một chiếc máy sấy của LG, nó cũng đã 14 năm tuổi và đến giờ này nó vẫn chăm chỉ làm việc mà không gây ra bất cứ phiền toái gì.

Trở lại với chiếc máy giặt LG AI DD™ 2.0 Inverter 12kg mã hiệu FX1412S3KAV lần này. Thay vì lựa chọn một chiếc màu trắng, giống như chiếc máy sấy mình đang có, mình quyết định chọn một chiếc máy màu đen để xem giữa hai màu này thì màu nào sẽ cho trải nghiệm tốt hơn, độ bền màu ấn tượng hơn.

Ngoài ra thì đây còn là model máy giặt mới nhất của LG được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI thấu cảm, đặc biệt với LG AI DD™ 2.0, máy sẽ đạt hiệu quả giặt sấy tối ưu nhờ công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu sợi vải, tự động đánh giá mức độ bẩn của quần áo để đề xuất chu trình giặt tối ưu nhất.

Chưa dừng lại ở đó, theo LG chia sẻ thì máy còn được kết hợp giữa động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ và công nghệ 6 Motion™. Đồng thời sự kết hợp này không chỉ tăng cường hiệu quả làm sạch, mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ trước.

Đặc biệt ở thế hệ máy giặt LG AI DD™ 2.0 này, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị, lựa chọn hiển thị chu trình giặt yêu thích hoặc để thiết bị tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được sử dụng thường xuyên.

Nhờ động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ mà máy vận hành cực kỳ êm ái, bền bỉ với thời gian. Người dùng cũng có thể dễ dàng điều khiển và lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™, để có thể kiểm tra lượng điện năng tiêu thụ, kiểm tra số lượng chu trình giặt sấy cũng như các thông tin về vệ sinh lồng giặt, chuẩn đoán lỗi thông minh và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đây đều là những công nghệ độc quyền của LG, giúp LG khẳng định vị thế thương hiệu máy giặt số 1 tại thị trường Việt Nam 9 năm liên tiếp cả về sản lượng lẫn doanh thu.

Một trong những điểm cải tiến mới trong thiết kế khiến mình thấy thú vị nhất trên mẫu máy giặt này đó chính là núm xoay tích hợp màn hình LCD với khả năng hiển thị đa ngôn ngữ. Với ngôn ngữ tiếng Việt tiện dụng, màn hình sáng, cỡ chữ to rõ ràng, núm xoay này không chỉ mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng mà còn giúp làm tăng điểm nhấn cho tổng thể thiết kế chung của máy.

Ngoài ra, bắt đầu từ dòng máy giặt LG AI DD™ 2.0 này, LG đã đặc biệt đề cao các giải pháp "bền vững" thông qua chu trình giặt Giảm thiểu vi nhựa. Tức là trên các chu trình giặt hiện có thì LG thêm vào chương trình chu trình giặt giảm thiểu vi nhựa, theo đó thiết bị sẽ tối ưu các chuyển động của lồng giặt để giảm thiểu ma sát, giúp bảo vệ sợi vải và giảm thiểu 60% lượng vi nhựa phát thải ra môi trường so với chu trình giặt thông thường.

Và một nhân tố không kém phần quan trọng quyết định đến việc lựa chọn mẫu máy giặt LG AI DD™ 2.0 Inverter của mình đó chính là khả năng tiêu thụ điện ít hơn 40% so với mức tối thiểu để đạt chứng nhận hạng A tại thị trường châu Âu. Kết quả tích cực này đến từ những cải tiến về hiệu suất động cơ và tinh chỉnh thuật toán nhờ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Ngoài ra thì LG cũng trang bị công nghệ ezDispense™, tự động định lượng và phân bổ chính xác lượng nước giặt/xả cần thiết cho mỗi mẻ giặt. Nhờ đó, giảm thiểu tình trạng sử dụng dư thừa chất tẩy rửa, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Dù chỉ đơn giản là mẫu máy giặt tầm trung, có mức giá phù hợp với nhiều gia đình nhưng LG AI DD™ 2.0 Inverter vẫn được chú trọng tới thiết kế, giúp hài hòa với mọi không gian nội thất và đặc biệt là sở hữu nhiều tính năng và công nghệ mới, mang đến trải nghiệm giặt sấy vượt trội. Mình sẽ trở lại để chia sẻ với các bạn chi tiết hơn về mẫu máy giặt này sau khoảng 2 tuần sử dụng.