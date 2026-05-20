TMĐT Đông Nam Á sẽ xếp thứ 2 thế giới vào năm 2029, đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp SME?

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thanh toán kỹ thuật số tiếp tục thống trị thị trường TMĐT trong đó ví điện tử và các phương thức thanh toán địa phương đang ngày càng trở nên phổ biến tại hầu hết các quốc gia Đông Nam Á.

Kết quả nghiên cứu độc lập từ 2C2P và Antom ủy quyền với tiêu đề “Cách Đông Nam Á mua sắm và thanh toán năm 2026: Khai phá tiềm năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ” cũng chỉ ra rằng, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á dự kiến tăng 85,4%, đạt mức 289,8 tỷ USD vào năm 2029.

Đồng thời, nghiên cứu cũng cho biết, thanh toán kỹ thuật số được dự báo chiếm 97% tổng giao dịch thương mại điện tử vào năm 2029, tăng từ mức 89% của năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh nhất được kỳ vọng đến từ các phương thức thanh toán nội địa (bao gồm thanh toán thời gian thực và các hệ thống thanh toán qua ngân hàng địa phương) cùng ví điện tử, đặc biệt tại các thị trường như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Trong đó, giai đoạn 2024 - 2029 được dự báo sẽ ghi nhận những dấu mốc mới:

Tăng trưởng 104% đối với thanh toán nội địa (ví dụ: thanh toán thời gian thực và các hệ thống thanh toán qua ngân hàng địa phương) dự kiến tăng lên mức 92 tỷ USD vào năm 2029 từ mức 45,1 tỷ USD của năm 2024. Thanh toán nội địa sẽ trở thành phân khúc đóng góp lớn nhất vào lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số tại Đông Nam Á vào năm 2029, chiếm khoảng 32% toàn ngành và thay thế cho thẻ.

(ví dụ: thanh toán thời gian thực và các hệ thống thanh toán qua ngân hàng địa phương) dự kiến tăng lên mức 92 tỷ USD vào năm 2029 từ mức 45,1 tỷ USD của năm 2024. Thanh toán nội địa sẽ trở thành phân khúc đóng góp lớn nhất vào lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số tại Đông Nam Á vào năm 2029, chiếm khoảng 32% toàn ngành và thay thế cho thẻ. Tăng trưởng 107% đối với ví điện tử với dự báo đạt 79 tỷ USD vào năm 2029 từ mức 38,2 tỷ USD của năm 2024. Ví điện tử sẽ chiếm 27% thị phần thương mại điện tử vào năm 2029, tăng so với mức 24% của năm 2024.

với dự báo đạt 79 tỷ USD vào năm 2029 từ mức 38,2 tỷ USD của năm 2024. Ví điện tử sẽ chiếm 27% thị phần thương mại điện tử vào năm 2029, tăng so với mức 24% của năm 2024. Tăng trưởng 174% đối với dịch vụ Mua trước Trả sau (BNPL - Buy Now Pay Later) dự kiến đạt 18,9 tỷ USD vào năm 2029, so với mức 6,9 tỷ USD của năm 2024.

Báo cáo mới đây từ IDC cho thấy, TMĐT khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng

Theo Ngân hàng Thế giới, với 56% dân số trong khu vực vẫn chưa sử dụng thẻ, các giải pháp thanh toán kỹ thuật số này giúp giải quyết những lỗ hổng cấu trúc như tỷ lệ phổ cập thẻ thấp, tỷ lệ dân số chưa có tài khoản ngân hàng cao và khả năng tiếp cận hạ tầng ngân hàng truyền thống còn hạn chế.

Và đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có thể gặt hái thành công. Các chuyên gia chỉ ra rằng, các SME, trụ cột tăng trưởng kinh tế của khu vực, đang ngày càng tham gia tích cực vào thương mại số, nhưng vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các phân tích về thanh toán và thương mại điện tử.

Kết quả khảo sát từ 600 đại diện SME tại 6 thị trường Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; qua đó xem xét các ưu tiên trong kinh doanh, việc áp dụng phương thức thanh toán và mức độ sẵn sàng đối với các xu hướng thanh toán mới.

Khảo sát trên toàn khu vực Đông Nam Á cũng cho thấy 66% các doanh nghiệp SME hiện đã bán hàng trực tuyến, phản ánh sự tham gia ngày càng tăng vào nền kinh tế số. Tuy nhiên, mức độ phát triển kỹ thuật số không đồng đều vẫn tồn tại, khi chỉ có 1/3 số SME tham gia khảo sát vẫn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt trong vận hành hàng ngày, kể cả tại các thị trường phát triển hơn như Singapore.

Thực trạng này bắt nguồn từ những rào cản dai dẳng như sự phức tạp trong tích hợp hệ thống, lo ngại về gian lận, chi phí cao và hạn chế về hạ tầng. Những thách thức này biểu hiện khác nhau ở mỗi thị trường, từ sự thiếu hụt về hạ tầng và kết nối tại Indonesia và Philippines, đến những lo ngại về bảo mật và tích hợp tại Singapore và Việt Nam, hay áp lực về chi phí và quy định tại Malaysia và Thái Lan... đang gây hạn chế khả năng tối ưu hóa vận hành và mở rộng quy mô của các SME.

Đáng chú ý, có đến 63% doanh nghiệp SME cho biết hệ thống thanh toán hiện tại của họ cần được nâng cấp hoặc thay thế hoàn toàn để bắt kịp các xu hướng thanh toán mới.

Mặc dù hiện mới chỉ có 49% doanh nghiệp SME được khảo sát đang thực hiện giao dịch xuyên biên giới, nhưng đã có đến 3/4 đơn vị có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra quốc tế trong vòng hai năm tới. Tham vọng này đặc biệt rõ rệt tại các thị trường như Indonesia và Thái Lan, nơi các SME đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tiếp cận các phân khúc khách hàng mới.

IDC ước tính rằng việc thúc đẩy các SME tham gia sâu rộng hơn vào thương mại điện tử xuyên biên giới có thể mang lại thêm 20,8 tỷ USD doanh thu vào năm 2029, giúp nâng giá trị thương mại điện tử của toàn khu vực lên thêm 7,1%.

“Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á tăng trưởng không ngừng, 2C2P by Antom cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp ở mọi quy mô bằng cách cung cấp kiến thức chuyên sâu và các giải pháp thanh toán giúp họ thích ứng với bối cảnh thanh toán phức tạp và phân mảnh trong khu vực. Các doanh nghiệp Đông Nam Á, đặc biệt là SME, chính là trụ cột thúc đẩy kinh tế khi đóng góp hơn 50% GDP tại các thị trường trọng điểm và tạo việc làm cho 64,6% lực lượng lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong số đó vẫn đang gặp không ít trở ngại trong quá trình chuyển đổi số.” Ông Worachat Luxkanalode, Tổng Giám đốc Tập đoàn 2C2P by Antom, chia sẻ.

Ông Worachat Luxkanalode bổ sung thêm: “Khi hệ sinh thái thanh toán tại các thị trường đang chuyển mình nhanh chóng, doanh nghiệp cần những giải pháp giúp đơn giản hóa quy trình vận hành, hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán nội địa và tạo đà để mở rộng quy mô xuyên biên giới. Với nền tảng thanh toán tiêu chuẩn doanh nghiệp của chúng tôi, các đơn vị có thể giải quyết những thách thức này chỉ thông qua một cổng kết nối Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) duy nhất, từ đó khai mở các cơ hội mới và tham gia trọn vẹn vào nền kinh tế số đầy tiềm năng của khu vực.”

Tóm tắt các thông tin chuyên sâu về thị trường có sẵn tại: https://2c2p.com/reports/how-southeast-asia-buys-and-pays-2026/