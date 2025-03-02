Hải Dương: Doanh thu nước sạch vượt kế hoạch, đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025**

Vượt kế hoạch, hướng đến tăng trưởng bền vững

Mục tiêu trên được đưa ra tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2025 của Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Năm 2024, công ty đã đạt sản lượng nước sạch thương phẩm 63,146 triệu m³, đạt 103% kế hoạch, tổng doanh thu 573,62 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đề ra. Với kết quả khả quan này, đơn vị tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Cụ thể, công ty phấn đấu đạt sản lượng nước sạch thương phẩm 64,5 triệu m³, tăng hơn 4,5% so với năm trước; tổng doanh thu hơn 577 tỷ đồng, tăng 5,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 46,4 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với năm 2024. Những chỉ tiêu này không chỉ thể hiện sự phát triển ổn định mà còn cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025.

Đầu tư mở rộng hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước, giảm thất thoát, đảm bảo nguồn nước sạch ổn định, an toàn cho người dân. Trong năm 2024, công ty đã đầu tư xây dựng hơn 25 km đường ống truyền tải mới, vận hành chính thức trạm bơm tăng áp tại xã Vĩnh Hồng (huyện Bình Giang), cải tạo và di chuyển gần 113 km đường ống truyền dẫn.

Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ như thay thế 18.210 đồng hồ cũ, di chuyển 5.120 cụm đồng hồ cho khách hàng, xử lý 13.709 điểm rò rỉ nhằm hạn chế thất thoát nước. Những nỗ lực này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho người dân, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công nhân Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương kiểm tra, vận hành hệ thống đường ống cấp nước.

Với những kết quả đạt được, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được UBND tỉnh ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc. Trong đó, có 3 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen, cùng 113 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Những thành tích này là động lực để tập thể cán bộ, công nhân viên công ty tiếp tục phấn đấu trong năm 2025, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, phát triển bền vững, góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh Hải Dương trong việc đảm bảo an ninh nước sạch, phục vụ đời sống nhân dân.