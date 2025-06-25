Chuyển đổi số toàn diện: Nền tảng vận hành bộ máy chính trị sau sắp xếp

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng khi dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 2025 của Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh: TTXVN)

Kế hoạch 02-KH/BCĐTW được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành ngày 19/6 đã thiết lập nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho bộ máy chính trị sau sắp xếp tổ chức. Văn bản này không chỉ là công cụ chỉ đạo thông thường mà còn là lộ trình chi tiết nhằm hiện thực hóa mô hình chính quyền hiện đại, đảm bảo bộ máy mới vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Chuyển đổi số toàn diện sau sắp xếp bộ máy trở thành nhiệm vụ cốt lõi khi Quốc hội Kỳ họp thứ Chín vừa thông qua những quyết sách lịch sử: sửa đổi Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc tinh gọn bộ máy đòi hỏi phương thức vận hành hoàn toàn mới, và công nghệ số chính là chìa khóa giải quyết bài toán phức tạp này.

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp lại bộ máy chính trị không đơn thuần là gộp, chia các đơn vị hành chính. Đây là quá trình tái cấu trúc toàn diện đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối giữa hạ tầng kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và năng lực con người. Phân tích từ góc độ kỹ thuật, thách thức lớn nhất nằm ở việc đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ công trong quá trình chuyển giao, đặc biệt khi hàng triệu hồ sơ, dữ liệu cần được di chuyển, tích hợp mà không gây gián đoạn.

Kế hoạch được thiết kế theo mô hình "song truyến": vừa giải quyết cấp bách, vừa định hướng dài hạn. Giai đoạn đầu đến 30/6/2025 tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, dữ liệu để bảo đảm hệ thống hai cấp chính quyền địa phương vận hành liên tục. Giai đoạn tiếp theo đến cuối năm 2025 hướng tới khắc phục những tồn tại cố hữu, hoàn thiện nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ được duy trì và nâng cấp, cùng với 982 dịch vụ công khác có khối lượng xử lý ít nhất 1.000 hồ sơ/năm/tỉnh. Con số này phản ánh quy mô khổng lồ của cuộc chuyển đổi - hàng nghìn dịch vụ cần được số hóa và tích hợp đồng thời.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với các đại biểu trải nghiệm phần mềm dùng chung 3 cấp tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Kiến trúc số "Một - Một - Một" định hình tương lai

Trọng tâm của kế hoạch nằm ở kiến trúc "Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch". Mô hình này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện triết lý quản trị hiện đại: tập trung để phân tán hiệu quả.

Ba giải pháp đột phá được xác định rõ ràng tạo nền tảng cho kiến trúc này. Thứ nhất, thống nhất trải nghiệm số thông qua VNeID làm "chìa khóa số" và Cổng Dịch vụ công Quốc gia làm "một cửa số" duy nhất. Việc phát triển Nền tảng tờ khai điện tử tương tác hứa hẹn cắt giảm tối đa hồ sơ, giấy tờ người dân phải nộp thông qua tái sử dụng dữ liệu có sẵn.

Thứ hai, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo dựa trên dữ liệu số và năng lực giám sát hiện trường. Điều này có nghĩa các quyết định chính sách sẽ dựa trên phân tích dữ liệu thời gian thực thay vì báo cáo định kỳ truyền thống. Đồng thời, xây dựng nền tảng minh bạch cho phép người dân, doanh nghiệp giám sát, phản biện hiệu quả.

Thứ ba, hệ thống văn bản điều hành số Đảng - Chính quyền - Mặt trận đảm bảo liên thông thống nhất, bao gồm cả khả năng xử lý văn bản mật an toàn. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả trong điều hành hệ thống chính trị.

Từ góc độ kỹ thuật, việc tích hợp 67 nhiệm vụ cụ thể theo 6 trụ cột (thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, nhân lực, tài chính) đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Mỗi trụ cột có vai trò riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành hệ sinh thái số hoàn chỉnh.

Các đại biểu nhấn nút khai trương các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể thành phố Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Thách thức thực thi và định hướng tương lai

Tham vọng của kế hoạch rất lớn nhưng thách thức thực thi không nhỏ. Việc chuyển đổi đồng loạt toàn hệ thống trong thời gian ngắn đòi hỏi sự đồng bộ cao độ từ trung ương đến cơ sở. Ban Chỉ đạo Trung ương đóng vai trò "Tổng chỉ huy", Chính phủ và các Bộ chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quản trị dữ liệu quốc gia, còn cấp tỉnh là đầu mối triển khai và cấp xã là tuyến đầu thực thi.

Yếu tố then chốt là đảm bảo dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung" từ ngày đầu tiên. Điều này đòi hỏi quy trình làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, giai đoạn này thường gặp nhiều khó khăn do sự không đồng nhất trong cách thu thập, lưu trữ dữ liệu giữa các địa phương.

An ninh, an toàn thông tin được xác định là điều kiện tiên quyết và cũng là thách thức lớn. Việc số hóa toàn diện đồng nghĩa với việc tăng diện tích tấn công mạng. Kế hoạch yêu cầu kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật, đặc biệt quan trọng khi xử lý dữ liệu nhạy cảm của chính phủ và người dân.

Thước đo thành công cuối cùng không phải là số lượng hệ thống được triển khai hay tỷ lệ số hóa đạt được, mà là sự hài lòng thực sự của người dân và doanh nghiệp. Việc đặt họ ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động phục vụ không chỉ là khẩu hiệu mà cần được thể hiện qua từng giao diện, từng quy trình cụ thể.

Kế hoạch 02-KH/BCĐTW đánh dấu bước chuyển quan trọng từ chuyển đổi số đơn lẻ, manh mún sang chuyển đổi số hệ thống, đồng bộ. Thành công của kế hoạch này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng Chính phủ số, hướng tới xã hội số và kinh tế số toàn diện. Cuộc đua với thời gian đã bắt đầu, và kết quả sẽ quyết định chất lượng dịch vụ công Việt Nam trong thập kỷ tới.