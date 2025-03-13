Nhà sản xuất Baby Three cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và đổi trả sản phẩm từ 30/3

Theo giải thích của Công ty Đại Phiêu Lượng (nhà sản xuất thương hiệu Baby Three) hình ảnh trong phần thể hiện graffiti bọng mắt, nước mắt của Thỏ Thị Trấn Baby Three phiên bản V2 là “một thiết kế thuần túy mang tính nghệ thuật, không liên quan đến bất kỳ yếu tố chính trị hay địa lý nào”.

Ông Xu Tiểu Bạch - CEO Công ty Đại Phiêu Lượng chia sẻ: “Đại Phiêu Lượng cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam để làm rõ vụ việc; đồng thời cung cấp thông tin tới báo chí và truyền thông nhằm đảm bảo truyền tải chính xác vụ việc tới khách hàng và công chúng Việt Nam”.

Công ty Đại Phiêu Lượng khẳng định luôn tôn trọng khách hàng và cam kết nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, mang tính nghệ thuật cao, phụng sự khách hàng, đồng thời tuân thủ tuyệt đối luật pháp Việt Nam cũng như tôn trọng niềm tin, văn hóa của người Việt Nam.

Do đó, công ty sẵn sàng đổi trả sản phẩm gây tranh cãi cho các khách hàng từ ngày 30/3/2025. Thông tin chính thức sẽ được công ty cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Công ty Đại Phiêu Lượng.

Baby Three trở thành trào lưu từ cuối năm 2024 ở Việt Nam

Vào nửa cuối năm 2024, trào lưu xé túi mù (blind box) với các dòng sản phẩm trong đó có Baby Three đã bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, đạt đến mức độ lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội và sàn Thương mại Điện tử (TMĐT).

Theo báo cáo của nền tảng dữ liệu YouNet, từ tháng 7 đến tháng 12/2024 đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong trào lưu xé túi mù. Từ tháng 12/2024, dòng sản phẩm Baby Three của Công ty Đại Phiêu Lượng có mức tăng trưởng bùng nổ và chính thức trở thành tâm điểm mới trên thị trường.

Đáng chú ý, so với các thương hiệu blind box khác thường chỉ sốt một giai đoạn thì Baby Three vẫn là cách được giới trẻ Việt yêu thích. Theo thống kê của Metric, Baby Three có doanh số khủng tại Việt Nam trên sàn thương mại điện tử. Mặt hàng này đạt doanh số đến 40,6 tỷ đồng trong năm 2024.

Từ tháng 3/2025, làn sóng tẩy chay búp bê Baby Three bắt đầu lan rộng với việc nhãn hiệu Kính mắt Anna và nhà sáng tạo nội dung Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) tuyên bố ngừng hợp tác với nhà sản xuất, khi phát có hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên sản phẩm Thỏ Thị Trấn Baby Three phiên bản V2.

Trước thông tin về sản phẩm Baby Three đang bị tẩy chay, ngày 12/3/2025 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố liên quan đến việc tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Văn bản nêu rõ thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh đang có một số sản phẩm đồ chơi trẻ em như Baby Three có in hình giống "đường lưỡi bò" được kinh doanh theo hình thức truyền thống và trên sàn thương mại điện tử Shopee, TikTokShop, mạng xã hội Facebook.

Vì vậy, cục đề nghị các chi cục quản lý thị trường địa phương tăng cường công tác phối hợp các sàn thương mại điện tử, nắm bắt tình hình trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.