Bất động sản Hà Nội, nhiều động lực khôi phục niềm tin của người mua nhà

Đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên, ngày 10/12, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Thị trường căn hộ Hà Nội: Đâu là lựa chọn sống, đầu tư bền vững?".

Theo nhận định của các chuyên gia tại hội thảo, thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình và có những bước hồi phục chắc chắn. Phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường, tốc độ tăng nhanh cả về giá trị và tính thanh khoản.

Trong thời gian tới, theo nhận định của các chuyên gia, giá chung cư sẽ khó giảm, tuy nhiên, đà tăng giá cho đến thời điểm này đã có phần chậm lại, theo xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng sốt nóng như nhiều tháng trước đó. Nguồn cung sơ cấp hiện đã có tăng lên, tình trạng khan hiếm phần nào được khắc phục nhưng chủ yếu ở phân khúc cao cấp, hạng sang trên 100 triệu đồng/m2, nhưng qua quan sát thị trường và tổng hợp từ các báo cáo có thể thấy, nguồn cung mới cũng được hấp thụ nhanh chóng.

Với mức giá "mềm" nhất hiện tại ở mức 60 -70 triệu đồng/m2, đến từ một số dự án mới được tái khởi động, ở các khu vực trước đây ít được chú ý. Theo đó, dòng tiền của người mua sẽ có xu hướng dịch chuyển từ khu vực có vùng giá đạt ngưỡng cao để tìm kiếm khu vực, dự án có vùng giá cạnh tranh hơn và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch VNREA, trên thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay, khu vực phía Nam và phía Đông đang tập trung nhiều đầu mối giao thông quốc gia, kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm TP Hà Nội, cũng như các vùng kinh tế năng động nhất đất nước như: Hà Nam, Thanh Hoá, Nam Định... Theo định hướng quy hoạch, phía Nam Hà Nội sẽ phát triển thành các khu đô thị vệ tinh và khu dân cư hiện đại, góp phần giãn dân từ khu vực nội đô. Nhiều khu đô thị lớn đã được hình thành như Linh Đàm, Đại Kim - Định Công, Gamuda Gardens, Housinco Premium… tạo nên môi trường sống đẳng cấp với đầy đủ tiện nghi, dịch vụ.

Theo đánh giá của ông Ngô Hữu Trường - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, tình trạng khan hiếm nguồn cung căn hộ thương mại sơ cấp đang diễn ra tại phía Nam Hà Nội. Trong khi chưa có nhiều dự án chung cư đã hoàn thành bảo đảm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Chính vì vậy, khu vực này đang rất cần các dự án nhà ở, đặc biệt là dự án tích hợp nhiều tiện ích, được quy hoạch bài bản, bảo đảm thuận tiện về giao thông, bao quanh bởi các tiện ích thương mại, giáo dục, y tế, mang tới chất lượng sống với hệ tiện ích đủ đầy phục vụ cho mọi lứa tuổi.

Còn theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh (chuyên gia kinh tế cao cấp) nhận định, năm 2024 là năm phân khúc chung cư Hà Nội chứng kiến sự tăng nhanh vượt bậc về giá. Điều này cho thấy, tâm lý thị trường Hà Nội đang tốt lên, nhu cầu mua nhà để ở và đầu tư bị dồn nén đến nay bắt đầu "bung ra" khi có nhiều động lực khôi phục niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư trên thị trường. Từ năm 2025, giá chung cư sẽ khó giảm, tuy nhiên, đà tăng giá sẽ chậm lại theo xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng sốt nóng. Theo đó, dòng tiền của người mua sẽ có xu hướng dịch chuyển từ khu vực có vùng giá đạt ngưỡng cao để tìm kiếm khu vực, dự án có vùng giá cạnh tranh hơn và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tại hội thảo "Thị trường căn hộ Hà Nội: Đâu là lựa chọn sống, đầu tư bền vững?", các chuyên gia cũng đã thảo luận nhiều chủ đề về triển vọng phục hồi thị trường bất động sản Hà Nội và những cơ hội đầu tư trong bối cảnh mới; các yếu tố pháp lý thúc đẩy phân khúc căn hộ Hà Nội tăng trưởng trong giai đoạn mới; tổng quan phân khúc căn hộ thương mại phía Nam Hà Nội: Lựa chọn sống và đầu tư giai đoạn 2024 - 2030; sức hấp dẫn của dự án căn hộ chuẩn "all - in - one" ở phía Nam Hà Nội; tính khan hiếm và các yếu tố khiến phân khúc căn hộ phía Nam Hà Nội trở thành tâm điểm dòng tiền; tiêu chí lựa chọn căn hộ để ở và đầu tư bền vững của giới đầu tư và người mua nhà.