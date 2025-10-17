‘Tổ quốc – 80 mùa thu Độc lập’: Triển lãm ảnh tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam

Triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật "Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập" được tuyển chọn từ 5.032 tác phẩm ảnh gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc (gồm 568 bộ ảnh và 4.464 ảnh đơn), phản ánh toàn diện dòng chảy lịch sử và hơi thở cuộc sống Việt Nam trong tám thập kỷ qua.

Từ nguồn tác phẩm phong phú đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 200 tác phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày, đại diện cho ba giai đoạn lịch sử - nghệ thuật quan trọng: "Những năm tháng không thể nào quên" - khắc họa ký ức chiến tranh, tinh thần quật cường của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập; "Đất nước trọn niềm vui" - tái hiện không khí đoàn kết, hân hoan trong thời kỳ thống nhất, xây dựng và phát triển; "Hội nhập và Phát triển" - phản ánh một Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

NSNA Trần Thị Thu Đông – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh Xuân Trường

"Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập" là một hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh, không chỉ là một cuộc triển lãm, mà còn là một lời kêu gọi - một hành trình tìm về cội nguồn cảm xúc, khắc họa nên bản hùng ca bằng hình ảnh về Việt Nam. Triển lãm là minh chứng sống động cho sự đồng hành của nhiếp ảnh cùng đất nước và cho sự phát triển mạnh mẽ của nền nhiếp ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, NSNA Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng nghệ thuật, mà còn là hành trình ký ức đầy tự hào, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị vô song của Hòa bình, Độc lập và Tự do. Mỗi tác phẩm là một bản hùng ca bằng hình ảnh về Tổ quốc Việt Nam."

Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh Xuân Trường

Trong chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu gắn liền với những thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc: Tác phẩm: "Mít-tinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, ngày 1/5/1975" của NSNA Nguyễn Hữu Nền (Hà Nội) - tác phẩm tư liệu quý giá ghi lại niềm vui non sông thu về một mối; Tác phẩm: "Đoàn tàu Thống Nhất - Nối liền hai miền Nam Bắc" của NSNA Trần Uông Sơn (Hà Nội) - biểu tượng sinh động cho đất nước liền một dải, được người dân TP. Hồ Chí Minh nồng nhiệt chào đón ngày 4/1/1977.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa & Nay khẳng định: "Nhiếp ảnh là công nghệ của thời gian - lưu giữ khoảnh khắc vĩnh viễn. Mỗi bức ảnh là một chứng nhân lịch sử, góp phần minh chứng và lan tỏa giá trị của ký ức dân tộc."

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình và các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh Xuân Trường

Triển lãm là dịp để tôn vinh đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - những người "chép sử bằng hình ảnh", không quản gian khổ, hiểm nguy để lưu giữ những khoảnh khắc chân thực, xúc động của lịch sử dân tộc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến, niềm đam mê và sự dấn thân của nghệ sĩ nhiếp ảnh trong kỷ nguyên mới.

Các tác phẩm trong triển lãm "Tổ quốc -80 mùa thu Độc lập" sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam hôm nay.

Triển lãm ảnh sẽ diễn ra đến hết ngày 19/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.