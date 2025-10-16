Chuyển động số
Copeland ra mắt máy bơm nhiệt Sensi Hydro

Anh Thái

Anh Thái

21:17 | 16/10/2025
Đây là giải pháp làm nóng tích hợp được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả năng lượng cao cho việc cung cấp nước nóng trong khách sạn, tòa nhà thương mại và các cơ sở công cộng.

Việc ra mắt sản phẩm này nhấn mạnh cam kết của Copeland trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sang công nghệ làm nóng bằng điện hóa, góp phần giảm phát thải toàn cầu và hướng tới mục tiêu khử carbon.

Copeland ra mắt máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt tại Đông Nam Á

Các thiết bị máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt

Khu vực Đông Nam Á đang phản ánh xu hướng toàn cầu này, khi các quy định về hiệu quả năng lượng ngày càng tăng cùng với sự gia tăng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng thương mại, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp làm nóng nước sinh hoạt bền vững. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc sử dụng máy bơm nhiệt có thể giúp giảm 500 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030. Thị trường máy nước nóng bơm nhiệt thương mại được dự báo sẽ đạt 608,5 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính 7,4% trong giai đoạn 2023–2032, nhờ các chủ đầu tư tòa nhà thương mại áp dụng công nghệ này để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt tại Đông Nam Á
Máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt tại Đông Nam Á

Được thiết kế đặc biệt cho điều kiện môi trường và nhu cầu sử dụng tại Đông Nam Á, máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt cung cấp nguồn nước nóng ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, với các phiên bản công suất từ 6HP đến 20HP.

Máy nén cuộn Copeland ZW được tích hợp trong máy bơm nhiệt Sensi Hydro đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hiệu quả và hiệu suất vượt trội, được thiết kế với kỹ thuật xoắn tiên tiến và động cơ công suất cao, giúp duy trì nguồn nước nóng ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm nhiệt độ môi trường thấp hoặc vị trí lắp đặt khó khăn, với phạm vi nhiệt độ bay hơi từ -15°C đến 25°C, đảm bảo hiệu suất tin cậy trong cả khí hậu lạnh và nóng.

Copeland máy bơm nhiệt Sensi Hydro nước sinh hoạt

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Kết nối sáng tạo
TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ban hành 6 nghị quyết đặc thù về khoa học công nghệ với hàng loạt ưu đãi đột phá từ quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế sandbox đến miễn thuế, hỗ trợ mặt bằng, tạo đòn bẩy thiết thực cho các doanh nghiệp công nghệ tiên phong.
Công bố toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến nhân dân

Công bố toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến nhân dân

Chính sách số
Theo đó, chiều ngày 15/10/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức họp báo quốc tế công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.
ATC 2025: Công nghệ tiên tiến cho hệ thống không dây 5GA/6G tạo nền tảng kết nối số thế hệ tiếp theo

ATC 2025: Công nghệ tiên tiến cho hệ thống không dây 5GA/6G tạo nền tảng kết nối số thế hệ tiếp theo

RevNews
Công nghệ truyền thông không dây 5G-Advanced và 6G đang định hình lại nền tảng kết nối toàn cầu với những khả năng vượt trội chưa từng có. Tại Hội nghị quốc tế ATC 2025 diễn ra từ 16-18/10 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, Hà Nội, cộng đồng khoa học quốc tế tập trung thảo luận về những đột phá công nghệ này.
Bắc Kinh chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược lớn giữa lúc căng thẳng với Washington leo thang

Bắc Kinh chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược lớn giữa lúc căng thẳng với Washington leo thang

Cuộc sống số
Trung Quốc sắp tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương - một cuộc họp chiến lược mang tính định hình cho lộ trình phát triển 5 năm tới, trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ về công nghệ và thương mại đang ngày càng gia tăng.
Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Đổi mới sáng tạo
Tại Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông - ATC 2025, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định khoa học công nghệ trở thành mũi nhọn phát triển, kêu gọi doanh nghiệp tăng vốn đầu tư nghiên cứu trong nước.
Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

