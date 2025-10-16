Copeland ra mắt máy bơm nhiệt Sensi Hydro

Việc ra mắt sản phẩm này nhấn mạnh cam kết của Copeland trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sang công nghệ làm nóng bằng điện hóa, góp phần giảm phát thải toàn cầu và hướng tới mục tiêu khử carbon.

Các thiết bị máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt

Khu vực Đông Nam Á đang phản ánh xu hướng toàn cầu này, khi các quy định về hiệu quả năng lượng ngày càng tăng cùng với sự gia tăng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng thương mại, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp làm nóng nước sinh hoạt bền vững. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc sử dụng máy bơm nhiệt có thể giúp giảm 500 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2030. Thị trường máy nước nóng bơm nhiệt thương mại được dự báo sẽ đạt 608,5 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính 7,4% trong giai đoạn 2023–2032, nhờ các chủ đầu tư tòa nhà thương mại áp dụng công nghệ này để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt tại Đông Nam Á

Được thiết kế đặc biệt cho điều kiện môi trường và nhu cầu sử dụng tại Đông Nam Á, máy bơm nhiệt Sensi Hydro dùng cho nước sinh hoạt cung cấp nguồn nước nóng ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, với các phiên bản công suất từ 6HP đến 20HP.

Máy nén cuộn Copeland ZW được tích hợp trong máy bơm nhiệt Sensi Hydro đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hiệu quả và hiệu suất vượt trội, được thiết kế với kỹ thuật xoắn tiên tiến và động cơ công suất cao, giúp duy trì nguồn nước nóng ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm nhiệt độ môi trường thấp hoặc vị trí lắp đặt khó khăn, với phạm vi nhiệt độ bay hơi từ -15°C đến 25°C, đảm bảo hiệu suất tin cậy trong cả khí hậu lạnh và nóng.