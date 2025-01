Motorola Solutions ra mắt TT nghiên cứu phát triển và phân tích phần mềm mới tại Việt Nam

Đồng thời, việc khánh thành trung tâm nghiên cứu mới tại Việt Nam còn thể hiện sự đầu tư liên tục của Motorola Solutions vào nguồn nhân lực đa dạng, đa văn hoá tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm các cơ sở của công ty tại Penang, Bangalore và Kolkata.

Ông Mahesh Saptharishi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ của Motorola Solutions

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Mahesh Saptharishi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ của Motorola Solutions, cho biết: “Việc quản lý, phân tích lượng dữ liệu lớn và phức tạp của các bên liên quan là một trong những thách thức quan trọng trong công tác an ninh công cộng. Công nghệ tiên tiến của chúng tôi tập trung tập hợp và hiển thị những thông tin quan trọng từ mạng lưới an ninh công cộng, để hỗ trợ cho lực lượng chức năng tiếp cận thông tin kịp thời, ứng phó với các hiểm hoạ phức tạp, giữ gìn sự an toàn của cộng đồng.”

Các chuyên gia của Motorola Solutions tại Việt Nam làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển.

Được biết, đội ngũ chuyên gia của Motorola Solutions tại Việt Nam phụ trách thiết kế và xây dựng các giải pháp giúp cải thiện hiệu quả công tác an ninh công cộng bằng việc cung cấp các thông tin quan trọng và cảnh báo con người chú ý đến những vùng thông tin cần thiết nhất. Các giải pháp này bao gồm: hệ thống camera, thiết bị cảm biến và công nghệ định vị phương tiện tiên tiến… nhằm cung cấp dữ liệu cho các trung tâm chỉ huy, hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các quyết định về an ninh an toàn cũng như tăng tốc độ ứng phó khẩn cấp.

“Đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp, công nghệ giúp con người tập trung vào các thông tin cần thiết nhất để hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ những yếu tố gây nhiễu. Công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, giúp đẩy nhanh tốc độ và độ chính xác của phân tích dữ liệu, cảnh báo con người về tình huống có thể xảy ra hoặc cần điều tra thêm.” Ông Saptharishi chia sẻ thêm.

Ông Đinh Tiến Sơn, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Motorola Solutions Việt Nam.

Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Motorola Solutions Việt Nam, ông Đinh Tiến Sơn, đánh giá: “Đội ngũ nhân sự tại Việt Nam đóng góp nhiều kinh nghiệm và quan điểm khoa học phong phú nhằm thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ của Motorola Solutions trên toàn cầu. Chúng tôi đang phát triển các giải pháp có ý nghĩa để giải quyết những thách thức phức tạp, và sẽ tiếp tục đóng góp vào những tác động tích cực và thiết thực trên toàn thế giới.”