Đà Nẵng tung gói kích cầu du lịch mới tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2025

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, xác định Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là thị trường trọng điểm của ngành du lịch Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội chợ VITM Hà Nội năm 2025, Sở Du lịch Đà Nẵng cùng với các địa phương tham gia gian hàng “Miền di sản diệu kỳ” giới thiệu các sản phẩm du lịch, chương trình kích cầu du lịch và tổ chức minigame tìm hiểu thông tin về du lịch Đà Nẵng tại khu A2 Block 122-121 tại Khu triển lãm I.C.E, Hà Nội.

Đồng thời tổ chức chương trình giới thiệu kích cầu Du lịch Đà Nẵng 2025 chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm” với 2 chương trình đặc biệt.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng,Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại chương trình.

Đó là Chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” gồm các ưu đãi dịch vụ, quà tặng phục vụ tất cả các thị trường khách du lịch được triển khai trong năm 2025 với các chiến dịch từ nay đến cuối năm gồm: Chiến dịch “Mừng Quốc khánh 2/9”, áp dụng từ ngày 30/8 - 31/10/2025 và Chiến dịch “Đón Giáng sinh - Chào năm mới 2026”, áp dụng từ ngày 1/12/2025 - 1/1/2026.

Cùng với đó là Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng - I Love Đà Nẵng” với các quà tặng, ưu đãi thu hút khách quốc tế quay lại Đà Nẵng từ năm 2020.

Theo đó, du khách sẽ được tận hưởng, trải nghiệm nhiều hoạt động, sản phẩm, dịch vụ đặc biệt như:

Loạt lễ hội, sự kiện đặc sắc: Lễ hội pháo hoa quốc tế 31/5-12/7; Liên hoan phim châu Á; Khai trương mùa du lịch biển từ 26/4/2025; Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng trong tháng 6/2025; Lễ hội Việt Nam - ASEAN, Lễ hội Việt Nhật, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID 11/5/2025, Lễ hội lân sư rồng quốc tế, Lễ hội đón giáng sinh – chào năm mới 2026...

Du khách sẽ được thăm quan các di tích văn hoá, lịch sử. Đà Nẵng miễn phí vé thăm quan đối với một số khu, điểm du lịch (Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng, Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn) ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2025. Trải nghiệm điểm đến mới miễn phí vé thăm quan cho đến khi có Nghị quyết về mức thu phí tại Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 42 Bạch Đằng khai trương hoạt động từ ngày 29/3/2025, miễn phí trải nghiệm tại Hải Vân Quan.

Bà Trần Nguyện, Phó Tổng giám đốc Sun World giới thiệu các chương trình ưu đãi của Sun World Bà Nà Hills và Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.

Cùng với đó là những ưu đãi đặc biệt của Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills giảm 50% giá vé, áp dụng cho người dân cả nước. Vé cáp treo chỉ còn 350.000 đồng, combo vé cáp treo và buffet trưa chỉ còn 650.000 đồng, áp dụng từ ngày 30/8 – 30/9/2025.

Ưu đãi đặc biệt của Da Nang Downtown áp dụng cho vé All in One trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn chỉ 125.000 đồng/người lớn từ ngày 30/8-30/9/2025. Các gói combo Tận hưởng Bà Nà bao gồm 2 đêm khách sạn từ 3 sao, 4 sao, 5 sao và vé cáp treo Bà Nà không bao gồm vận chuyển với giá từ 990.000 đồng, 1.190.000 đồng, 1.790.000 đồng/1 khách kèm các voucher quà tặng như show diễn, lưu trú, ăn uống... khi mua combo áp dụng từ 30/8-30/9/2025.

Combo Khám phá Danang Downtown gồm 2 đêm khách sạn từ 3 sao, 4 sao, 5 sao và vé trải nghiệm tất cả trò chơi tại Danang Downtown không bao gồm vận chuyển với giá 799.000 đồng, 999.000 đồng, 1.499.000 đồng/1 khách kèm các voucher quà tặng như show diễn, lưu trú, ăn uống... áp dụng từ 30/8-30/9/2025.

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và Chi hội Du lịch MICE Việt Nam ký kết đồng hành triển khai chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2025.

Khám phá Đà Nẵng về đêm, du khách sẽ được trải nghiệm Cầu Rồng phun lửa, phun nước, du thuyền trên sông Hàn, Phố du lịch An Thượng, Phố đi bộ Bạch Đằng, Chợ đêm Helio, Chợ đêm Sơn Trà, các chương trình trình diễn nghệ thuật đặc sắc Áo Dài Show, Tiên Sa Show, Charming Show… với giá chỉ từ 499.000 đồng/1 khách.

Du khách sẽ có trải nghiệm ẩm thực đặc biệt với điểm nhấn combo ẩm thực và lưu trú, Hộ chiếu ẩm thực Đà Nẵng, bản đồ ẩm thực Đà Nẵng, khám phá các gian hàng ẩm thực tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025. Combo Enjoy Da Nang Food Tour 43Town giảm giá 10% các thương hiệu trong chuỗi 43Town bao gồm: Le Four, Ocean Pot, Ari Sushi, Koko House, The Cups Coffee...

Tặng 30.000 Hộ chiếu ẩm thực dành cho khách du lịch trải nghiệm sưu tầm các con dấu từ các địa điểm trong Hộ chiếu (trong đó gồm 50 địa điểm ẩm thực có ưu đãi riêng tại từng địa điểm và nhiều ưu đãi về vận chuyển, quà tặng, thanh toán trực tuyến). Công bố Hộ chiếu ẩm thực mới với 50 địa điểm ẩm thực đặc sắc, đa dạng sản phẩm từ địa phương, vùng miền, quốc tế.

Ký kết hợp tác đồng hành phát triển du lịch.

Du khách còn có quà tặng đặc biệt khi đặt combo du lịch Đà Nẵng thông qua các đơn vị lữ hành tham gia chương trình và trang OTA Traveloka với hơn 20.000 voucher miễn phí và giảm giá từ 20-50% các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, khu điểm du lịch, ẩm thực, show diễn, du ngoạn sông Hàn, giảm giá taxi Xanh SM khi di chuyển nội thành Đà Nẵng (có giá trị sử dụng đến hết năm 2025).

Tại chương trình, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và Chi hội Du lịch MICE Việt Nam, Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng đã ký kết đồng hành để cùng hợp tác trao đổi nguồn khách hai địa phương và triển khai chương trình kích cầu; và thực hiện truyền thông quảng bá chương trình trên đa dạng các kênh thông tin để lan tỏa rộng rãi chương trình đến du khách.