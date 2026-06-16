Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (VFF 2026) sẽ diễn ra ngày 9-10/7 tại Đà Nẵng, quy tụ khoảng 350 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ trong nước, quốc tế.

Được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập tài chính quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các trung tâm tài chính khu vực, VFF 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại chuyên sâu, góp phần kết nối chính sách với thực tiễn thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Kết nối các xu hướng tài chính mới trong kỷ nguyên số

Theo Ban Tổ chức, VFF 2026 sẽ tập trung thảo luận các chủ đề đang định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính hiện đại, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm, công nghệ tài chính và các giải pháp đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây và các nền tảng thanh toán thông minh đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động tài chính - ngân hàng. Đây cũng là những nội dung được nhiều chuyên gia quốc tế quan tâm và dự kiến sẽ được trao đổi tại diễn đàn.

Ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Vietnam International Financial Centre, cho biết VFF được thiết kế như một diễn đàn do khu vực tư nhân dẫn dắt, nơi các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư tổ chức, đơn vị vận hành thị trường, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng thảo luận thực chất về tương lai của thị trường tài chính.

Theo ông Rich McClellan, thông qua các chủ đề trọng tâm như thị trường vốn, tài chính số, đầu tư bền vững và công nghệ mới, diễn đàn hướng tới mục tiêu hỗ trợ Việt Nam chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những hành động cụ thể trong quá trình xây dựng các trung tâm tài chính có khả năng kết nối toàn cầu.

Đà Nẵng khẳng định vai trò trung tâm đổi mới tài chính của khu vực miền Trung

Không chỉ là một sự kiện chuyên môn, VFF 2026 còn được xem là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng cho các hoạt động đầu tư, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Ông Chris Vanloon, Chủ tịch Central Vietnam Business Alliance, nhận định sự tham gia của các chuyên gia và tổ chức tài chính quốc tế sẽ góp phần kết nối tham vọng phát triển tài chính của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu và kinh nghiệm thực tiễn từ các thị trường phát triển.

Đối với khu vực miền Trung, diễn đàn là cơ hội quan trọng để quảng bá môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác công - tư và mở rộng các hoạt động dịch vụ tài chính chất lượng cao. Qua đó, Đà Nẵng có thêm điều kiện để từng bước xây dựng hình ảnh một trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại của khu vực.

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và kinh tế số. Việc liên tiếp đăng cai các sự kiện quốc tế về tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm tài chính của miền Trung.

Thúc đẩy hệ sinh thái tài chính phát triển hiện đại và bền vững

VFF 2026 được tổ chức với sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và đầu tư. Trong đó, Horecfex tham gia với vai trò đơn vị đồng tổ chức, hỗ trợ xây dựng nền tảng kết nối cấp cao giữa các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Andre Gentzsch, Phó Chủ tịch Horecfex, đánh giá Vietnam Financial Forum 2026 là một dấu mốc quan trọng đối với hệ sinh thái tài chính Việt Nam cũng như quá trình phát triển kinh tế của Đà Nẵng. Theo ông, việc tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và có chiều sâu sẽ góp phần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác dài hạn, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường tài chính.

Diễn đàn sẽ được tổ chức với các phiên họp toàn thể, hội thảo chuyên đề và các phiên thảo luận song song tại nhiều khán phòng chuyên biệt. Mô hình này cho phép các đại biểu trao đổi sâu hơn về các vấn đề chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối đầu tư và hợp tác kinh doanh.

Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và đầu tư, VFF 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn thường niên có uy tín của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ mục tiêu phát triển nền kinh tế số, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.