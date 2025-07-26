Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank phá kỷ lục với 13.000 người tham gia

Là giải chạy biểu trưng thường niên của Thủ đô Hà Nội, được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 là dịp để các vận động viên lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cùng nhau đóng góp vào sự phát triển tích cực của xã hội.

Năm nay, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 do Công ty Sunrise Events Vietnam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng Techcombank.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank thu hút hơn 26.000 vận động viên tham gia sau 3 mùa tổ chức.

Mùa giải thứ 4 được kỳ vọng quy tụ khoảng 13.000 vận động viên trong và ngoài nước, bao gồm cả các vận động viên chuyên nghiệp, phong trào, người nổi tiếng, doanh nghiệp và cộng đồng yêu chạy bộ. Sự gia tăng về quy mô qua từng năm là minh chứng cho sự thay đổi tích cực trong nhận thức xã hội, khi chạy bộ đang dần trở thành một phần của lối sống chủ động và khỏe mạnh. Nhờ vậy, giải đấu ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng tích cực trong việc thúc đẩy phong cách sống lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Không dừng lại ở ý nghĩa rèn luyện thể chất, giải đấu tiếp tục giữ vững vai trò là điểm giao thoa giữa thể thao, văn hóa và du lịch, tạo nên một không gian trải nghiệm trọn vẹn, nơi mỗi bước chân mang theo cả tinh thần khám phá và niềm tự hào dân tộc.

Cùng với sự phát triển về quy mô và tầm ảnh hưởng, mùa giải năm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác tổ chức, với điểm nhấn là việc điều chỉnh lộ trình thi đấu nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm cho vận động viên.

Cụ thể, hai cự ly là Marathon (42,195 km) và Bán Marathon (21,1 km) sẽ có sự điều chỉnh lộ trình đường đua nhằm đảm bảo an toàn thi đấu và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Các hoạt động điều phối và kiểm soát giao thông cũng sẽ được triển khai đồng bộ, dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức và các cơ quan chức năng, hướng đến một sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, trật tự và hiệu quả.

Với các điều chỉnh hợp lý trong công tác vận hành, cung đường năm nay sẽ dẫn lối vận động viên đi qua 37 địa danh và công trình đặc sắc – từ các địa điểm gắn liền với chiều sâu văn hóa, lịch sử đến các điểm nhấn hiện đại, phản ánh rõ nét sự phát triển đa chiều của Hà Nội.

Qua từng bước chạy, người tham gia không chỉ chinh phục giới hạn thể lực, mà còn có cơ hội khám phá một Hà Nội đang từng ngày đổi thay, nơi những giá trị truyền thống vẫn song hành cùng nhịp sống sáng tạo và chuyển động không ngừng. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank vì thế không đơn thuần là một cuộc đua, mà còn là hành trình kết nối thể thao, văn hóa và du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô như một điểm đến năng động, giàu bản sắc và được cộng đồng quốc tế yêu mến.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, cho biết: “Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của Thủ đô sau Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần thiết thực vào việc phát huy tinh thần thể thao và nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân.

Qua 3 mùa giải phối hợp tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 26.000 vận động viên, khẳng định sức hút bền vững và sức lan tỏa rộng khắp cộng đồng trong và ngoài nước. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những tác động tích cực mà sự kiện mang lại, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để đảm bảo công tác chuyên môn, an toàn thi đấu. Đây cũng là một phần trong định hướng lâu dài của Thành phố Hà Nội trong việc gắn kết thể thao – văn hóa – du lịch, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh một Hà Nội hiện đại, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế”.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank – đại diện nhà tài trợ chiến lược của giải chia sẻ: “Thông qua thông điệp 'Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội', giải đấu đã trở thành nơi Techcombank cùng hàng nghìn vận động viên lan tỏa tinh thần sống tích cực, nâng cao thể chất, kết nối cộng đồng và khơi dậy nội lực mỗi cá nhân. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình rèn luyện, mà còn là biểu trưng cho quyết tâm vượt lên giới hạn, hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn. Từ đó, chúng tôi tin tưởng có thể cùng cộng đồng đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và hình thành nên một Việt Nam tự tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Techcombank tin rằng một Việt Nam vượt trội không chỉ được xây dựng từ nền tảng kinh tế vững chắc, mà còn từ một cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết và giàu khát vọng. Đó là lý do trong nhiều năm qua, chúng tôi kiên định đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank như một phần trong chiến lược phát triển toàn diện vì người dân Việt Nam.”

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025 tổ chức vào tháng 10/2025

Ông Rob Zamacona, Tổng giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam, phát biểu: “Thời điểm diễn ra Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 mang nhiều ý nghĩa, ngay sau dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong không khí tự hào dân tộc và tinh thần đổi mới của đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ, chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành với Chính quyền và Techcombank để mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế và trải nghiệm thi đấu trọn vẹn cho vận động viên. Từ việc điều chỉnh lộ trình nhằm tối ưu hiệu suất thi đấu, đến công tác điều phối bài bản và đội ngũ hỗ trợ tận tâm, mhi yếu tố đều được triển khai với tiêu chí an toàn, hiện đại và bền vững. Với quy mô mở rộng và chất lượng tổ chức không ngừng nâng cao, chúng tôi tin rằng giải đấu sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao cộng đồng tiêu biểu nhất của Thủ đô và từng bước tiệm cận chuẩn mực của các giải chạy danh giá toàn cầu như Tokyo Marathon hay London Marathon.”

Bên cạnh các cự ly thi đấu chính thức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 còn mang đến các hoạt động bên lề hấp dẫn, diễn ra xuyên suốt ba ngày, từ ngày 3-5/10/2025. Nổi bật trong số đó là Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN, đường chạy dành cho các vận động viên nhí từ 5 đến 14 tuổi với hai cự ly 3 km và 1.5 km. Không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích giúp các em rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống năng động, sự kiện còn là dịp để cả gia đình cùng gắn kết, khi cha mẹ trực tiếp đồng hành và cổ vũ con em trên hành trình phát triển toàn diện.

Song song đó, Làng Marathon sẽ là một điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho cộng đồng và những người hâm mộ thể thao. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn, nhận quà tặng và trải nghiệm các giải pháp chăm sóc sức khỏe đến từ các nhãn hàng. Không gian này không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn thúc đẩy sự kết nối giữa các vận động viên, tạo nên một cộng đồng gắn kết và truyền cảm hứng.