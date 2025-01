Hội thảo an toàn hàng không trong khu vực

Đây được xem là một trong những động thái nhằm tăng cường an toàn cho ngành hàng không vũ trụ trong khu vực. Sự kiện kéo dài 4 ngày có sự tham gia của đại diện Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam.

Ngoài việc tập trung vào nâng cao kiến thức về các mô hình khai thác cảng hàng không, sân bay, nhà ga, quản lý an toàn và an ninh, về hàng không bền vững và thúc đẩy hoàn thiện dịch vụ khách hàng. Boeing còn tập trung vào việc duy trì những tiêu chuẩn cao cho sự an toàn của một sân bay, cũng như các phương thức khác nhau nhằm cải thiện luồng thông tin và sự phối hợp giữa các bên tham gia khai thác trong một sân bay với mục tiêu tối đa hóa hiệu quả và lập kế hoạch khai thác bền vững.

Đại diện Boeing Việt Nam, ông Michael Nguyễn, Giám đốc Boeing Việt Nam chia sẻ: “Boeing cam kết đẩy mạnh mối quan hệ với Việt Nam thông qua việc hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm tăng cường các kỹ năng then chốt trong quản lý vận hành khai thác và an ninh sân bay của ngành hàng không Việt Nam. Hội thảo diễn ra phù hợp với thời điểm phát triển của ngành, hỗ trợ cho mục tiêu mở rộng và nâng cấp hạ tầng hàng không quốc gia, tạo thêm chất xúc tác cho sự tăng trưởng vững mạnh của ngành hàng không Việt Nam”.

Là tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, Boeing phát triển, sản xuất và bảo trì máy bay thương mại, các sản phẩm quốc phòng và hệ thống hàng không vũ trụ tại hơn 150 quốc gia. Với tư cách là một nhà xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ, tập đoàn tận dụng nguồn nhân tài từ các nhà cung cấp toàn cầu để tăng cường cơ hội kinh tế, tính bền vững và tác động đến cộng đồng.

Với đội ngũ đa dạng của mình, Boeing luôn cam kết thực hiện các phát kiến đổi mới tương lai, dẫn đầu về phát triển bền vững, và nuôi dưỡng một nền văn hoá doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi của tập đoàn về an toàn, chất lượng và sự chính trực.

Hãy tìm hiểu thêm tại www.boeing.com.