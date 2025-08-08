LPBank là nhà tài trợ chính Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank mùa thứ 2 liên tiếp

Thỏa thuận này khẳng định sự hợp tác lâu dài giữa các bên nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng cho giải bóng đá cấp CLB cao nhất của Việt Nam.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2024/25, LPBank tiếp tục giữ vai trò là Nhà tài trợ chính của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank - LPBank V.League 1-2025/26. Thỏa thuận hợp tác giữa LPBank và Tập đoàn FPT được ký kết tại trụ sở chính của Tập đoàn FPT - FPT Tower, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play).

Ngân hàng LPBank ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT. Ảnh: BTC

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và bài bản, LPBank đóng vai trò như một “trái tim tài chính” giúp giải đấu vận hành chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng thi đấu, thu hút tài năng và khán giả. Điều này không chỉ thể hiện sự đồng hành lâu dài cùng thể thao nước nhà, mà còn mở ra nhiều cơ hội nâng tầm nền bóng đá Việt Nam của LPBank.

Sau hơn 17 năm phát triển, LPBank đã trở thành một định chế tài chính vững mạnh, thuộc Nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng tại Việt Nam. Song song với chiến lược kinh doanh hiệu quả, các hoạt động của LPBank luôn nhất quán với phương châm "Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, tập trung vào 5 trụ cột chính là Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thể thao, An sinh xã hội và Hỗ trợ các địa phương nghèo.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch HĐQT LPBank nhấn mạnh: “Với sứ mệnh trở thành Ngân hàng Lộc Phát của mọi nhà, LPBank tự hào đồng hành cùng những giải đấu đỉnh cao của thể thao Việt Nam, trong đó có LPBank V.League 1. Đây là một trong những "cánh tay nối dài" hiệu quả để lan tỏa các giá trị tích cực và đến gần hơn với người dân. LPBank đã khẳng định vai trò là một trong những đơn vị ủng hộ mạnh mẽ nhất cho bóng đá nước nhà”.

Trong khi đó, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và trân trọng đóng góp của LPBank đối với Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia trong mùa giải 2024/25 và 2025/26 sắp tới. “Với sự đồng hành của LPBank cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín trong công tác truyền thông, truyền hình của FPT Play, chúng tôi tin tưởng LPBank V.League 1-2025/26 sẽ tiếp tục được nâng tầm và khẳng định vị thế giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất Việt Nam”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố nhận diện thương hiệu mới cho LPBank V.League 1-2025/26. Trên tinh thần kế thừa những giá trị cũ, logo mới được đổi mới với sắc vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam. Logo mới sẽ được sử dụng xuyên suốt từ mùa giải 2025/26 trên toàn bộ hệ thống nhận diện của giải đấu.

LPBank tiếp tục đồng hành với V-League. Ảnh BTC

Giải Bóng đá Vô địch Bóng đá Quốc gia LPBank 2025/26 khởi tranh từ ngày 15/8/2025 và dự kiến kết thúc vào 20/6/2026. Mùa giải năm nay có sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex TP. Hồ Chí Minh (đổi tên từ CLB Becamex Bình Dương), Công an Hà Nội, Công an TP.HCM (đổi tên từ CLB TP.HCM), Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình (đổi tên từ CLB Phù Đổng Ninh Bình), PVF CAND, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel. Với phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng, LPBank V.League 1-2025/26 sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu. Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu LPBank V.League 1-2025/26 là: 9,5 tỷ đồng, cụ thể: CLB Vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng và tiền thưởng 5 tỷ đồng; CLB giải Nhì nhận Huy chương Bạc và tiền thưởng 3 tỷ đồng; CLB giải Ba nhận Huy chương đồng và tiền thưởng 1,5 tỷ đồng.

Một điểm cộng của LPBank V.League 1-2025/26 là việc có thêm nhiều trận đấu derby. Đây là cơ hội để tăng bản sắc vùng miền, nâng cao cảm xúc và thu hút cổ động viên. Bên cạnh đó, một số thay đổi trong các quy định của đơn vị tổ chức giải cũng khiến mùa giải sắp tới có tính hội nhập và có cạnh tranh cao hơn. Cụ thể, LPBank V.League 1-2025/26 sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như mọi năm). Bên cạnh đó, quy định về suất ngoại binh cũng được điều chỉnh: các CLB tham dự giải đấu cấp châu lục do AFC tổ chức sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ; các CLB còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (tối đa 03 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu). VPF đã triển khai bổ sung thêm 1 xe VAR, nâng tổng số 5 xe VAR đạt chuẩn được đưa vào vận hành chính thức từ mùa giải 2025/26, hướng tới mục tiêu “phủ sóng” công nghệ VAR toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp FPT Play nắm giữ bản quyền, hợp tác sản xuất, phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Năm nay, FPT Play dự kiến triển khai tích hợp công nghệ âm thanh Dolby đi cùng giải đấu, mang không khí sôi động, cuồng nhiệt tại từng sân vận động đến với khán giả ngay tại gia. Mùa giải 2025/26, FPT Play cũng sẽ thực hiện thí điểm việc sản xuất các trận đấu chất lượng cao với quy chuẩn từ 10 - 12 máy quay/trận. Trong đó sử dụng ít nhất 3 ống kính chuyên dụng thể thao (digisuper tele lens), có tiêu cự từ 760mm - 1100mm, nâng cấp chất lượng hình ảnh của giải đấu. Không những vậy, tính năng tương tác trực tiếp giữa bình luận viên – khán giả theo thời gian thực thông qua chế độ tạo các cuộc bình chọn ngay trên khung livechat trên thiết bị di động cũng đã được hoàn tất. Hơn thế, chế độ đồng hành (Companion Mode) cũng sẽ được đơn vị áp dụng trong LPBank V.League 1-2025/26, hỗ trợ người dùng mở rộng hiển thị trận đấu trên các màn hình thứ hai, tạo điều kiện thuận tiện để truy cập các tiện ích mở rộng như xem thông số trận đấu cập nhật... giúp cá nhân hóa theo sở thích và nâng tầm trải nghiệm của người theo dõi.

Ông Hoàng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT, khẳng định tại sự kiện: “Chúng tôi tự hào vì mỗi năm, FPT Play lại mang đến những giá trị mới, góp phần nâng cao trải nghiệm người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước. Mối quan hệ hợp tác gắn bó, cùng phát triển giữa VPF và LPBank là động lực quan trọng thúc đẩy chúng tôi không ngừng đổi mới và sáng tạo. Sự đồng hành giữa LPBank, VPF và FPT Play đang từng bước hoàn thiện bức tranh đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam, nơi niềm vui, tinh thần thể thao luôn rực cháy. Đây cũng chính là mục tiêu mà FPT kiên định theo đuổi trong suốt hành trình đi cùng sự phát triển của thể thao nước nhà”.

Tất cả các trận đấu tại LPBank V.League 1-2025/26 được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… FPT Play sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) sản xuất và phát sóng các trận đấu trong mùa giải mới.