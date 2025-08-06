U11 Hưng Yên vô địch giải Bóng đá Nhi đồng Toàn quốc

U11 Hưng Yên lần đầu vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Toàn quốc – Cúp Nestlé MILO 2025

Trận chung kết đáng mong đợi giữa U11 Hưng Yên và U11 Bắc Ninh tại Nhà thi đấu Quảng Nam đã mang đến cho khán giả một màn so tài giàu cảm xúc. Hai đội đã cống hiến một trận cầu kịch tính với những pha bóng mãn nhãn, khiến bầu không khí trong khán đài nhiều lần vỡ òa.

Bước ngoặt chỉ đến vào phút cuối, khi tỉ số vẫn đang là 0-0 và thời gian chỉ còn hơn 7 phút thì trong khu vực cấm địa của U11 Bắc Ninh, cầu thủ Quốc Việt (số 7 – U11 Hưng Yên) đã nhanh chân dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng vàng mang tính quyết định và phá vỡ thế bế tắc.

Tiền đạo Quốc Việt (7) của U11 Hưng Yên ghi bàn thắng duy nhất quyết định kết quả chung cuộc

Chung cuộc, U11 Hưng Yên giành chiến thắng 1-0, khép lại hành trình đầy cảm xúc và chính thức đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

U11 Bắc Ninh về nhì Giải Bóng đá Nhi đồng Toàn quốc – Cúp Nestlé MILO 2025

Sau trận chung kết, BTC đã long trọng trao giải cho các đội và cá nhân xuất sắc. U11 Hưng Yên giành chức vô địch, U11 Bắc Ninh nhận ngôi Á quân, hai đội U11 Lạng Sơn và U11 Việt Hùng (Thanh Hoá) đồng hạng Ba, khép lại một mùa giải thành công, góp phần phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng bóng đá trẻ trên khắp cả nước.

Hai đội Việt Hưng (Thanh Hóa) và Lạng Sơn đồng giải Ba

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong & Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Dù giải đấu đã khép lại, nhưng tôi tin rằng ngọn lửa đam mê và tinh thần thể thao vẫn sẽ cháy trong trái tim mỗi em nhỏ. Tôi mong rằng, các em sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập và nuôi dưỡng ước mơ từng ngày. Bởi chính từ những sân chơi nhi đồng hôm nay, chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng mai này sẽ có thêm nhiều tài năng tỏa sáng, góp phần viết tiếp giấc mơ rạng rỡ cho bóng đá Việt Nam.”

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam cũng cho biết: “Nestlé MILO luôn tin rằng thể thao là người thầy giúp trẻ không những phát triển thể chất, tinh thần mà còn trang bị cho trẻ những phẩm chất cần thiết cho tương lai: kiên trì, bền bỉ, tinh thần đồng đội, kỷ luật,... Việc đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng Toàn quốc là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi trong hành trình xây dựng một Việt Nam ‘Năng Động hơn.”

Các câu thủ tiêu biểu nhất mùa giải

Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc U11 là sân chơi thể thao uy tín dành cho lứa tuổi nhi đồng, được tổ chức thường niên từ năm 1996 bởi Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trong suốt 28 năm đồng hành cùng giải đấu, Nestlé MILO đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và phát triển thế hệ trẻ năng động. Năm nay, vòng chung kết tiếp tục là minh chứng cho sự chung tay giữa doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành trong việc mang đến sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, hướng tới một thế hệ Việt Nam năng động, khỏe mạnh và toàn diện.