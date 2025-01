Epson ra mắt loạt máy in phun mới dành cho doanh nghiệp

Bên cạnh hai dòng máy in màu khổ A3 hiện có là WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System (RIPS) với tốc độ in 26 trang mỗi phút và Line Inkjet (LIJ) với tốc độ in 60 từ 100 trang mỗi phút, việc ra mắt dòng máy in WorkForce Enterprise AM với tốc độ in trong phân khúc 30 đến 60 trang mỗi phút sẽ giúp Epson mở rộng thêm phân khúc máy in đa chức năng tốc độ trung bình trong thị trường này.

Đáng chú ý, dòng máy in mới WorkForce Enterprise AM còn được hỗ trợ bởi công nghệ Heat-Free của Epson, giúp loại bỏ hoàn toàn nhiệt từ quy trình phun mực, giúp máy in tiêu thụ ít điện năng hơn so với các máy in laser trên thị trường.

Máy cũng được thiết kế một công cụ theo dõi mức tiêu thụ điện nằm ở dưới cùng của màn hình chính và một biểu tượng chiếc lá màu xanh lục để làm nổi bật việc tiết kiệm giấy khi in hoặc sao chép hai mặt.

Việc ra mắt dòng WorkForce Enterprise AM them một lần nữa giúp Epson tái khẳng định cam kết trong việc phát triển các công nghệ bền vững như công nghệ In Không Nhiệt Heat-Free, đi cùng khoản đầu tư 100 tỷ Yên được công bố trước đó và triển khai trong vòng 10 năm cho đến năm 2030.

Hiện tại, thương hiệu này cũng đã ngừng kinh doanh phân phối phần cứng máy in laser tại các thị trường Đông Nam Á vào cuối năm 2023, tuy nhiên hãng vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp vật tư tiêu hao và bộ phận sửa chữa khi cần thiết.

“Chúng tôi tin tưởng rằng dòng WorkForce Enterprise AM mới của chúng tôi sẽ là giải pháp thay thế phù hợp với giá cả phải chăng cho máy photocopy laser. Kết hợp các giải pháp đổi mới với sự tập trung mạnh mẽ vào tính thân thiện với môi trường, máy in Epson dòng WorkForce Enterprise AM được thiết kế để trở thành một phần thiết yếu của văn phòng bền vững trong tương lai.” Ông Daisuke Hori – Tổng giám đốc Epson Việt Nam chia sẻ.

Ông Hori cũng cho biết thêm: “Công nghệ in phun bền vững của Epson từ lâu đã đi đầu trong các giải pháp đổi mới và in ấn của chúng tôi. Tiêu thụ ít năng lượng hơn và ít bộ phận tiêu hao hơn, máy in phun cung cấp giải pháp in tương đối bền vững hơn so với máy in laser. Epson đã và đang áp dụng hiệu quả công nghệ thuộc sở hữu của mình để cung cấp các giải pháp in lâu dài, hiệu quả cho các đối tác và người dùng cuối của chúng tôi, đồng thời cam kết sản xuất máy in phun là bước đi táo bạo đầu tiên được thực hiện theo hướng này.”

Với thiết kế nhỏ gọn, dòng máy in màu WorkForce Enterprise AM là một tổ hợp các giải pháp mà Epson thiết kế để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Trong đó có thể kể đến AM-C6000 - sản phẩm thay thế cho máy in WF-C20600 LIJ hiện tại, có tốc độ quét 2 mặt A4 nhanh hơn, tăng từ 110ipm lên 120ipm, thiết kế nhỏ gọn hơn đáng kể với trọng lượng giảm từ 177,1kg xuống còn 99,4kg so với phiên bản tiền nhiệm.

Bảng điều khiển cũng được nâng cấp lên thành bảng điều khiển cảm ứng điện dung 10,1inch, có thể nghiêng để tăng khả năng cơ động, và giá trị TEC giảm từ 0,41kWh xuống 0,25kWh. Giao diện người dùng đồ họa (GUI) mới thậm chí còn cung cấp cho người dùng tùy chọn để tùy chỉnh bố cục của bảng điều khiển cảm ứng của họ.

Được trang bị 3 bộ hoàn thiện mới, bao gồm bộ hoàn thiện ghim, bộ phận yên ngựa không có cầu nối bên ngoài và một bộ hoàn thiện bên trong. Phần cứng của máy in được tích hợp sẵn các công cụ mới như khay trong, khóa băng giấy, bảng thiết bị xác thực và cài đặt Wi-Fi tùy chọn. Các cài đặt phần cứng này được tối ưu hóa để tăng năng suất, đặc biệt là trong môi trường văn phòng.

Bên cạnh đó, bằng giải pháp quản lý in ấn được chọn lọc đặc biệt của Epson, khả năng in ấn và phân phối tài liệu an toàn bằng việc xác thực, cho phép người dùng hệ thống và quản lý nhiều tài liệu một cách đơn giản với chức năng sắp xếp tài liệu và xác thực bằng thẻ PIN của họ.

Bên cạnh đó các máy in Epson còn có các tính năng bảo mật chặt chẽ khác như bộ lọc địa chỉ IP, in ấn bảo mật với yêu cầu mã PIN, kiểm soát truy cập và chế độ quản trị bảng điều khiển để ngăn chặn việc thay đổi cài đặt máy in trái phép.

Epson cũng thiết kế để các mẫu máy in này có ít bộ phận thay thế hơn, hạn chế việc can thiệp không cần thiết trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Việc tiêu hao ít vật tư cần thiết hơn khi hoạt động, máy in cũng tạo ra ít chất thải hơn.

Chưa dừng lại ở đó, việc tạo ra các tài liệu điện tử có thể tìm kiếm và chỉnh sửa được từ các bản scan, đây là một chức năng đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp sử dụng các thư mục lưu trữ chung mà dữ liệu được lưu trực tiếp từ máy quét. Tính năng OCR còn cho phép người dùng tìm kiếm, sao chép và dán dữ liệu (các từ ngữ hoặc ký tự) trong tài liệu dễ dàng hơn thay vì phải thực hiện thủ công. Giải pháp OCR có thể đi kèm với các khoản chi phí bổ sung mà người dùng có thể chọn để đưa vào tùy theo nhu cầu.

Và để bảo đảm tốt hơn cho công tác bảo mật, chức năng xóa các phần đánh dấu hoặc ghi chú màu đỏ từ các bản scan bằng kỹ thuật số để tạo ra một bản tài liệu sạch mới. Chức năng này rất phù hợp để sử dụng trong trường học, nơi giáo viên và học sinh thường sử dụng mực đỏ để ghi chú hoặc đánh dấu trang tính.

Dòng máy in WorkForce Enterprise AM sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam từ tháng 03 năm nay.

Truy cập https://www.epson.com.vn/ để biết thêm thông tin.