Epson ra mắt hai mẫu máy in đa năng mới

Đáng chú ý, cả hai mẫu máy này đều được tích hợp công nghệ In Không Nhiệt của Epson, giúp hạn chế hoàn toàn việc tạo ra nhiệt trong quá trình in. Việc bổ sung hai “tân binh” cho dòng máy in ảnh EcoTank cho thấy Epson tiếp tục nói lên cam kết phát triển bền vững của Epson tại thị trường Việt Nam.

Epson L8050 khổ A4 mang lại chất lượng bản in cải tiến hơn so với sản phẩm tiền nhiệm

Chia sẻ về hai mẫu máy in mới, ông Daisuke Hori, Tổng giám đốc Epson Việt Nam cho biết: “Dòng Epson EcoTank luôn hướng tới việc cung cấp chất lượng in tốt nhất phù hợp cho từng doanh nghiệp và cá nhân thông qua việc kết hợp giữa nhu cầu sử dụng của họ với những công nghệ cải tiến mới nhất của chúng tôi. Việc ra mắt L8050 và L18050 hỗ trợ Epson trong mục tiêu duy trì tính cạnh tranh trên thị trường ảnh và nắm bắt được nhu cầu không ngừng đối với in ấn đa phương tiện. Bằng sự kết hợp giữa tính khả dụng và khả năng in ảnh cải tiến, hai sản phẩm bổ sung cho dòng Epson EcoTank được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới trong lĩnh vực in ảnh.”

Thông tin mới từ triển lãm VietnamPrintPack 2023 cho thấy tiềm năng phát triển của ngành in ấn và bao bì vẫn còn rất lớn, từ năm 2024 tới đây, ngành công nghiệp in ấn và bao bì dự kiến sẽ có mức tăng trưởng hơn 13%. Lý do của sự tăng trưởng này đến từ nhận thức ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp về vấn đề xây dựng dấu ấn thương hiệu.

Epson L18050 khổ A3+ Wi-Fi có thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt, thao tác và bảo trì

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng, hai tân binh EcoTank L8050 và L18050 từ Epson mang đến giải pháp in linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng, tốc độ cũng cũng như tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp với những lợi thế ưu việt.

EcoTank L8050 và L18050 cho phép doanh nghiệp in ảnh không viền lên đến khổ A3 với chi phí tối ưu. Trong khi vẫn đạt được chất lượng bản in tốt nhờ sử dụng mực Light Cyan và Light Magenta cho việc chuyển màu tốt hơn, ít nhiễu hạt để đạt độ chi tiết, sắc nét cao nhất cho ảnh chân dung và phong cảnh. Hình ảnh được in từ EcoTank L8050 và L18050 còn đáp ứng chất lượng màu sắc rực rỡ nhờ sử dụng 6 màu mực thay vì 4 màu như các máy in thông thường. Kết hợp với tốc độ in nhanh hơn những mẫu máy tiền nhiệm, EcoTank L8050 và L18050 gần như là ứng viên sáng giá có khả năng định hình lại các tiêu chuẩn in ấn chất lượng cao trong ngành công nghiệp hiện nay.

Epson L8050 khổ A4 hỗ trợ in trên nhiều loại chất liệu đặc biệt là PVC/định danh có tráng phủ

Ngoài ra, hai sản phẩm này còn được hỗ trợ tính năng Image Complement for Down Sample (ICDS) giúp hạn chế thất thoát dữ liệu khi tải hình ảnh mẫu. Tính năng này còn giúp cải thiện độ sắc nét của văn bản, cho phép in rõ các ký tự và đường nét mảnh, thường được sử dụng trong các bản thiết kế.

Bên cạnh đó, cả EcoTank L8050 và L18050 đều được trang bị bình mực tích hợp mới với dung tính lớn, trong một thiết kế nhỏ gọn hơn đến 30% so với các thế hệ tiền nhiệm. Nhờ đó các doanh nghiệp, cửa hàng hàng kinh doanh nhỏ lẻ đều có thể dễ dàng bố trí thiết bị ở nhiều vị trí khác nhau.

Bên cạnh đó, việc thao tác cũng vô cùng dễ dàng nhờ toàn bộ cổng truy cập và nút thao tác đều được đặt ở phía trước và chỉ cần mở mặt trên của máy là có thể thực hiện các hoạt động bảo trì, hạn chế tối thiểu việc chiếm dụng không gian hai bên hông. EcoTank L8050 và L18050 còn đi kèm hộp mực thải dễ thay thế, giúp việc bảo trì thêm dễ dàng, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, tăng năng suất kinh doanh đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Đáng chú ý, EcoTank L8050 và L18050 còn hỗ trợ in trên nhiều chất liệu sử dụng cho thiết bị đa phương tiện như đĩa DVD/CD và thẻ PVC/định danh có tráng phủ, đặc biệt hữu ích với các tiệm chụp ảnh hoặc các tiệm photocopy phải sử dụng khay của bên thứ ba.

Bộ đôi máy in không nhiệt mới EcoTank L8050 và L18050 chính thức lên kệ trong tháng 10 với giá bán đề xuất là 7,490,000 đồng (L8050) và 17,590,000 đồng (L18050).

