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Cổ phiếu LG Electronics tăng gần 24% nhờ công nghệ ô tô AI

Thế Kiên

Thế Kiên

13:23 | 29/05/2026
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Cổ phiếu LG Electronics tăng gần 24% sau khi hãng công bố nền tảng màn hình ô tô mới chạy Android Automotive của Google. Công nghệ này giúp xe vận hành nhiều màn hình bằng một chip duy nhất, mở ra cuộc cạnh tranh mới trong thị trường cabin thông minh.
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LG Electronics tăng mạnh nhờ công nghệ ô tô Android
LG Electronics Ấn Độ đang tìm kiếm mức định giá lên tới 774 tỷ rupee (8,71 tỷ USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bị trì hoãn từ lâu, tận dụng thị trường IPO sôi động với một trong những đợt chào bán lớn nhất tại Ấn Độ tính đến thời điểm này trong năm.

Cổ phiếu của LG Electronics tăng vọt gần 24% trong phiên giao dịch mới nhất sau khi công ty công bố loạt giải pháp ô tô mới phát triển trên nền tảng Android Automotive của Google.

Đây là mức tăng mạnh hiếm thấy của LG Electronics trong nhiều năm trở lại đây, đưa giá cổ phiếu lên 279.500 won vào cuối phiên.

Theo LG Electronics, hệ thống mới cho phép nhiều màn hình trong xe hoạt động đồng thời bằng một chip xử lý duy nhất. Công nghệ này hỗ trợ các loại màn hình có tỷ lệ khác nhau, từ bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm cho tới màn hình giải trí cho hành khách phía sau.

Trong các dòng xe hiện nay, nhiều nhà sản xuất phải dùng nhiều chip riêng biệt để điều khiển từng màn hình. Điều này khiến chi phí phần cứng tăng cao và làm hệ thống tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

LG cho biết giải pháp mới giúp các hãng xe giảm đáng kể chi phí triển khai cabin đa màn hình. Đồng thời, việc sử dụng một chip duy nhất cũng giúp tối ưu không gian linh kiện và giảm độ phức tạp trong thiết kế xe.

Android Automotive đang trở thành nền tảng được nhiều hãng xe lựa chọn vì cho phép người dùng truy cập trực tiếp các ứng dụng như Google Maps, YouTube Music hoặc trợ lý giọng nói mà không cần kết nối điện thoại thông minh.

Khác với Android Auto vốn chỉ phản chiếu nội dung từ điện thoại lên màn hình xe, Android Automotive hoạt động như một hệ điều hành độc lập cài trực tiếp vào xe hơi.

LG Posé: hơn cả một kiệt tác công nghệ

Sự phát triển nhanh của xe điện và cabin số đang khiến các hãng công nghệ bước sâu hơn vào ngành công nghiệp ô tô. Những tập đoàn điện tử như LG Electronics, Samsung hay Huawei hiện không còn chỉ cung cấp linh kiện mà đang cạnh tranh ở cấp độ nền tảng phần mềm và trải nghiệm người dùng trong xe.

Theo hãng nghiên cứu Future Market Insights, thị trường Android Automotive toàn cầu được định giá khoảng 895,6 triệu USD trong năm 2025 và có thể tăng lên 2,14 tỷ USD vào năm 2035.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu LG Electronics cũng phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư vào mảng điện tử ô tô, lĩnh vực đang được xem là động lực tăng trưởng mới của nhiều tập đoàn công nghệ Hàn Quốc trong bối cảnh thị trường điện tử tiêu dùng tăng trưởng chậm lại.

Giới phân tích nhận định nếu LG mở rộng được hợp tác với các hãng xe lớn toàn cầu, công ty có thể gia tăng đáng kể doanh thu từ mảng giải pháp xe thông minh trong vài năm tới.

Android Automotive khác gì Android Auto?

Android Auto hoạt động bằng cách kết nối điện thoại với xe để hiển thị ứng dụng lên màn hình trung tâm.

Android Automotive là hệ điều hành được cài trực tiếp vào xe, cho phép phương tiện tự vận hành các ứng dụng và dịch vụ của Google mà không cần điện thoại.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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