Đó là các giải thưởng như Giải thưởng Vàng (Golden Award), Giải thưởng Công nghệ Bền vững Đặc biệt và một số Giải thưởng riêng cho Hạng mục từ chương trình Giải thưởng Sự lựa chọn Tốt nhất (Best Choice Award).

Các sản phẩm được trao giải lần này bao gồm các thiết bị cầm tay, máy tính để bàn AI, máy tính xách tay dành cho người sáng tạo và máy tính mini, thể hiện cam kết của MSI đối với sự đổi mới trong lĩnh vực AI, tương tác giữa người và máy và sự kết hợp khéo léo tinh tế với thiết kế bền vững.

MSI giành được nhiều giải thưởng tại COMPUTEX 2025

Chia sẻ tại về niềm vinh dự này, Sam Chern, Phó chủ tịch mảng Marketing của MSI, cho biết: “Những danh hiệu này không chỉ khẳng định thành tựu của chúng tôi trong thiết kế sản phẩm và (phát triển) công nghệ, mà còn đại diện cho những nỗ lực liên tục của MSI trong việc thúc đẩy điện toán AI, đổi mới và phát triển bền vững. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để tạo ra giá trị lớn hơn cho ngành (công nghệ) và người dùng, đồng thời dẫn đầu quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai bằng công nghệ xanh hơn”.

Các sản phẩm đạt giải của MSI tại COMPUTEX 2025

MSI Cubi NUC AI Series Mini PC

MSI Cubi NUC AI Series Mini PC với Giải thưởng đặc biệt dành cho công nghệ bền vững

Cubi NUC AI sở hữu khung máy kích thước nhỏ gọn được làm bằng vật liệu PCR và bao bì thân thiện với môi trường. Sản phẩm được chứng nhận EPEAT và được trang bị ứng dụng MSI Power Meter, cung cấp khả năng theo dõi chi phí carbon và điện năng. Với Thunderbolt 4, khả năng xuất tín hiệu ra bốn màn hình và MSI Power Link để bật nguồn thông qua kết nối trên màn hình, dòng sản phẩm này được xây dựng để tính toán AI hiệu quả, ít carbon nhờ được trang bị CPU Intel® Core™ Ultra, các tính năng AI Boost NPU và hai cổng mạng LAN 2.5G.

Máy để bàn chơi game MEG VISION X AI

Máy để bàn chơi game MEG VISION X AI với giải thưởng Lựa chọn tốt nhất – Hạng mục Máy tính & Hệ thống

Được thiết kế dành cho người dùng sáng tạo nội dung và người dùng chuyên nghiệp, MEG VISION X AI tích hợp GPU GeForce RTX™ 5090, bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9 285K, SSD Gen 5, bộ nhớ DDR5 và được trang bị công nghệ tản nhiệt AI Silent Storm Cooling. Tính năng nổi bật của hệ thống là màn hình cảm ứng AI HMI theo chiều dọc 13 inch tích hợp, giờ đây được tăng cường chức năng với Chế độ EZ hoàn toàn mới để mang đến trải nghiệm người dùng trực quan và thông minh hơn.

Thông tin chi tiết về các sản phẩm của MSI xem thêm tại đây.