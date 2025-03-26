Ảnh minh họa: autoblog

Tầm nhìn mới sau thất bại

Sau cú vấp ngã với dự án Cruise vào cuối năm 2024, General Motors (GM) đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để duy trì vị thế trong cuộc đua công nghệ tự lái. Thay vì tự phát triển từ đầu, gã khổng lồ ô tô Mỹ đã quyết định bắt tay với Nvidia, nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới, nhằm tạo ra thế hệ phương tiện thông minh tiếp theo.

Đây được xem là bước đi táo bạo của GM trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ. Theo ông Trần Đức Minh, chuyên gia phân tích từ Viện Nghiên cứu Công nghệ Ô tô Việt Nam: "Sự hợp tác này không chỉ giúp GM tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu, mà còn tận dụng được chuyên môn sâu của Nvidia trong lĩnh vực AI và điện toán hiệu năng cao."

Công nghệ đột phá đằng sau vô lăng

Trái tim của sự hợp tác này chính là hệ thống Drive AGX - bộ vi xử lý thế hệ mới từ Nvidia. Đây không đơn thuần là những con chip thông thường mà là các "bộ não điện tử" có khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực.

AGX Orin, một trong những phiên bản hiện đại nhất, có thể thực hiện tới 254 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, trong khi AGX Thor mạnh mẽ hơn nữa với 1.000 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Sức mạnh này là yếu tố thiết yếu để xử lý hàng loạt dữ liệu từ camera, radar, lidar và các cảm biến khác, giúp xe có thể "nhìn" và "hiểu" môi trường xung quanh với độ chính xác cao.

Nhờ khả năng này, các phương tiện của GM trong tương lai sẽ vượt trội ở các tính năng như:

Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh

Hỗ trợ giữ làn đường chính xác trong mọi điều kiện

Phanh khẩn cấp tự động với thời gian phản ứng nhanh hơn

Hỗ trợ đỗ xe hoàn toàn tự động

Nhận diện chướng ngại vật và người đi bộ tốt hơn kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu

Ảnh minh họa: autoblog

Bài học từ thất bại Cruise

Việc GM đóng cửa dự án robotaxi Cruise vào cuối năm ngoái sau một vụ tai nạn gây tiếng vang đã khiến nhiều người hoài nghi về tương lai của xe tự lái. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, GM đã rút ra bài học quý giá: tiến từng bước vững chắc thay vì ảo tưởng về một cuộc cách mạng tức thời.

"Thất bại của Cruise cho thấy công nghệ tự lái cấp độ 4 và 5 vẫn còn nhiều thách thức, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về khung pháp lý và sự chấp nhận của xã hội," Theo giới chuyên gia nhận định. "Chiến lược của GM hiện nay thực tế hơn khi tập trung vào cấp độ 2 và 3 - vẫn yêu cầu sự giám sát của con người nhưng đã có thể tự động hóa nhiều tác vụ lái xe."

Hiện tại, hệ thống Super Cruise của GM - cho phép lái xe rảnh tay trên các tuyến đường cao tốc đã được lập bản đồ - đã có mặt trên hơn 360.000 xe. Con số này chứng tỏ thị trường đã sẵn sàng cho các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, dù chưa phải là tự lái hoàn toàn.

Cuộc đua không khoan nhượng

Trong khi GM đang nỗ lực tái định vị, các đối thủ không hề đứng yên. Waymo của Alphabet (công ty mẹ Google) hiện đang dẫn đầu với dịch vụ robotaxi thương mại tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ. Tesla cũng đã công bố kế hoạch ra mắt dịch vụ robotaxi tại Austin vào tháng 6 tới, mặc dù CEO Elon Musk nổi tiếng với những lời hứa quá lạc quan về tiến độ.

Ảnh minh họa: autoblog

Đáng chú ý, Nvidia không chỉ hợp tác với GM mà còn là đối tác của nhiều nhà sản xuất ô tô lớn khác như Toyota, Mercedes-Benz, Volvo và các thương hiệu Trung Quốc. Chiến lược này giúp Nvidia trở thành người chơi thống trị trong lĩnh vực cung cấp nền tảng công nghệ cho xe tự lái, tương tự như vai trò của Microsoft trong thế giới máy tính cá nhân.

Theo số liệu từ Allied Market Research, thị trường hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến toàn cầu dự kiến sẽ đạt 84,9 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9,6% trong giai đoạn 2022-2030. Con số này cho thấy tiềm năng khổng lồ mà GM và Nvidia đang nhắm tới.

Viễn cảnh tương lai

Dù GM chưa công bố cụ thể mẫu xe đầu tiên được trang bị công nghệ từ sự hợp tác với Nvidia, nhiều chuyên gia dự đoán các mẫu xe điện cao cấp như Cadillac Celestiq hoặc các phiên bản mới của dòng SUV điện Lyriq sẽ là những "người tiên phong".

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô cho Việt Nam nhận định: "Chiến lược khả thi nhất của GM là trước tiên tích hợp công nghệ mới vào các mẫu xe cao cấp, sau đó dần phổ biến xuống các dòng xe đại chúng theo thời gian. Đây là mô hình đã được chứng minh hiệu quả với nhiều công nghệ ô tô trong quá khứ."

Ngoài ứng dụng trên xe thương mại, sự hợp tác này còn hướng tới các giải pháp tự động hóa cho nhà máy và robot công nghiệp - lĩnh vực mà cả GM và Nvidia đều có lợi thế riêng.

Sự hợp tác giữa GM và Nvidia đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô. Sau nhiều thất bại và thử thách, các nhà sản xuất đang nhận ra rằng con đường đến với tương lai xe tự lái không phải là một cuộc chạy nước rút mà là một cuộc marathon đòi hỏi sự kiên nhẫn, hợp tác và đầu tư bền bỉ.

Với công nghệ chip AI tiên tiến từ Nvidia và kinh nghiệm sản xuất ô tô hàng trăm năm của GM, liên minh này hứa hẹn sẽ mang lại những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực an toàn và tiện nghi cho người sử dụng ô tô, dù chưa phải là giấc mơ xe tự lái hoàn toàn.

Như lời của Mary Barra, CEO của General Motors từng chia sẻ: "Tương lai của ngành ô tô không chỉ là về những chiếc xe không người lái, mà còn về việc tạo ra những phương tiện thông minh hơn, an toàn hơn và kết nối tốt hơn." Và với sự hợp tác cùng Nvidia, GM đang tiến gần hơn đến tầm nhìn đó.