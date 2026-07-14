Ngành Thuế tăng tốc chiến dịch 'Làm sạch mã số thuế', rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp

Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Chiến dịch được triển khai theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế và được Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo tại Công văn số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan đăng ký kinh doanh, công an và chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai đồng bộ.

Theo chỉ đạo mới của Cục Thuế, các địa phương sẽ tập trung xử lý, tháo gỡ "điểm nghẽn" mã số thuế cho nhóm doanh nghiệp đặc thù.

Đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp tại văn bản số 1996/DNTN-GS ngày 13/7/2026 (Cục Thuế gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của đồng chí Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026) để thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026

Xác nhận Xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các bước công việc thực hiện theo hướng dẫn nghiệp vụ tại Công văn số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 của Cục Thuế.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế (Cục Thuế gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của đồng chí Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026), nếu người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 1 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, sẽ ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sẽ đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 9409/BTC-CT. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế và hướng dẫn nghiệp vụ tại công văn số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 của Cục Thuế.

Đồng thời, Cục Thuế công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hình thức công khai bao gồm đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.