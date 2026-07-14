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Ngành Thuế tăng tốc chiến dịch 'Làm sạch mã số thuế', rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp

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08:59 | 14/07/2026
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Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố huy động tối đa nguồn lực triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", tập trung rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhằm minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
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Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Chiến dịch được triển khai theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế và được Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo tại Công văn số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan đăng ký kinh doanh, công an và chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai đồng bộ.

Ngành Thuế tăng tốc chiến dịch Làm sạch mã số thuế, rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp

Theo chỉ đạo mới của Cục Thuế, các địa phương sẽ tập trung xử lý, tháo gỡ "điểm nghẽn" mã số thuế cho nhóm doanh nghiệp đặc thù.

Đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp tại văn bản số 1996/DNTN-GS ngày 13/7/2026 (Cục Thuế gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của đồng chí Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026) để thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026

Xác nhận Xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các bước công việc thực hiện theo hướng dẫn nghiệp vụ tại Công văn số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 của Cục Thuế.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế (Cục Thuế gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của đồng chí Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026), nếu người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 1 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, sẽ ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sẽ đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 9409/BTC-CT. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế và hướng dẫn nghiệp vụ tại công văn số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 của Cục Thuế.

Đồng thời, Cục Thuế công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hình thức công khai bao gồm đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Cục Thuế Làm sạch mã số thuế

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Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,300 14,680
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,680
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 14/07/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,500 ▼400K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,500 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,500 ▼400K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,500 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,500 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,500 ▼400K
Cập nhật: 14/07/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 14/07/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 1,459
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 144,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 109,586
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 99,372
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 89,158
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 85,218
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 60,996
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 09:00
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HKD 0 3219 3422
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NZD 0 14857 15450
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Cập nhật: 14/07/2026 09:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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PHP 0 395 0
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THB 0 728.7 0
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Cập nhật: 14/07/2026 09:00

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