Giá vàng trong nước ngày 17/6 đứng yên ở vùng đỉnh

Sáng 17/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 149,5 triệu đồng mua vào và 151,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng, áp dụng đồng loạt cho các khu vực Hồ Chí Minh, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung. So với chốt phiên liền trước, giá vàng miếng SJC đứng yên ở cả hai chiều và giữ chênh lệch mua bán 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh, bảng giá cập nhật lúc 7 giờ 54 phút cho thấy vàng miếng SJC giao dịch cùng mặt bằng 149,5 triệu đồng mua vào và 151,5 triệu đồng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 148,5 triệu đồng mua vào và 151,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng, đưa khoảng cách hai chiều của dòng nhẫn lên 3 triệu đồng.

PNJ cũng giữ nguyên các sản phẩm cùng tuổi vàng 999.9 như Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và Phượng Hoàng quanh vùng 148,5 triệu đồng mua vào, 151,5 triệu đồng bán ra. Nhóm nữ trang tuổi thấp hơn lùi dần theo hàm lượng, phản ánh đúng mức chênh tuổi vàng mà doanh nghiệp áp dụng cho khách lẻ.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu (BTMC) tại Hà Nội niêm yết vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng VRTL ở mức 149 triệu đồng mua vào, 151,5 triệu đồng bán ra. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch cùng vùng giá, giữ nguyên so với lần cập nhật gần nhất của doanh nghiệp.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K ở mức 148,7 triệu đồng mua vào và 151,7 triệu đồng bán ra, biến động bằng 0 so với phiên trước. Vàng miếng SJC tại doanh nghiệp cũng đi ngang ở 149,5 triệu đồng mua vào và 151,5 triệu đồng bán ra, đồng pha với mặt bằng chung của thị trường.

Diễn biến chung cho thấy giá vàng trong nước gần như bất động ở vùng đỉnh, với vàng miếng SJC neo quanh 151,5 triệu đồng bán ra và nhẫn tròn 999.9 dao động 150,5 đến 151,7 triệu đồng tùy thương hiệu. Chênh lệch mua bán duy trì 2 đến 3 triệu đồng mỗi lượng cho thấy các doanh nghiệp vẫn thận trọng phòng ngừa rủi ro biến động.

Vàng thế giới nhích nhẹ, thị trường nín thở chờ quyết định của Fed

Giá vàng giao ngay thế giới (XAU/USD) hiển thị trên hệ thống TradingView của SJC ở mức 4.342,41 USD mỗi ounce, tăng 0,25% tương đương 11,02 USD so với tham chiếu. Nhịp đi lên nhẹ trong phiên sáng nối tiếp đà hồi phục từ giữa tuần, sau khi thị trường đón nhận loạt tín hiệu địa chính trị và tiền tệ trái chiều.

Lực đẩy gần nhất đến từ việc Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn, khiến giá dầu hạ nhiệt, kỳ vọng lạm phát dịu lại và cả vàng lẫn bạc cùng tăng hơn 3% trong phiên ngày 15/6. Trước đó, xung đột Mỹ và Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026 từng đẩy giá dầu vượt 100 USD mỗi thùng và thổi bùng kỳ vọng lạm phát, trở thành lực cản lớn nhất với kim loại quý trong gần bốn tháng.

Áp lực vĩ mô vẫn hiện diện rõ. Lạm phát Mỹ tháng 5 leo lên 4,2%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, chủ yếu do giá năng lượng tăng 23,5% gắn với xung đột Iran. Cùng lúc, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, hơn gấp đôi dự báo khoảng 80.000, qua đó xóa gần như toàn bộ kỳ vọng Fed sớm nới lỏng.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Sức ép kép đó từng kéo giá vàng đi xuống mạnh đầu tháng. Kim loại quý có lúc lùi về quanh 4.165 USD, thấp hơn khoảng 25% so với đỉnh lịch sử 5.589 USD lập ngày 28/1, đồng thời lần đầu đóng cửa dưới đường trung bình 200 ngày kể từ tháng 10/2023. Mức giá hiện tại quanh 4.342 USD cho thấy dòng tiền trú ẩn đã quay lại khi rủi ro địa chính trị tạm lắng.

Tâm điểm tuần này dồn vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 16 và 17/6, cuộc họp đầu tiên dưới vai trò Chủ tịch của ông Kevin Warsh. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường định giá 97% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này, song vẫn dành tới 70% khả năng có ít nhất một lần tăng lãi suất trước tháng 12. Kết quả cuộc họp sẽ định hình hướng đi của đồng USD và lợi suất trái phiếu, hai biến số chi phối trực tiếp giá vàng.

Bệ đỡ dài hạn cho kim loại quý vẫn vững. Các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn vàng trong quý I/2026 và tiếp tục gom hàng trong tháng 4, riêng Trung Quốc tăng dự trữ 18 tháng liên tiếp. Lực cầu chính thức bền bỉ giúp giá vàng giữ được vùng cao dù dòng tiền đầu cơ chốt lời theo tin tức.

Về triển vọng, giới phân tích lớn vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng cao hơn mặt bằng hiện tại. Các dự báo cuối năm 2026 lần lượt là 5.400 USD của Goldman Sachs, khoảng 6.000 USD của JPMorgan, 5.500 USD của UBS và 5.200 USD của Morgan Stanley, đều cách giá hiện tại từ 20% đến hơn 40%. Tuy vậy, các tổ chức cũng nhấn mạnh kịch bản phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị và đường hướng chính sách của Fed.

Với nhà đầu tư trong nước, giá vàng miếng SJC neo cao và chênh lệch mua bán rộng khiến biên độ rủi ro ngắn hạn lớn hơn. Nhà đầu tư nên theo sát kết quả cuộc họp Fed và diễn biến đàm phán Mỹ và Iran trước khi xuống tiền ở vùng giá cao.