“Train the Trainers 2024 - Demo Day: Bật Mode AI - Đón chào năm học mới” diễn ra tại các điểm trường trên khắp cả nước. Từ Đại học Bách khoa Hà Nội, đến Trường Phổ thông Liên cấp Edison (Hưng Yên), Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn), Trung tâm Giáo dục Trải nghiệm Steam Park (Nghệ An), Trường Tiểu học – THCS- THPT FPT (Đà Nẵng), Trường TH&THCS An Thới 2 (Kiên Giang)...

Sự kiện thu hút gần 15.000 người xem online và hơn 600 giáo viên đăng ký tham gia trực tiếp tại 10 điểm cầu. Tham dự sự kiện có bà Mary Elizabeth Polley - Tham tán Văn hóa Thông tin Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo; Tiến sĩ Trương Công Tuấn - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) vào giáo dục tại Việt Nam.

Thông qua sự kiện đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) vào giáo dục tại Việt Nam; tạo cơ hội cho các giáo viên trên toàn quốc thể hiện những sản phẩm giảng dạy sáng tạo và độc đáo. Kết thúc khóa “Train the Trainers 2024”, đã có 827 dự án được thực hiện tại 10 điểm trường online & offline. Đã có hơn 8.000 đơn đăng ký tham gia chương trình cùng với 15 giảng viên và cố vấn và 10 dự án tiêu biểu đã được lựa chọn. “Train the Trainers 2024 - Demo Day: Bật Mode AI - Đón chào năm học mới” đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng giáo dục Việt Nam, thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của các giáo viên trong việc áp dụng Gen AI vào giảng dạy.

Theo ông Trần Việt Hùng - nhà sáng lập của Steam for Vietnam Foundation, “Train the Trainers 2024” là chương trình đầu tiên ở trên thế giới triển khai đào tạo đại trà về Gen AI cho giáo viên ở quy mô quốc gia. Các giáo viên Việt Nam đã tiên phong đã thành công trong việc dám thử sức bước chân lên chuyến tàu Gen AI. Điều này chứng minh rằng cộng đồng giáo viên Việt Nam hoàn toàn có thể đi cùng với thế giới trong làn sóng công nghệ này.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn luôn sẵn sàng phối hợp cùng với Steam for Vietnam cũng như các tổ chức khác trong việc áp dụng các tiến bộ của công nghệ vào trong hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn thời gian tới Steam for Vietnam sẽ tiếp tục triển khai những kế hoạch, mở rộng các hoạt động đào tạo đối với thầy cô giáo về sử dụng AI trong việc giảng dạy. Đồng thời phổ biến, đưa các bài mẫu, các sản phẩm cụ thể đã được lựa chọn lên kho dữ liệu số của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp giáo viên cả nước có thể tham khảo trong quá trình tổ chức các hoạt động của mình.

Lễ bế giảng "Train the Trainers 2024 - Demo Day: Bật Mode AI - Đón chào năm học mới" tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cũng tại sự kiện Tham tán Văn hóa Thông tin Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Mary Elizabeth Polley đã ghi nhận những cống hiến của các thày cô giáo Việt Nam trong chương trình “”Train the Trainers 2024. Bà Mary Elizabeth Polley đồng thời cho rằng, các thầy cô đã góp phần to lớn trong việc tạo dựng một cộng đồng Steam vô cùng năng nổ, đi đầu và tiên phong trong việc đưa AI vào giảng dạy. Các thầy cô đã có những cống hiến tuyệt vời trong việc đưa Việt Nam trở thành một đất nước có nền kinh tế ứng dụng công nghệ cao; đưa các em học sinh Việt Nam trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai.

Được biết, Steam for Vietnam Foundation là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động liên quan tới giáo dục STEAM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Arts - Nghệ thuật, Math - Toán học) tại Việt Nam. Đội ngũ Steam for Vietnam Foundation vận hành bởi mạng lưới hơn 200 tình nguyện viên, gồm các chuyên gia, sinh viên và du học sinh người Việt trên toàn cầu. Steam for Vietnam Foundation mong muốn đem giáo dục Steam đẳng cấp quốc tế và hoàn toàn miễn phí cho hàng triệu trẻ em Việt thông qua mô hình Live Mooc với hình thức Trực tuyến kết hợp Tại chỗ (Online-merge-Offline).

Steam for Vietnam Foundation cũng hợp tác cùng các tổ chức hàng đầu thế giới như Unicef và Scratch Foundation để đưa các chương trình giáo dục Steam đẳng cấp quốc tế về cho các học sinh Việt nam một cách hoàn toàn miễn phí. Năm 2023, Steam for Vietnam Foundation đã đưa hơn 100 học sinh từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để tham gia kỳ thi robotics lớn nhất thế giới. Steam for Vietnam Foundation đã khởi xướng “Train the Trainers 2024” là khóa học đầu tiên về AI dành cho giáo viên có quy mô toàn quốc. Mục tiêu là tiên phong đưa AI vào giáo dục, giúp giáo viên áp dụng các ứng dụng thực tế của AI vào lớp học, như hỗ trợ tạo giáo án, bài giảng, chấm điểm.