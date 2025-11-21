Xuất khẩu tháng 10 của Nhật Bản vượt xa ước tính. Ảnh minh họa: Getty.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 10 tăng vượt kỳ vọng khi các chuyến hàng sang Châu Á và Châu Âu đồng loạt mở rộng. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới trong bối cảnh nhiều chỉ số quý ba đang cho thấy sự suy yếu.

Theo số liệu do Chính phủ Nhật Bản công bố sáng thứ sáu, xuất khẩu tháng 10 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 1,1% từ cuộc khảo sát của Reuters, dù thấp hơn mức tăng 4,2% của tháng 9.

Trong tháng, xuất khẩu sang Châu Á tăng 4,2% và sang Tây Âu tăng 8,8%. Hai thị trường này đã bù đắp phần lớn mức giảm 2,7% của thị trường Bắc Mỹ, nơi lượng hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 3,1%.

Dòng xe ô tô, mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Nhật Bản tại Mỹ, giảm 7,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm này nhẹ hơn rất nhiều so với mức 24,2% của tháng trước.

Số liệu xuất khẩu tích cực xuất hiện trong thời điểm Tokyo và Bắc Kinh đang vướng vào căng thẳng ngoại giao liên quan đến bình luận của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan. Giới phân tích nhận định tác động của tranh cãi này có thể sẽ phản ánh rõ hơn trong dữ liệu thương mại tháng tới.

Hôm thứ tư, Asia Group thông báo Trung Quốc đại lục đã tạm dừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Nhóm này cũng dẫn lại thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một số cửa hàng thương hiệu Nhật tại Thượng Hải và Bắc Kinh đã tự nguyện đóng cửa trong vài ngày với lý do “ai cũng biết”.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Nhật Bản bất ngờ tăng 0,7% vào tháng 10, trái ngược với dự báo giảm 0,7% từ cuộc khảo sát của Reuters.

Xuất khẩu mạnh hơn dự kiến được đánh giá là tin vui đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong quý ba, GDP của nước này giảm 0,4% so với quý trước, trong đó xuất khẩu ròng kéo tốc độ tăng trưởng giảm 0,2 điểm phần trăm.

Cũng trong ngày thứ sáu, Nhật Bản công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng. Lạm phát toàn phần tiếp tục vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản trong 43 tháng liên tiếp.

Ngay sau khi số liệu được phát hành, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,38%. Đồng yên tăng nhẹ, giao dịch ở mức 157,39 đô la Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết bà quan ngại trước các biến động một chiều và quá mạnh của thị trường tiền tệ, để ngỏ khả năng can thiệp nếu cần thiết. Theo dữ liệu của LSEG, đồng đô la đã tăng 2,19% so với đồng yên từ đầu tháng 11 và tăng 9,52% trong 6 tháng gần đây.