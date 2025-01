REV-ECIT 2023 có gì thú vị?

Đây là sự kiện khoa học lớn nhất của Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam được tổ chức mỗi dịp cuối năm với mục đích công bố các công trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ đang giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học cũng như các Cơ sở Nghiên cứu - Ứng dụng của các doanh nghiệp. Đồng thời, Hội nghị cũng là nơi kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh trên khắp cả nước.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham dự và có bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam diễn ra cùng ngày với Hội nghị REV-ECIT 2023. Ảnh: Phạm Anh

Với chủ đề “Đổi mới -Truyền cảm hứng – Giải phóng sức mạnh công nghệ”, Hội nghị Quốc gia lần thứ 26 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2023) sẽ diễn ra với 8 phiên hội thảo chuyên đề xoay quanh các nội dung liên quan đến Truyền thông, Vô tuyến, Bảo mật phần cứng, Công nghệ thông tin và Mạng máy tính, Kỹ thuật Điện tử.

Trong tổng số 8 phiên thảo luận này có đến 2 chủ đề đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các thành viên, phản ánh đúng xu hướng của thời cuộc, đó chính là chủ đề “Truyền thông và Vô tuyến.” Do đó, chủ đề này sẽ được chia làm 2 phiên với sự chủ trì của hai nhóm, nhóm 1 do PGS.TS Lê Minh Thùy và PGS.TS Lương Duy Mạnh chủ trì, nhóm 2 do GS.TS Trần Duy Trung và TS. Đoàn Văn Sáng chủ trì.

Chủ đề thứ 2 cũng thu hút được sự quan tâm không kém của các tác giả tham gia đó là chủ đề về “Kỹ thuật Điện tử”. Chủ đề này cũng được chia làm 2 phiên Hội thảo, dưới sự chủ trì của TS. Ngô Mạnh Tiến và PGS. TS. Hoàng Trọng Minh, và một góc nhìn khác sẽ được chủ trì bởi PGS. TS. Phạm Thanh Hiệp và TS. Bồ Quốc Bảo.

Các phiên kỹ thuật báo cáo tại Hội nghị REV-ECIT 2023. Ảnh: Phạm Anh

Ngoài 4 phiên hội thảo chuyên đề với 2 chủ đề trọng tâm kể trên, REV-ECIT 2023 còn có 4 phiên thảo luận chuyên đề khác là “Xử lý Tín hiệu” do GS. Trần Đức Tân và PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm làm chủ tọa; chủ đề “Mạng AI trong truyền thông vô tuyến” dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Tiến Hòa và TS. Huỳnh Thế Thiện. Chủ đề về “Công nghệ thông tin và Mạng máy tính” sẽ được ‘bảo trợ’ bởi hai chủ tọa là PGS.TS. Đinh Thị Thái Mai và TS. Trần Thế Nghiệp. Cuối cùng là chủ đề “Bảo Mật Phần Cứng” được giải đáp bởi hai diễn giả là TS. Đào Bá Anh và TS. Nguyễn Văn Trung.

Cùng với các phiên hội thảo chuyên đề, nơi luôn thu hút được sự tham gia đông đảo của giảng viên, sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố, REV-ECIT 2023 còn là dịp để Hội Vô tuyến Điện tử - Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (19/12/1988-19/12/2023). Đây chắc chắn sẽ là ngày hội lớn của các thành viên Hội là các nhà khoa học, các kỹ sư điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

Được biết, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT) là chương trình thường niên do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. REV-ECIT là nơi các nhà khoa học khẳng định những nghiên cứu của mình về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin. REV-ECIT tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm nhận diện cũng như đề xuất giải quyết các vấn đề trong việc phát triển Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Thông tin thêm xem tại: https://rev-ecit.vn/