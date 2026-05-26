Bắc Ninh công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Viễn thông và Internet

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Báo cáo đăng ký chuyển giao New gTLD; báo cáo hoạt động Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD); báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam; đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Các thủ tục được thực hiện theo hình thức nộp hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính thông qua nộp trực tiếp, dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng định danh quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận, trả kết quả gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường Kinh Bắc hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Các thủ tục đều không thu phí, lệ phí; thời gian giải quyết từ 5 đến 19 ngày làm việc tùy từng thủ tục.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Bắc Ninh kiểm tra thiết bị viễn thông.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; thời hạn hoàn thành chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường thực hiện niêm yết công khai nội dung thủ tục hành chính tại các điểm tiếp nhận, trả kết quả và tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở Quyết định số 2466/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viễn thông và Internet; đồng thời thực hiện theo tinh thần phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.