Bộ KH&CN yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng dịch vụ bưu chính

Ảnh minh họa

Ngày 28/3/2025, Bộ KH&CN đã phát hành văn bản số 509/BTTTT-BC gửi các doanh nghiệp bưu chính, yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn dữ liệu người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, báo chí đã phản ánh khá thường xuyên về tình trạng kẻ xấu giả mạo nhân viên của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính để thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin người dùng

Để bảo đảm an toàn dữ liệu của người sử dụng dịch vụ bưu chính và nâng cao chất lượng dịch vụ, Bộ KH&CN đã yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện năm nội dung quan trọng.

Đầu tiên, Bộ nghiêm cấm doanh nghiệp bưu chính tiết lộ thông tin sử dụng dịch vụ bưu chính (theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Bưu chính). Các doanh nghiệp cần phổ biến, quán triệt cho toàn bộ nhân viên giao hàng về trách nhiệm bảo mật thông tin và hình thức xử lý nếu để xảy ra lộ lọt thông tin.

Văn bản cũng nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp có hành vi "Tiết lộ thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính trái pháp luật" sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Nhiều giải pháp bảo vệ thông tin người dùng

Thứ hai, Bộ KH&CN yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính rà soát hoạt động của các hệ thống thông tin trong cung ứng dịch vụ để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.

Thứ ba, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Thứ tư, văn bản khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng các giải pháp để bảo vệ thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính như: hệ thống thông tin định danh cuộc gọi của nhân viên bưu chính, mã hóa thông tin trên các bưu gửi (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nội dung hàng hóa...).

Cuối cùng, Bộ KH&CN nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, trong đó chú trọng bảo mật thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính theo các quy định có liên quan tại Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tình trạng lừa đảo gia tăng đáng báo động

Thực tế cho thấy, tình trạng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng đang diễn biến phức tạp. Theo các nguồn tin báo chí được dẫn trong văn bản của Bộ KH&CN, đã có nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra, như trường hợp một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa mất 800 triệu đồng.

Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá, việc lộ lọt dữ liệu cá nhân của người dùng dịch vụ bưu chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giả mạo shipper để lừa đảo. Khi nắm được thông tin về đơn hàng, tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại và giá trị đơn hàng, kẻ gian dễ dàng thực hiện các kịch bản lừa đảo tinh vi.

Việc Bộ KH&CN ban hành văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng được đánh giá là bước đi kịp thời, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của các doanh nghiệp bưu chính trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.