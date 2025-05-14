Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu

Bộ KH&CN công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu.

Hàng trăm hồ sơ, 32 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, sau hơn một tháng ra mắt kể từ ngày 9-4, Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn đã tiếp nhận tổng cộng 426 hồ sơ sản phẩm, giải pháp khoa học và công nghệ. Trong số đó, 71 sản phẩm, giải pháp hữu ích đã được thẩm định và công bố.

Hôm qua, Bộ KH&CN tiếp tục công bố thêm 32 sản phẩm tiêu biểu mới. Các sản phẩm này bao gồm 14 sản phẩm từ Tập đoàn FPT, 12 sản phẩm từ VNPT, 4 sản phẩm của CMC, 1 sản phẩm của Viettel và 1 sản phẩm của Misa.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, các sản phẩm được công bố trên cổng thông tin không chỉ phản ánh sức sống mạnh mẽ của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mà còn cho thấy sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học trên toàn quốc.

Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn, Kênh kết nối sáng kiến, nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: PA

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đại diện Bộ KH&CN nhấn mạnh rằng, Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn được xây dựng nhằm hiện thực hóa mô hình hợp tác "ba nhà" - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp - trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách, hỗ trợ nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển; Nhà trường thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đăng ký sản phẩm lên cổng thông tin; Doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm.

Được biết, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các phiên công bố sản phẩm định kỳ hàng tuần, tiếp tục mở rộng danh mục các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu trên cổng nq57.mst.gov.vn, tạo điều kiện để các sản phẩm đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường và người dùng.