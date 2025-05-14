Chuyển động số
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu

Thế Kiên

Thế Kiên

10:51 | 14/05/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu trên Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Bộ KH&CN công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu
Bộ KH&CN công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu.

Hàng trăm hồ sơ, 32 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, sau hơn một tháng ra mắt kể từ ngày 9-4, Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn đã tiếp nhận tổng cộng 426 hồ sơ sản phẩm, giải pháp khoa học và công nghệ. Trong số đó, 71 sản phẩm, giải pháp hữu ích đã được thẩm định và công bố.

Hôm qua, Bộ KH&CN tiếp tục công bố thêm 32 sản phẩm tiêu biểu mới. Các sản phẩm này bao gồm 14 sản phẩm từ Tập đoàn FPT, 12 sản phẩm từ VNPT, 4 sản phẩm của CMC, 1 sản phẩm của Viettel và 1 sản phẩm của Misa.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, các sản phẩm được công bố trên cổng thông tin không chỉ phản ánh sức sống mạnh mẽ của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mà còn cho thấy sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học trên toàn quốc.

Bộ KH&CN công bố 32 sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu

Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn, Kênh kết nối sáng kiến, nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số.

Ảnh: PA

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đại diện Bộ KH&CN nhấn mạnh rằng, Cổng thông tin nq57.mst.gov.vn được xây dựng nhằm hiện thực hóa mô hình hợp tác "ba nhà" - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp - trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách, hỗ trợ nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển; Nhà trường thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đăng ký sản phẩm lên cổng thông tin; Doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm.

Được biết, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các phiên công bố sản phẩm định kỳ hàng tuần, tiếp tục mở rộng danh mục các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu trên cổng nq57.mst.gov.vn, tạo điều kiện để các sản phẩm đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường và người dùng.

Danh sách chi tiết 32 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu của 5 doanh nghiệp công nghệ vừa được công bố trên Cổng nq57.mst.gov.vn:

1. Công ty Cổ phần CMC (4 sản phẩm)

CIVAMS: Giải pháp quản lý và phân tích hình ảnh thông minh (nhận diện khuôn mặt, giám sát an ninh, giám sát giao thông…)

CMC Cloud: Nền tảng điện toán đám mây Việt Nam, hỗ trợ Cloud Native, AI, Deep Learning, bảo mật chuẩn quốc tế.

C-Contract: Giải pháp số hóa, tự động hóa quy trình ký hợp đồng, chứng từ điện tử.

C-Notary: Giải pháp số hóa, tự động hóa quy trình công chứng, quản lý hồ sơ công chứng, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm rủi ro pháp lý.

2. Tập đoàn FPT (14 sản phẩm)

akaMes: Phần mềm quản trị sản xuất ứng dụng AI, điều độ sản xuất thời gian thực.

FPT.EMR: Nền tảng quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.

Chip (Mạch tích hợp - Integrated Circuit): Giải pháp quản lý nguồn cho thiết bị số hiện đại.

FPT.EagleEye MDR: Giải pháp phát hiện, phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối.

akaBot: Hệ sinh thái tự động hóa thông minh, ứng dụng AI, RPA, machine learning.

FPT.IDCheck: Giải pháp xác thực số chống giả mạo, ứng dụng AI.

FPT Cloud: Nền tảng đám mây bảo mật cao, hỗ trợ nhiều ứng dụng phức tạp (Database, AI/ML, SAP, ERP).

FPT .eContract: Nền tảng số hóa quy trình ký kết hợp đồng.

FPT .eSign: Giải pháp chữ ký số từ xa trên nền tảng đám mây, tích hợp eKYC, AI.

FPT AI Knowledge Explore: Nền tảng quản trị tri thức doanh nghiệp, truy xuất dữ liệu tự nhiên.

FPT AI Mentor: Giải pháp tự động hóa, cá nhân hóa đào tạo nhân sự bằng AI.

FPT AI Agents: Nền tảng xây dựng, vận hành nhân sự AI (AI Agent) bằng ngôn ngữ tự nhiên.

FPT AI Engage: Nền tảng tự động hóa tổng đài, voicebot AI, xử lý cuộc gọi đi/đến.

FPT.AI: Nền tảng AI toàn diện cho doanh nghiệp, gồm các bộ giải pháp về hội thoại, xử lý tài liệu, định danh khách hàng, quản lý nhân sự...

3. Tập đoàn VNPT (12 sản phẩm)

Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối Viễn thông thế hệ mới: Dòng thiết bị modem quang GPON/XGSPON ONT iGate & Hệ thống quản lý Cloud Based - ONE Telco.

Bộ thiết bị Mesh WiFi 5/6 Access Point & Hệ thống quản lý ONE Mesh.

Nền tảng Định danh điện tử (VNPT eKYC ID Check): Nhận dạng, trích xuất thông tin từ giấy tờ, xác minh danh tính.

Dịch vụ ký số từ xa (VNPT SmartCA): Ký số trên thiết bị di động, bảo mật cao.

Phần mềm Một cửa liên thông (VNPT iGate): Nền tảng tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ hành chính công.

Phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử (VNPT HSSK): Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Dịch vụ máy chủ ảo (VNPT Cloud): Cung cấp IaaS, PaaS, SaaS, bảo mật cao, hạ tầng Tier 3.

Cổng TTĐT (vnPortal): Trang thông tin điện tử tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ, ứng dụng.

Cổng thông tin dữ liệu mở (VNPT ODP): Trang TTĐT tích hợp, tăng tương tác với khách hàng.

Phần mềm hệ thống nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (VNPT VXP): Kết nối, chia sẻ dữ liệu theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn.

Phần mềm hóa đơn điện tử (VNPT Invoice): Phát hành, lưu trữ hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy.

Hợp đồng điện tử VNPT (eContract): Dịch vụ hỗ trợ giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử.

4. Tập đoàn Viettel (1 sản phẩm)

Viettel vCloud: Nền tảng điện toán đám mây cung cấp IaaS, PaaS, SaaS, bảo mật cao, hỗ trợ OpenStack, Kubernetes, kết nối AWS, Azure.

5. Công ty Cổ phần MISA (1 sản phẩm)

MISA FinGov: Nền tảng quản trị tài chính Nhà nước, hợp nhất các nghiệp vụ quản trị tài chính, hỗ trợ quy trình từ lập, kiểm tra, phê duyệt dự toán đến quản lý tài sản công, tính lương.
Cổng thông tin nghị quyết 57 nq57.mst.gov.vn Bộ KH&CN Phạm Đức Long Thứ trưởng Bộ KH&CN 32 sản phẩm tiêu biểu đổi mới sáng tạo

