Bộ KH&CN với trọng trách lớn lao sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra đột phá về KH, CN, ĐMST và CĐS

Vân Tước

Vân Tước

14:33 | 07/03/2025
Tại buổi Lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chiều ngày 06/3/2025, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ rõ: Việc hợp nhất hai Bộ không chỉ thay đổi về tổ chức, mà còn mang tính chiến lược, có cơ hội tạo ra những đột phá mới với quy mô lớn gấp đôi. Bộ KH&CN hợp nhất có trọng trách, sứ mệnh lớn lao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để cùng đưa Bộ phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời gian tới.
Bộ KHCN với trọng trách lớn lao sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra đột phá về KH, CN, ĐMST và CĐS - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Bộ KH&CN với trọng trách lớn lao sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra đột phá về KH, CN, ĐMST và CĐS

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay, mặc dù quá trình hợp nhất hai Bộ (KH&CN, TT&TT) có nhiều thách thức nhưng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo hai Bộ, hai cơ quan về tổ chức cán bộ, do đó, quá trình này đã hoàn thành.

Bộ mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển KH, CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia. Đây là 3 trụ cột quan trọng để đất nước bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ. Từ hôm nay, Bộ KH&CN mới với trọng trách lớn lao sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra đột phá về KH, CN, ĐMST và CĐS. Những nhiệm vụ này đã được xác định rõ trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Bộ KH&CN là lực lượng nòng cốt để hiện thực hóa Nghị quyết 57.

Bộ trưởng nhấn mạnh các tư tưởng, giá trị cốt lõi: Tiên phong, Sáng tạo, Đột phá, Trung dũng, Nghĩa tình.

Bộ KHCN với trọng trách lớn lao sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra đột phá về KH, CN, ĐMST và CĐS - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho cấp Trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Tiên phong là người đi đầu, dẫn lối, mở đường. Đối với những người làm nghiên cứu, khoa học, tri thức, công nghệ mới, chữ "đi đầu", "tiên phong" là phù hợp nhất, quan trọng nhất. Một quốc gia chỉ có thể thay đổi thứ hạng khi đi đầu. Đi đầu thì gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng giá trị mang lại là rất lớn. Đi đầu thì cũng phải dũng cảm, chính là chữ "dám".

Sáng tạo là phát minh, đổi mới, là cách tiếp cận mới, định hình mới. Sáng tạo góp phần tạo ra sức sống cho một tổ chức. Trong giai đoạn hiện nay, sáng tạo là dựa trên ĐMST, dựa trên CĐS.

Đột phá làtạo ra bước tiến vượt bậc, là phá vỡ giới hạn cũ. Trong thời đại cách mạng 4.0, sáng tạo mang tính phá hủy. Thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề cũ cũng là đột phá. Đất nước muốn phát triển nhanh thì phải đột phá.

Trung dũng là trung thành, dũng cảm, trung thực. Trung thành là trung thành với lý tưởng, với tổ chức của mình. Dũng cảm là dám đặt mục tiêu cao, dám chấp nhận thách thức, là đi xuyên qua khó khăn, khi thất bại thì đứng dậy đi tiếp. Trung thực là ngay thẳng, thành thực, liêm chính, trong sạch.

Bộ KHCN với trọng trách lớn lao sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo ra đột phá về KH, CN, ĐMST và CĐS - Ảnh 3.

Toàn cảnh sự kiện

Nghĩa tình là biết ơn thế hệ đi trước, giống con sông có cội, có nguồn. Muốn nghĩa tình thì phải làm cho tổ chức của mình phát triển.

Bên cạnh những giá trị cốt lõi nêu trên, trong bối cảnh mới, thời kỳ mới, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm- Bứt phá.

Làm gương là thái độ mẫu mực của lãnh đạo các cấp.

Kỷ cương là sự tuân thủ của mọi người ở tất cả các cấp, tất cả công việc. Đã nhận việc thì làm đến nơi, làm có kết quả.

Trọng tâm là tìm ra cái chính để làm, cái chính chỉ chiếm 10-20% nhưng đóng vai trò quyết định đến 80%, nhất là trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Bứt phá là thay đổi cách tiếp cận để biến việc khó thành việc dễ, việc bất khả thi thành việc khả thi. Việc càng khó càng cần cách tiếp cận mới.

Bộ trưởng cũng lưu ý, trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung nhiều hơn vào "công nghệ" vì trong một thời gian dài trước đây, chúng ta chú ý nhiều đến "khoa học". Khoa học là nghiên cứu, tạo ra tri thức mới. Còn phát triển công nghệ là tạo ra công cụ mới cho lực lượng sản xuất lao động. ĐMST là từ tri thức mới của nghiên cứu khoa học, từ công cụ mới để tạo ra ý tưởng mới, giải pháp mới. Đặc biệt, ĐMST là phải tập trung vào kết quả cuối cùng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sự dịch chuyển của con người sang không gian số là sự dịch chuyển vĩ đại nhất của loài người trong một trăm nghìn năm qua. Trên môi trường số, tất cả đều mới, nhưng trong môi trường số này, nghiên cứu nhanh hơn, tạo ra sản phẩm, dịch vụ nhanh hơn, đặc biệt tốc độ phổ cập vô cùng nhanh. KHCN, ĐMST trong ngữ cảnh hiện nay là trong môi trường số. 82% của ĐMST là ĐMST số, 82% kỳ lân là kỳ lân số. Chuyển đổi số tạo ra mảnh đất mới cho ĐMST.

Bộ KH&CN mới không chỉ đảm nhiệm công việc của hai Bộ trước đây, mà còn tiên phong trong đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Bộ trưởng mong muốn, chúng ta cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, chung tay cùng đưa Bộ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

