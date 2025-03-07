Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và góc nhìn tâm lý về hạnh phúc của phụ nữ trong công việc

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trong ngày làm việc đầu tiên của Bộ KH&CN mới. Ảnh: VUSTA

Góc nhìn tâm lý về hạnh phúc và vai trò của phụ nữ trong công việc

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ trong xã hội mà còn là thời điểm để nhìn nhận lại vai trò, giá trị và hạnh phúc của họ. Trong thư chúc mừng gửi tới các đồng nghiệp nữ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về hạnh phúc của người phụ nữ trong công việc và cuộc sống. Từ góc độ tâm lý học, thông điệp của Bộ trưởng không chỉ là lời chúc mà còn là một triết lý sống về hạnh phúc và ý nghĩa của công việc.

Một trong những thông điệp quan trọng mà Bộ trưởng muốn gửi gắm là khả năng tìm thấy hạnh phúc ngay trong hiện tại. Theo tâm lý học tích cực, việc sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc giúp con người cảm thấy hài lòng và an nhiên hơn. Khi một người tập trung vào công việc mà họ đang làm, không bị xao nhãng bởi những lo âu về tương lai hay hối tiếc quá khứ, họ sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa trong từng hành động. Điều này cũng phản ánh triết lý sống chánh niệm (mindfulness), một phương pháp giúp nâng cao sự tập trung và hạnh phúc trong cuộc sống.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng hạnh phúc đến từ việc mỗi công việc được ghi nhận, giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết tự quyết (Self-Determination Theory) của Deci và Ryan, trong đó con người cảm thấy hạnh phúc nhất khi có sự tự chủ, năng lực và kết nối với cộng đồng. Khi công việc không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ mà trở thành một phần của sự phát triển bản thân, nó sẽ mang lại sự hài lòng và động lực mạnh mẽ.

Ảnh: Mic.gov.vn

Sáng tạo và đổi mới - Yếu tố giúp phụ nữ tìm thấy ý nghĩa trong công việc

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sáng tạo và đổi mới trong công việc. Theo nhiều nghiên cứu tâm lý học, con người cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ có cơ hội khám phá những điều mới mẻ và vượt qua thử thách. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ - những người không ngừng tìm kiếm sự phát triển bản thân, dù trong công việc hay cuộc sống cá nhân. Khi phụ nữ cảm thấy rằng công việc của mình đóng góp vào sự phát triển của tổ chức và xã hội, họ sẽ có động lực làm việc và cảm thấy giá trị của bản thân được khẳng định.

Trong bức thư, Bộ trưởng cũng đề cập đến những phẩm chất đặc biệt của phụ nữ như lòng yêu thương, sự bao dung và trắc ẩn. Đây không chỉ là những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là những yếu tố cốt lõi giúp phụ nữ duy trì cân bằng cảm xúc và tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Từ góc độ tâm lý học, lòng trắc ẩn không chỉ giúp con người gắn kết với nhau mà còn giảm căng thẳng, lo âu và giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Chính vì vậy, phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong gia đình mà còn là nhân tố lan tỏa sự hài hòa và tích cực trong công việc.

Hạnh phúc là sự lựa chọn

Nhìn từ góc độ tâm lý học, thông điệp mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi tới các đồng nghiệp nữ không chỉ đơn thuần là lời chúc mừng nhân ngày 8/3, mà còn là một triết lý sâu sắc về cách mỗi người có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong công việc và cuộc sống.

Hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính cách chúng ta đón nhận cuộc sống, tập trung vào hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc và biết yêu thương bản thân cũng như những người xung quanh. Với sự đồng hành của những người lãnh đạo thấu hiểu và truyền cảm hứng, phụ nữ sẽ có thêm động lực để khẳng định mình và cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.