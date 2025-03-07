Bộ KH&CN tiếp tục triển khai Đề án 'Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa'

Mục tiêu và ý nghĩa của Đề án

Được phê duyệt từ năm 2017 theo Quyết định số 677/QĐ-TTg, Đề án hướng đến xây dựng một nền tảng tri thức số chung cho người Việt. Đây là dự án quan trọng nhằm tổng hợp, số hóa và phổ biến tri thức trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, pháp luật, khoa học kỹ thuật...

Bên cạnh đó, Đề án còn đặt mục tiêu hình thành một hệ sinh thái tri thức mở, thu hút sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong việc đóng góp và khai thác tài nguyên tri thức số. Qua đó, thúc đẩy niềm đam mê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam.

Vai trò của Bộ KH&CN trong triển khai Đề án

Việc giao Bộ KH&CN tiếp tục triển khai Đề án thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc phát triển và mở rộng hệ tri thức số, phục vụ thiết thực cho cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội trong thời đại số. Bộ KH&CN sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/2/2025.