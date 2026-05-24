Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi kép trong kỷ nguyên số

Ngày 22/5, tại Bắc Ninh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2026”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thay mặt Bộ Hợp tác Phát triển, CHLB Đức triển khai.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Chương trình có sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (BACLINK), Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo mở BambuUP và sự đồng hành của các đơn vị giải pháp nhữ: VNPT Bắc Ninh, AIZ và GREEN IN.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Trung - Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể nhấn mạnh: “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã không còn là xu hướng mang tính lựa chọn, mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp chủ động triển khai chuyển đổi kép sẽ có điều kiện nâng cao năng suất, tối ưu chi phí vận hành, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.”

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương tiếp cận các công cụ, giải pháp và nguồn lực thực thi chuyển đổi kép - kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, từ đó tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội thảo, hoạt động khảo sát tương tác “Định vị Chân dung Doanh nghiệp Số & Xanh” cho thấy phần lớn doanh nghiệp sản xuất địa phương vẫn đang ở giai đoạn đầu của hành trình chuyển đổi kép, với các rào cản chính về chi phí đầu tư, nhân lực và dữ liệu phân mảnh.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các thách thức này, EY Việt Nam đã giới thiệu Bộ công cụ Đánh giá mức độ trưởng thành kép (TMA) giúp doanh nghiệp tự đánh giá hiện trạng và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Đi sâu vào các bài toán vận hành thực tiễn, chuyên gia giải pháp số AIZ chia sẻ các giải pháp ứng dụng AI và tích hợp dữ liệu nhằm tối ưu vận hành, giảm lãng phí tài nguyên và hỗ trợ báo cáo ESG; bên cạnh đó chuyên gia giải pháp xanh GREEN IN giới thiệu lộ trình giảm phát thải cùng các giải pháp kỹ thuật xanh giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế.

Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hiệp hội BACLINK điều phối phiên tọa đàm “Chuyển đổi kép trong thực tiễn doanh nghiệp”.

Tại phiên tọa đàm chuyên sâu, các chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng trao đổi về bài toán nguồn lực, lộ trình triển khai thực tế và nhấn mạnh vai trò của dữ liệu, công nghệ AI cùng tư duy chiến lược dài hạn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất trước các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu.

Thông qua hội thảo, các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và đơn vị giải pháp kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đồng hành thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tỉnh Bắc Ninh từng bước triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách hiệu quả, phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp địa phương.