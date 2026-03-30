Xe và phương tiện
Xe 365

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Tạ Thành

Tạ Thành

17:25 | 30/03/2026
Mẫu SUV hybrid Omoda C5 SHS-H chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm sử dụng công nghệ điện hóa.
Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý
Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Omoda C5 SHS-H thuộc phân khúc SUV B+. Xe được phân phối với hai phiên bản Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 669 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng triển khai chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong vòng 8 năm dành cho 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc.

Thiết kế theo hướng thể thao, tối ưu không gian cabin

Về thiết kế, Omoda C5 SHS-H có chiều dài 4.447 mm, rộng 1.824 mm và cao 1.588 mm, tương đương các mẫu hybrid cùng phân khúc. Hãng tập trung tối ưu không gian cabin theo hướng rộng rãi và thực dụng hơn.

Kiểu dáng coupe vẫn được giữ lại, kết hợp với bộ mâm hai tông màu, tạo phong cách trẻ trung và thể thao. Thiết kế này cho thấy hãng tiếp tục nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người ưu tiên yếu tố thẩm mỹ và công nghệ.

Omoda C5 SHS-H chính thức về Việt Nam. Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH
Omoda C5 SHS-H chính thức về Việt Nam. Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH

So với bản chạy xăng, phiên bản hybrid được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt mới, bổ sung thanh giá nóc, thay đổi thiết kế đuôi xe và sử dụng bộ mâm hai tông màu.

Khoang nội thất của xe tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Mẫu SUV này trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa Sony, camera quan sát 540 độ, kính cách âm hai lớp và hệ thống lọc không khí PM0.3.

Thiết kế khoang lái của Omoda C5 SHS-H. Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH
Thiết kế khoang lái của Omoda C5 SHS-H. Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH

Ngoài ra, xe tích hợp các tiện ích như ghế sưởi và làm mát, cùng tính năng khởi động từ xa, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Mẫu SUV hybrid trang công nghệ AI, đi hơn 1000 km khi được nạp đầy nhiên liệu

Điểm nhấn lớn nhất của Omoda C5 SHS-H nằm ở hệ truyền động Super Hybrid System (SHS). Đây là hệ hybrid tự sạc, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, cho phép xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau. Theo công bố, xe có thể di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu và sạc pin, phù hợp với cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn hành trình dài.

Cụ thể, xe sử dụng động cơ xăng 1.5TDGI thế hệ thứ năm, đạt hiệu suất nhiệt 44,5%, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm. Mô-tơ điện đi kèm có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Sự kết hợp này giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Hệ thống truyền động sử dụng hộp số hybrid DHT với hiệu suất lên tới 98,5%, trong khi pin dung lượng 1,83 kWh được đánh giá thuộc nhóm lớn trong phân khúc.

Omoda C5 SHS-H được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System (SHS). Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH
Omoda C5 SHS-H được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System (SHS). Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH

Nhờ cấu hình này, Theo tính toán của nhà phân phối, mức tiêu thụ trung bình của C5 SHS-H nằm trong khoảng 4 lít/100 km, với quãng đường di chuyển 25 km mỗi ngày, chi phí nhiên liệu mỗi năm vào khoảng 10 triệu đồng. Tổng chi phí trong 8 năm tương đương 80 triệu đồng, qua đó giúp “giá thực tế” của xe giảm xuống còn khoảng 599–699 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ của Omoda C5 SHS-H còn hỗ trợ tái tạo năng lượng khi phanh hoặc giảm tốc, góp phần cải thiện hiệu quả vận hành và giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị.

Omoda C5 SHS-H có thể di chuyển hơn 1.000 km mỗi lần nạp đầy nhiên liệu. Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH
Omoda C5 SHS-H có thể di chuyển hơn 1.000 km mỗi lần nạp đầy nhiên liệu. Ảnh: OMODA & JAECOO HỒ CHÍ MINH

Về khả năng vận hành, Omoda trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, một điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều đối thủ cùng tầm giá. Cấu hình này giúp xe duy trì độ ổn định tốt hơn khi chạy tốc độ cao và cải thiện độ êm ái trên các cung đường phức tạp.

Ở khía cạnh an toàn, phiên bản Flagship được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với hơn 16 tính năng, bao gồm cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường, ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, bản Premium vẫn đáp ứng các nhu cầu cơ bản với camera 540 độ, cảm biến đỗ xe và hệ thống kiểm soát hành trình.

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Sự xuất hiện của Omoda C5 SHS-H cho thấy xu hướng hybrid đang mở rộng nhanh tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc SUV đô thị. Với mức giá cạnh tranh, công nghệ mới và chính sách hậu mãi dài hạn, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực đáng kể lên các đối thủ hiện hữu, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu.

Bài liên quan

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Xe 365
Trước thông tin Hà Nội “cấm xe bán tải vào nội đô giờ cao điểm”, dư luận những ngày qua xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, các quy định hiện hành cho thấy đây không phải là lệnh cấm tuyệt đối, mà là cách tổ chức giao thông dựa trên phân loại phương tiện.
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Xe 365
Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Hyundai Stargazer 2026 tại thị trường trong nước.
Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Xe 365
Các đại lý ô tô tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade 2026, cho thấy thời điểm ra mắt chính thức của phiên bản nâng cấp này đang đến gần.
Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Xe 365
Trong bối cảnh xe điện (EV) đang bùng nổ, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) có phần lép vế, khiến nhiều người cho rằng “nền kinh tế hydro” đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, thực tế tại Trung Quốc lại cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ khi hydro đang dần trở thành trụ cột chiến lược của nền kinh tế xanh, với hệ sinh thái “1+N+X” được xây dựng rõ nét.
Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Xe 365
Giải Gymkhana Hải Phòng Mở rộng 2026 khép lại với những màn so tài nghẹt thở, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của xe điện VinFast trong thể thao tốc độ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
