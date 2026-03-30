Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Omoda C5 SHS-H thuộc phân khúc SUV B+. Xe được phân phối với hai phiên bản Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 669 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng triển khai chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong vòng 8 năm dành cho 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc.

Thiết kế theo hướng thể thao, tối ưu không gian cabin

Về thiết kế, Omoda C5 SHS-H có chiều dài 4.447 mm, rộng 1.824 mm và cao 1.588 mm, tương đương các mẫu hybrid cùng phân khúc. Hãng tập trung tối ưu không gian cabin theo hướng rộng rãi và thực dụng hơn.

Kiểu dáng coupe vẫn được giữ lại, kết hợp với bộ mâm hai tông màu, tạo phong cách trẻ trung và thể thao. Thiết kế này cho thấy hãng tiếp tục nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người ưu tiên yếu tố thẩm mỹ và công nghệ.

Omoda C5 SHS-H chính thức về Việt Nam.

So với bản chạy xăng, phiên bản hybrid được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt mới, bổ sung thanh giá nóc, thay đổi thiết kế đuôi xe và sử dụng bộ mâm hai tông màu.

Khoang nội thất của xe tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Mẫu SUV này trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa Sony, camera quan sát 540 độ, kính cách âm hai lớp và hệ thống lọc không khí PM0.3.

Ngoài ra, xe tích hợp các tiện ích như ghế sưởi và làm mát, cùng tính năng khởi động từ xa, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Mẫu SUV hybrid trang công nghệ AI, đi hơn 1000 km khi được nạp đầy nhiên liệu

Điểm nhấn lớn nhất của Omoda C5 SHS-H nằm ở hệ truyền động Super Hybrid System (SHS). Đây là hệ hybrid tự sạc, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, cho phép xe vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau. Theo công bố, xe có thể di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu và sạc pin, phù hợp với cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn hành trình dài.

Cụ thể, xe sử dụng động cơ xăng 1.5TDGI thế hệ thứ năm, đạt hiệu suất nhiệt 44,5%, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm. Mô-tơ điện đi kèm có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Sự kết hợp này giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Hệ thống truyền động sử dụng hộp số hybrid DHT với hiệu suất lên tới 98,5%, trong khi pin dung lượng 1,83 kWh được đánh giá thuộc nhóm lớn trong phân khúc.

Nhờ cấu hình này, Theo tính toán của nhà phân phối, mức tiêu thụ trung bình của C5 SHS-H nằm trong khoảng 4 lít/100 km, với quãng đường di chuyển 25 km mỗi ngày, chi phí nhiên liệu mỗi năm vào khoảng 10 triệu đồng. Tổng chi phí trong 8 năm tương đương 80 triệu đồng, qua đó giúp “giá thực tế” của xe giảm xuống còn khoảng 599–699 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ của Omoda C5 SHS-H còn hỗ trợ tái tạo năng lượng khi phanh hoặc giảm tốc, góp phần cải thiện hiệu quả vận hành và giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị.

Omoda C5 SHS-H có thể di chuyển hơn 1.000 km mỗi lần nạp đầy nhiên liệu.

Về khả năng vận hành, Omoda trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, một điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều đối thủ cùng tầm giá. Cấu hình này giúp xe duy trì độ ổn định tốt hơn khi chạy tốc độ cao và cải thiện độ êm ái trên các cung đường phức tạp.

Ở khía cạnh an toàn, phiên bản Flagship được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với hơn 16 tính năng, bao gồm cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường, ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, bản Premium vẫn đáp ứng các nhu cầu cơ bản với camera 540 độ, cảm biến đỗ xe và hệ thống kiểm soát hành trình.

Sự xuất hiện của Omoda C5 SHS-H cho thấy xu hướng hybrid đang mở rộng nhanh tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc SUV đô thị. Với mức giá cạnh tranh, công nghệ mới và chính sách hậu mãi dài hạn, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực đáng kể lên các đối thủ hiện hữu, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu.