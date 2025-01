Với khối tài sản 'khủng', Elon Musk phải chi tiêu cả triệu USD mỗi ngày, suốt 7 thế kỷ mới hết

Elon Musk coi tiền là công cụ để đạt được mục đích của mình - Ảnh: Business Insider.

Báo cáo từ tổ chức từ thiện Oxfam cho biết tài sản của 5 người giàu nhất thế giới đã tăng lên 114%, đạt 869 tỉ USD kể từ năm 2020. Điều này dẫn đến việc mỗi giờ, tài sản trung bình của họ tăng thêm 14 triệu USD.

Tính đến tháng 1-2024, giá trị tài sản của Elon Musk giảm đôi chút so với con số của Oxfam, chủ yếu do biến động của giá cổ phiếu Tesla. Công ty này chiếm hơn 80% giá trị tài sản ròng của ông Musk, với giá cổ phiếu biến động mạnh trong vài năm qua. Tuy nhiên, Elon Musk vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới.

Elon Musk sở hữu một tài sản lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia, như Hungary và Algeria. Theo Oxfam, nếu ông quyết định chi tiêu với tốc độ 1 triệu USD mỗi ngày, ông sẽ mất gần 7 thế kỷ để tiêu hết tài sản, gấp 6 lần tuổi thọ trung bình của con người. Tuy nhiên, ông không phải là một tỉ phú chi tiêu xa hoa, thường ưa chuộng đầu tư vào các dự án hơn là mua sắm cá nhân. Ông cũng nổi tiếng với thái độ tiết kiệm, thường bán đi những tài sản đắt đỏ để đầu tư, và thậm chí không có ý định sở hữu nhà riêng.

Gần đây, căn nhà ông sống sau đó mới được tiết lộ. Đó là Boxabl Casita, một ngôi nhà rộng 375m2 có nhà bếp, phòng ngủ và phòng tắm. Đây là dạng nhà lắp ghép. Boxabl đã đóng gói các phần của ngôi nhà vào trong các hộp lớn, rồi vận chuyển đến khu đất của người mua rồi lắp thành căn nhà hoàn chỉnh ở đó.

Trong trường hợp của Elon Musk, đó là một nơi gần điểm phóng tàu vũ trụ SpaceX ở Boca Chica, bang Texas.

Với giá khởi điểm 49.500 USD, chỉ tương đương một chiếc Mercedes-Benz C-Class (giá ở Mỹ), Boxabl Casita thực chất là dạng nhà hướng tới những người có mức thu nhập thấp đến vừa phải.

Những khoản chi lớn nhất của Elon Musk là đầu tư và máy bay tư nhân. Một vài khoản đầu tư nổi tiếng của ông có Công ty xe điện Tesla, Công ty vũ trụ SpaceX, mạng xã hội Twitter và doanh nghiệp giải quyết vấn đề giao thông The Boring Company. Những khoản đầu tư này, đặc biệt là Tesla, quay ngược trở lại sinh lời cho tài sản của Musk.

Đôi khi, ông cũng chi tiền cho những món đồ kỳ lạ, chẳng hạn chiếc ô tô tàu ngầm của James Bond trong "The Spy Who Loved Me", hay một khẩu súng phun lửa.