OpenAI quay lại mô hình phi lợi nhuận sau áp lực từ các bên

Mạnh Ninh

Mạnh Ninh

14:59 | 07/05/2025
OpenAI vừa từ bỏ kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn thành công ty vì lợi nhuận, khẳng định tổ chức phi lợi nhuận sáng lập sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát đơn vị phát triển ChatGPT, thông tin được OpenAI công bố ngày 5/5/2025.
OpenAI quay lại mô hình phi lợi nhuận sau áp lực từ các bên
Nguồn: elceo

Chủ tịch hội đồng quản trị Bret Taylor tuyên bố: "OpenAI được thành lập dưới hình thức phi lợi nhuận và hiện nay vẫn do tổ chức này giám sát, kiểm soát. Trong tương lai, mô hình này sẽ tiếp tục duy trì."

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt sau hàng loạt chỉ trích về việc OpenAI có thể chuyển sang mô hình vì lợi nhuận, đến từ cựu nhân viên, chuyên gia AI và đồng sáng lập Elon Musk.

Thay vì chuyển đổi hoàn toàn, OpenAI sẽ áp dụng mô hình công ty lợi ích công cộng (PBC). Mô hình này tương tự mô hình AnthropicxAI đang sử dụng, nhưng vẫn duy trì sự giám sát toàn diện dưới tổ chức phi lợi nhuận ban đầu. Mục tiêu của họ nhằm thu hút đầu tư song song với việc phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn, mang lại lợi ích cho xã hội.

CEO Sam Altman mô tả động thái này thể hiện sự tiến bộ. Trong thư gửi nhân viên, ông viết: "OpenAI không phải công ty thông thường và sẽ không bao giờ như vậy. Chúng tôi cam kết theo đuổi con đường AI dân chủ. Chúng tôi muốn đưa những công cụ tuyệt vời vào tay tất cả mọi người".

OpenAI quay lại mô hình phi lợi nhuận sau áp lực từ các bên
CEO OpenAI Sam Altman. Nguồn: Livemint

Theo kế hoạch mới, tổ chức LLC vì lợi nhuận của OpenAI, vốn trực thuộc tổ chức phi lợi nhuận từ 2019, sẽ chuyển đổi thành Công ty Lợi ích Công cộng (PBC), mô hình công ty hướng đến mục đích, phải cân nhắc lợi ích của cổ đông và sứ mệnh tổ chức.

Tổ chức phi lợi nhuận sẽ kiểm soát và trở thành cổ đông lớn của PBC, tạo điều kiện cho các hoạt động phi lợi nhuận có thêm nguồn lực. Sứ mệnh của cả hai đơn vị vẫn giữ nguyên.

Quyết định duy trì quyền kiểm soát của tổ chức phi lợi nhuận xuất phát từ việc lắng nghe ý kiến lãnh đạo dân sự và đối thoại với văn phòng Tổng chưởng lý Delaware và California. OpenAI khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại này để đảm bảo tổ chức vẫn theo đuổi hiệu quả sứ mệnh phát triển AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

Trong thư gửi nhân viên, Sam Altman nhấn mạnh tầm nhìn của OpenAI về "AI dân chủ": "Chúng tôi muốn tạo ra bộ não cho thế giới và giúp mọi người dễ dàng sử dụng cho bất kỳ mục đích gì".

Altman cũng chỉ ra ba mục tiêu chính khi phát triển cấu trúc mới: vận hành và huy động nguồn lực để đưa dịch vụ đến với nhân loại, xây dựng tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử tập trung vào AI, đồng thời phát triển AI có lợi ích trong khi đảm bảo "AI dân chủ chiến thắng AI độc tài".

Mô hình mới cũng đơn giản hóa cấu trúc vốn của OpenAI. Thay vì mô hình lợi nhuận có giới hạn phức tạp, công ty chuyển sang cấu trúc vốn thông thường, nơi mọi người đều có cổ phần, đồng thời tổ chức phi lợi nhuận vẫn duy trì quyền kiểm soát.

